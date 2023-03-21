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Düşüş Devam Edecek! Bu Borsa Altcoinine Dikkat!

Popüler kripto paralardan birinin fiyatı düşüş eğilimini devam ettiriyor. Kayıplar derinleşirse hedef burası.
18:35
21 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paralar onlarca farklı kategoriye ayrılıyor. Örneğin meme tokenler, DeFi altcoinler veya metaverse, listeyi genişletebiliriz. Bir de borsaların yerel tokenleri var. Bunlar diğer altcoinlere kıyasla yatırımcılara daha fazla güven verir. Özellikle borsanın büyüme stratejisini, adımlarını takip eden yatırımcılar daha kolay kazanç için borsa tokenlerine yönelir. Fakat bu altcoinde bir sorun var.

İçerik Rehberi

CRO Coin

Cryptocom borsasının yerel tokeni kısa vadeli destek alanını reddederek aşağı yönlü potansiyel hareketini başlatmış oldu. CRO, Cryptocom borsası tarafından desteklenir ve CRO token fiyatı, tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 0,95 dolara ulaştığı Kasım 2021 tarihinden bu yana diğer birçok altcoin gibi istikrarlı biçimde düşüyor. Düşüş, Kasım 2022’de 0,053 dolarla doruğa ulaştı. Ardından gelen sıçrama 0,060 dolarlık alanı destek olarak doğruladı ve son ralliyi başlattı.

Ancak, CRO fiyatı henüz yukarıda belirtilen direnç çizgisinden çıkamadı. Daha yakın zamanda, hat Şubat ayında reddedilmeye neden oldu. Daha sonra, CRO fiyatı 0,060 destek alanına yeniden gevşedi. Bu durum CRO Coin hakkındaki iyimserliği baltalamaya devam ediyor. Üstelik kripto kışının borsayı olumsuz etkilemesi ve yüz milyonlarca dolarlık reklam anlaşmalarının getirdiği minimum fayda da hesaba katılırsa token düşmeye devam edebilir.

CRO Coin Yorum

Kısa vadede CRO Coin için bir kırılmanın gerçekleşmesi bekleniyor. Aşağı ya da yukarı kırılması gelecekteki eğilimi belirleyebilir. Bir kırılma fiyatı 0,118 direnci veya 0,030 dolar dibine gönderecek. Haftalık RSI artıyor ancak hala 50’nin altında ve oldukça nötr bir okuma sağlıyor. Haftalık zaman dilimindeki teknik analiz belirsiz bir eğilim ortaya koymaktadır. Ancak, günlük grafik kesin biçimde düşüş eğilimine işaret ediyor. 4 Mart’ta CRO coin fiyatı uzun bir üst fitil ile 0,073 seviyesini yatay direnç olarak da doğruladı. Fitiller satış baskısının işaretleri olarak kabul edilir ve fiyatın bir kez daha 0,073 dolar altına düşmesiyle bu denemeler daha fazla düşüşün öncü sinyali olarak görülüyor.

Fakat 0,073 dolar seviyesinin geri kazanıldığı senaryoda altcoinin fiyatı 0,118 dolara doğru toparlanabilir. Sonuç olarak, en olası CRO fiyat tahmini 0,060 destek alanına bir düşüş. Fiyatın bu seviyeden düşmesi ya da sıçraması şeklindedir. Direnç ve daha derin düzeltme hedefleri yukarıdaki gibidir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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