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Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada Yellen tarafından yapılan açıklamaların etkisiyle 200 dolar kaybetti. BTC 27.800 dolar seviyesinde bulunuyor. Yarın yapılacak Fed toplantısı öncesinde piyasada genel bir belirsizlik hakim ve Bitcoin şimdilik 27.000 doların üzerinde tutunmayı başarıyor. Peki XRP Coin cephesinde son durum ne? Yatırımcıları neler bekliyor?

Ripple Davası Son Durum

Avukat ve XRP destekçisi John Deaton, insanların er ya da geç “Hinman e-postalarını” göreceğini düşünüyor. Belgeler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun San Francisco ödeme şirketi Ripple‘a karşı açtığı davada en tartışmalı konulardan biri oldu. Belgeler, eski SEC yetkilisi William Hinman’ın 2018 yılında yaptığı ve resmi sıfatıyla hem Bitcoin (BTC) hem de Ethereum’un menkul kıymet olmadığına inandığını belirttiği bir konuşmaya ilişkin dahili SEC müzakerelerini içeriyor.

Ripple, belgelerin son derece önemli olduğunu ve SEC’in neden bazı kripto varlıklarını menkul kıymet olarak ilan edip diğerlerini etmediğini ve kripto endüstrisinde kazananları ve kaybedenleri seçtiğini ortaya çıkarabileceğini söylüyor. SEC, Hinman belgelerini defalarca mahkeme salonundan uzak tutmaya çalışmıştı, ancak Bölge Yargıcı Analisa Torres bunların teslim edilmesi gerektiğine karar verdikten sonra, SEC daha sonra Aralık ayında içeriğin bir kısmını kamuoyunun görüşüne kapalı tutmak için bir dilekçe verdi. Deaton şunları söyledi;

“Yargıç Torres kararını verirken e-postalara/taslaklara atıfta bulunur ya da bunlara dayanırsa, bunları ‘adli belgeler’ olarak ilan edeceğinden ve mühürlerinin açılmasına (ancak sınırlı redaksiyonlarla) karar vereceğinden %75 eminim. Ancak bunu yapmasa bile, e-postalar ve taslaklar kamuya açıklanacak. Neden bu kadar eminim? Coinbase, Kraken ve Binance US dahil olmak üzere daha fazla yaptırım davası açılacak. Geçen yıl borsalara menkul kıymet sattıkları için dava açılacağını öngörmüştüm. Bunun olacağına hala inanıyorum. Ancak bundan önce bile başka davalar devam ediyor. Dragonchain’e dava açıldı ve dava halen devam ediyor. DRGN, Ethereum ağındaki bir ERC-20 tokenıdır. Savunmalarına yardımcı olması için bu e-postaları ve taslakları almaya çalışmayacaklarını mı düşünüyorsunuz? Herhangi bir ayrıcalık iddiasını reddeden kararlar zaten mevcut… DRGN gibi ERC-20 tokenınız varsa, bu e-postaları istersiniz. Aslında bu sizin savunmanızla Ripple’ın savunmasından daha fazla ilgili. Eğer dava edilen bir borsaysanız, bu e-postaları talep edeceksiniz”.

SEC ve Belirsizlikleri

Resmi olarak SEC kripto paraların hangilerinin menkul kıymet olduğuyla alakalı bir rehberlik sunmuyor. Ancak buna rağmen SEC Başkanı Gensler, Bitcoin dışındaki tüm varlıkları (kendi görüşü) menkul kıymet olarak sınıflandırdı. Diğer bir düzenleyici kurum olan CFTC ise ETH için menkul kıymet değildir diyor. O halde Ethereum (ETH)’un menkul kıymet olmadığı tescillenirse bu ağdaki diğer tokenler için de savunmada kullanılabilir.

Diğer taraftan ETH için menkul kıymet değildir kararının alınması en az onlarca kripto paranın da SEC’in gazabından kurtulması anlamına gelecek. Hinman belgeleri ve Gensler açıklamalarıyla kendiyle çelişen SEC’in işi bu süreçte gerçekten zor.

SEC böylesine köşeye sıkışmış ve BTC yükselmişken XRP lehine gelecek bir karar beklenen yükselişi tetikleyebilir.