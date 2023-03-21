Kripto analiz platformu Santiment, Ethereum ağındaki artan talebe işaret etti ve bu artan talebin ETH fiyatına olası etkilerini değerlendirdi.

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Son haftalarda güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan Bitcoin (BTC), haftalar içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerinden 28.000 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, bu süreçte değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH) da son günlerde kaydettiği bu değer artışlarının ardından 1800 dolar fiyat seviyelerini aştı.

Piyasadaki Yükseliş Devam Edecek mi?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son haftalarda yakaladığı güçlü yükseliş ivmesinin etkisiyle 28.000 dolar fiyat seviyelerinin üzerine çıktı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, bu süreçte değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), son haftalarda kaydettiği değer artışları ile birlikte 1800 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 150 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Ethereum (ETH), 1800 Doları Aştı

Kripto para piyasasındaki yükseliş ivmesinin de etkisiyle Ethereum (ETH) da son dönemlerde değer artışlarına hız kazandırdı. ETH, son haftalarda kaydettiği bu değer artışlarının ardından son ayların en yüksek fiyat seviyelerine yükseldi. CoinMarketCap verilerine göre ETH’nin piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre hafta içerisinde yeniden 220 milyar dolar seviyelerini aştı.

Kripto para piyasasındaki bu yüksek volatilite devam ederken kripto analiz platformu Santiment te Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile Ethereum ağında yoğun bir şekilde artan talebe ve ağdaki işlem ücretlerinin nispeten düşük kalmaya devam ettiğini bildirdi. Santiment’e göre bu yükseliş ivmesinin devam etmesi durumunda ETH, ilerleyen haftalarda 2000 dolar fiyat seviyelerine varan bir yükseliş hareketi başlatabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.