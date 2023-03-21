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Bloomberg’in kıdemli makro stratejisti Mike McGlone, Bitcoin’in (BTC) altından çok daha iyi performans göstermesinin, öncü kripto para birimi için yeni bir süper döngünün göstergesi olabileceğini söylüyor.

Süper Döngü Yolda Mı?

McGlone, Twitter takipçilerine Bitcoin’in altın karşısındaki en önemli avantajlarından birinin düşük ve artan benimsenme oranı ve azalan arzı olduğunu söylüyor.

Bir süper döngü mü arıyorsunuz? Bitcoin azalan riskle emtialardan daha iyi performans gösteriyor. Bitcoin’in 2023’ten 20 Mart’a kadar en iyi performans gösteren eski emtia olan altından neredeyse 10 kat daha fazla değerlenmesi kriptoda bir süper döngü yaşandığının göstergesi olabilir.

Stratejist ayrıca Bitcoin’in riskli bir varlık olmakla ekonomik istikrarsızlık ve bankacılık krizlerine karşı daha savunmacı bir yatırım olmak arasında bir geçiş döneminde olabileceğini tahmin ediyor. BTC’yi, ABD’de halka açık olan önde gelen bankaları ve tasarruf şirketlerini izleyen KBW bankacılık endeksiyle karşılaştırıyor ve Bitcoin lehine büyük bir güç farkına işaret ediyor.

Çoğu varlık karşısındaki göreceli güç, Bitcoin’in küresel dijital teminata doğru yönelişinin ve daha çok altın, ABD Hazine bonoları gibi işlem görme potansiyelinin habercisi olabilir. Emtialardaki düşüşe rağmen merkez bankaları hala sıkılaştırma yapıyor ve bir Bankacılık Krizi ciddi ekonomik sıfırlama risklerine katkıda bulunuyor.

McGlone Uyardı!

McGlone bu hafta başında yaptığı açıklamada, küresel ekonominin geçmişte yaşadığı yoğun dolar likiditesi dönemlerini yaşayacağından şüphe duyduğunu, bunun da yatırımcıları Bitcoin, altın ve tahvillere karşı daha keskin bir duruş sergilemeye zorlayabileceğini söyledi.