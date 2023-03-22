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  •   Solana’yı Kurtarmak İçin Yaratılmıştı! Şimdi Yatırımcılarını Üzüyor! Bakın Altcoin’de Son Durum Ne?

Solana’yı Kurtarmak İçin Yaratılmıştı! Şimdi Yatırımcılarını Üzüyor! Bakın Altcoin’de Son Durum Ne?

Geçtiğimiz aylarda Solana ağına güneş gibi doğan bu altcoin yatırımcısını tedirgin ediyor. Bakın fiyatta ne gibi gelişmeler yaşanıyor.
00:10
22 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son zamanlarda Solana (SOL) ücretlerde hafif bir düşüş kaydetti ve bu da ağda daha az kullanıcı aktivitesi olduğunu gösterdi. Sadece bu da değil, SOL’un fiyat hareketi de son 24 saat içinde fiyatı %4,5’in üzerinde düştüğü için ayıların lehine oldu. CoinMarketCap’e göre, yazım zamanında, 8,3 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri ile 22,60 dolardan işlem görüyordu.

BONK, Solana’nın Ağını İleriye Götürüyor Mu?

Solana’nın performansı zayıflarken, Solana ağında bir meme token olan BONK iyi performans gösterdi. CoinGecko’nun verilerine göre, BONK ağdaki diğerlerinden daha iyi performans gösterdi ve son yedi gün içinde en çok kazanan oldu, ardından GMT ve AUDIO geldi.

Bununla birlikte, büyük fiyat artışına rağmen, BONK etrafındaki duygular düşüş eğiliminde kaldı ve bu da token’ın ağırlıklı duygularına bakıldığında açıkça görülüyordu. Bunun yanı sıra, BONK hacmini yüksek tuttu ki bu da genellikle bir token için olumlu bir sinyaldir.

BONK’un Başarıları SOL İçin Yeterli Değil

BONK en iyi performans gösterenlerden biri olsa da, blok zincirinin zincir içi ölçümleri endişe verici göründüğünden, başarıları Solana ağının büyümesini desteklemek için yeterli olmayabilir. Örneğin, SOL’un son fiyat düşüşüne, düşüş eğilimi gösteren hacimdeki bir artış eşlik etti.

SOL etrafındaki olumlu duygular da son zamanlarda bir düşüşe tanık oldu ve bu da yatırımcılar arasında token’a olan güvenin azaldığını gösteriyor. Bununla birlikte, SOL’un fonlama oranı ve geliştirme faaliyeti arttı ve bu da blok zinciri için genel olarak iyimserdi.

Ayılar Piyasaya Hakim Mi Olacak?

Piyasa göstergelerinin çoğu ayıların lehine olduğundan ve önümüzdeki günlerde daha fazla fiyat düşüşü öngörüldüğünden, SOL’un günlük grafiği de düşüş eğilimi göstermiş olabilir. Örneğin, SOL’un Göreceli Güç Endeksi (RSI) hafif bir düşüş kaydetti ve bir düşüş sinyali olan nötr işaretin yakınında duruyordu.

Chaikin Para Akışı (CMF) da benzer bir eğilim izleyerek düşüşe geçti ve düşüş trendinin devam etme olasılığını daha da artırdı. Bununla birlikte, MACD yükseliş eğilimi göstererek fiyatların artacağına işaret etti. SOL’un Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Şeridi de boğaların ayıları geçebileceğini gösterdi ve bu da ilerleyen günlerde trendin tersine dönmesi için umut verdi.

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