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  •   Avrupa Merkez Bankası Başkanından Stablecoin Şirketlerini Hedef Alan Açıklamalar!

Avrupa Merkez Bankası Başkanından Stablecoin Şirketlerini Hedef Alan Açıklamalar!

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada stabil kripto para birimi şirketlerini hedef aldı.
19:30
21 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Bank for International Settlements Summit panelinde çeşitli açıklamarda bulundu. Lagarde, konuşmasında stabil kripto para birimlerine de değindi ve finansal gizlilik risklerine dikkat çekerek stablecoin şirketlerini hedef aldı.

Stablecoin Şirketleri, Mali Düzenleyicilerin Kıskacında

Son yıllarda blockchain teknolojisinin ve kripto para birimlerinin dünya çapında daha büyük bir popülarite kazanması ile birlikte dünyanın pek çok ülkesindeki mali düzenleyici kurumlar, kripto para birimlerine ilişkin yasal düzenlemeler adına harekete geçti. Kripto para ekosisteminin temel taşlarından biri olan stabil kripto para birimleri de bu süreçte mali düzenleyicilerin radarına girdi ve çok sayıda stablecoin şirketi çeşitli soruşturmalar ile karşı karşıya kaldı. Mayıs 2022 tarihinde meydana gelen TerraUSD çöküşü, başta SEC olmak üzere mali düzenleyici kurumların yürüttükleri çalışmalara hız kazandırmasına neden oldu. Yakın zamanda Binance USD ihraççısı Paxos ta açılan soruşturmalar kapsamında BUSD ihracını durdurdu. Yine yakın zamanda Circle şirketinin stabil kripto para birimi USDC de 1 dolarlık stabilitesini kaybederek 0,9 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanından Açıklamalar

 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Bank for International Settlements Summit panelinde çeşitli açıklamalar yaptı. Konuşmasında stabil kripto para birimlerine de değinen Lagarde, stabil kripto para birimi ihraç eden teknoloji şirketlerini de hedef aldı. Lagarde, stabil kripto para birimi ihraç eden teknoloji şirketlerinin bu stabil kripto para birimlerini kullanan müşterilerin verilerini toplama adına daha geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu ve bu durumun müşteriler adına finansal gizlilik açısından önemli bir risk oluşturduğunu dile getirdi. Dijital para birimlerinin nakit kadar finansal gizlilik sağlamadığını ifade eden Lagarde, CBDC çalışmalarında da bu konu üzerinde çalışıldığını ancak kara para aklamaya ilişkin de önemli önlemler alınacağını duyurdu.

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