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Uzmanlar Yanıtladı: BTC Neden Artıyor? İşte BTC Yıl Sonu Tahminleri

Yılın başından bu yana yukarı yönde hareket eden Bitcoin'deki yükseliş son günlerde ivme kazandı. Peki BTC neden artıyor, uzmanların BTC yıl sonu tahminleri ne yönde? Gelin daha yakından bakalım.
22:50
21 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı, ABD’de enflasyon verilerinin beklentilere paralel gelmesinin ardından 2023’ün Şubat ayında 25 bin 200 dolar seviyesinin üzerine çıktı. ABD ve Avrupa’da patlak veren bankacılık krizi ve peşi sıra gelmeye başlayan banka iflaslarıyla BTC fiyatı altına benzer şekilde korelasyonsuz bir küresel riskten korunma aracı olarak işlem görmeye başladı. Veriler altın ile BTC arasındaki korelasyonun ayın başından bu yana arttığını, hem Bitcoin fiyatının hem de altının onsunun yükseldiğini gösteriyor. Peki BTC neden artıyor, BTC yıl sonu tahminleri ne yönde?

BTC Neden Artıyor? Uzmanlar Yanıtladı

Bitcoin fiyatındaki yükseliş özellikle Mart ayının başından bu yana ivme kazanmış durumda. En büyük kripto paranın fiyatı 2022’nin Hazirana yından bu yana ilk kez 28 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. BTC, ilk olarak ABD’de patlak veren bankacılık krizinin ardından yüzde 25’in üzerinde değer kazandı.

Bitcoin’deki yükselişi yorumlayan kripto para ticaret platformu Mudrex‘in kurucu ortağı ve CEO’su Edul Patel, “Bitcoin, bankacılık sektöründeki istikrarsızlık, beklenenden daha yüksek enflasyon verileri ve güvercin Federal Reserve’e (Fed) olan güvenin artması nedeniyle son birkaç gündür değer artışı yaşıyor ve yaklaşık dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 19 Mart’ta Fed’de dahil büyük merkez bankaları piyasadaki ABD doları likiditesini artırmak için koordineli hamleler yaptı. Bu, piyasadaki yukarı yönlü duyarlılığa katkıda bulunmuş olabilir.” dedi.

Kripto para borsası WazirX‘in başkan yardımcısı Rajagopal Menon ise BTC’deki yükselişe ilişkin “Block’un verilerine göre geçen hafta yaklaşık 300 milyon dolarlık short Bitcoin pozisyonu tasfiye edildi. Bu, BTC’de 300 milyon doların üzerinde alım baskısı anlamına geliyor. Ayı piyasası sırasında bu oldukça önemli bir rakam çünkü fiyatları aşağı ya da yukarı çekmek için bu kadar çok para olması gerekmiyor. Binance’in yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki BUSD’yi BTC, ETH, BNB ve diğer isimsiz kripto paralara dönüştürmesinin son yükselişe katkı sağladığı da söylenebilir. Yükselişin bir diğer nedeni olarak ise Ethereum’un merakla beklenen Şangay güncellemesinin 12 Nisan’da yayınlanacağının resmi olarak duyurulması oldu. Bu tarih, kullanıcıların stake ettikleri ETH’lerini geri çekmelerinin önünü açacak ve bunun bir sonucu olarak ETH’ye olan talebin artması beklenebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Kripto para borsası CoinSwitch‘in kripto ekosistemi lideri görevini yürüten Parth Chaturvedi ise Bitcoin fiyatındaki yükseliş için “Bankacılık sektörüne ilişkin haberler piyasa duyarlılığını etkilemeye devam edebileceğinden, dikkatli olmakta fayda var. Düzenleyiciler, Signature Bank’ta olduğu gibi, bankaların kripto paralarla ile ilgili işlemleri gerçekleştirmesini engellemeye dönük hamlelerde bulunabilirler. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da Fed’in 22 Mart’ta açıklayacağı faiz kararı ve sonrasın yapacağı açıklamalar olacak.” yorumunu yaptı.

BTC Yıl Sonu Tahminleri

Kripto para uzmanları, Changelly’nin koordinasyonunda 2023 yılı boyunca BTC için potansiyel fiyat aralığını analiz ettiler. Bu analizlerin sonucuna göre BTC yıl sonu tahminleri en yüksek 34 bin 912 dolar, en düşük 30 bin 353 dolar şeklinde.

CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre en büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 0,59 yükselişle 28 bin 122 dolardan el değiştiriyor. Kripto para uzmanlarının BTC yıl sonu tahminleri fiyatın güncel fiyatlarla en az yaklaşık yüzde 8, en yüksek ise yüzde 25 artacağını gösteriyor.

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