Popüler altcoin'ler arasında en üst sırada yer alan XRP, ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 20 yükselişle oldukça iyi performans gösteriyor. Peki XRP neden yükseliyor, XRP geleceği nasıl? Gelin daha yakından bakalım.

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Popüler altcoin’ler arasında en üst sırada yer alan XRP, ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 20 yükselişle başta Bitcoin (BTC) olmak üzere piyasa değerine göre en büyük 50 kripto para arasında en iyi performansı gösteren varlık konumunda. Bu yükseliş yatırımcıların dikkatini çekerken, XRP neden yükseliyor, XRP geleceği nasıl gibi birçok konuda sorular yöneltildiği görülüyor. Gelin tüm bu soruların yanıtını vermeye çalıştığımız yazımıza geçelim.

XRP Neden Yükseliyor?

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre XRP fiyatı, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 19,44 yükselişle 0,45 dolar seviyesinin hemen üstünde, 0,4502 dolardan el değiştiriyor. Bu son yükseliş, XRP’nin 2022’nin Kasım ayından bu yana ulaştığı en yüksek seviye olması bakımından oldukça önemli.

XRP’deki yükselişin en temel nedeni olarak kripto araştırma şirketi Messari, yaklaşık üç saat önce XRP Ledger‘ı (XRPL) ele aldığı ve ABD’li düzenleyicilerden gelen baskıya rağmen sistemin esnekliğine vurgu yaptığı Twitter paylaşımları gösterilebilir. Messari, yaptığı değerlendirmede XRPL’den övgüyle söz ederken şu yönlerine vurgu yaptı:

Ripple tarafından desteklenen XRPL, hem bireyler hem de merkez bankaları gibi finansal kuruluşlar için dijital ödeme altyapısı sağlamak üzere tasarlanmıştır. XRPL bir Proof of Association (PoA) mutabakat algoritması kullanır ve “rippled” açık kaynak yazılımını çalıştıran düğümlerden güç alır. Defterin özellikleri arasında İhraç Edilen Para Birimleri (IOU’lar), Yetkili Güven Hatları ve merkezi bir limit emir defteri bulunmaktadır. XRPL’nin iki tür anahtarı vardır: Ana anahtar çiftleri ve düzenli anahtar çiftleri. Ripple ayrıca Merkez Bankası Dijital Paraları (CBDC’ler) ve stablecoin’ler oluşturmak ve yönetmek için özel bir defter geliştirmiştir. XRPL’nin yerel varlığı olan XRP, cüzdan rezervleri, Yetkili Güven Hatları ve işlem ücretleri dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumlarına hizmet eder. Toplam arzı 100 milyar olan XRP’nin dolaşımdaki arzı, 2021’den bu yana yaklaşık yüzde 5,4’lük bir enflasyon gördü.

ABD ve Avrupa’da banka iflaslarının yaşandığı bir dönemde Messari’nin XRPL için yaptığı bu değerlendirme oldukça dikkat çekici olarak yorumlandı.

Ripple – SEC Davası ve XRP’nin Geleceği

Öte yandan XRP’nin geleceğini ilgilendiren en önemli konu olan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Ripple aleyhinde açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Ripple, mahkemeden SEC’in tüm itirazlarına rağmen Voyager’ın varlıklarının Binance.US’e satışında mahkemenin verdiği kararın dikkate alınmasını talep etti. Kripto avukatı olarak tanınan John Deaton, XRP’nin ihraççısının SEC’e karşı bulunduğu bu talebin olumlu karşılanması halinde davada büyük bir avantaj elde edebileceği iddia etti.

Ripple, ABD’li yargıç Michael Wiles’ın Voyager’ın iflas davasında aldığı kararı örnek göstererek SEC’in Voyager ve Binance.US’in kayıt dışı menkul kıymet işlemi yapabileceğine yönelik endişeleri karşısında yeterli kanıta sahip olmadığı gerekçesiyle anlaşmayı onayladığı üzerinde duruyor. Yargıç, bu durumdan hareketle SEC’in hangi kripto paranın kayıt dışı menkul kıymet olduğu konusunda bir ölçüye sahip olmadığı kanaatine vardı. Ripple, yaptığı başvuruda bu kararın örnek olay olarak değerlendirilmesini talep etti. Avukat Deaton ise davaya bakan yargıç Analisa Torres’in SEC’in kripto paralar konsunda tutarsız hareket ettiği sonucuna varan yargıç Wiles’ın kararını değerlendirmeye alabileceğini iddia etti. Bu, SEC’in hem Ripple hem de yöneticileri Brad Garlinghouse ve Chris Larsen aleyhindeki suçlamaları düşürebilecek bir kanıt olarak görülüyor.

Torres’in Ripple‘ın talebini değerlendirme alması SEC’in Ripple ve genel olarak kripto para piyasası üzerindeki otoritesini ciddi şekilde zayıflatabilir. Zira Ripple’a açtığı dava, kripto para sektörünü bir bütün olarak etkileyebilecek en önemli dava olarak 2 seneyi aşkın süredir devam ediyor. Avukat John Deaton, SEC’in kripto paraları menkul kıymet sınıfına almak için gösterdiği gayretin ve tutarsız iddialarının piyasada ciddi bir belirsizlik oluşturduğunu savunuyor. Deaton, mahkemeden Ripple lehine çıkacak bir kararla bu belirsizliğin ortadan kalkması durumunda kripto para piyasasına olan güveni artacağını düşünüyor.