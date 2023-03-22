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Uniswap (UNI), merkezi olmayan borsa tabanlı token için sosyal aktivite hızla artıyor. Analitik firması LunarCrush’a göre, UNI için sosyal medyadan bahsedenlerin toplam sayısı, yaklaşık 42 bine yükseldi ve bu sayı iki ayın en yüksek seviyesi.

UNI Geliştirmesi!

Uniswap kısa süre önce, kullanıcıları için erişilebilirliği ve likiditeyi iyileştirmek amacıyla diğer Layer-1 blok zincirlerine genişledi. Geçen hafta Uniswap V3, BNB Zinciri ve Avalanche (AVAX) üzerinde piyasaya sürüldü ve kullanıcılara Ethereum (ETH) için daha hızlı ve ekonomik bir seçenek sağladı. Zincirler arası uyumluluk, DeFi ortamının en önemli gereksinimlerinden biridir. Lansmanın, blok zincirlerinin yanı sıra Uniswap’in büyümesini artırması bekleniyordu. Doğal olarak, kripto para ve DeFi topluluğundan tam not aldı.

Ek olarak DEX’teki aylık işlem hacmi istikrarlı bir şekilde artıyor. Yalnızca Mart ayındaki hacim, %8’lik bir artışla neredeyse 50 milyar dolara ulaştı. Silicon Valley Bank’ın çöküşünün ardından merkezi borsalar USDC ticaretini geçici olarak askıya aldıktan sonra, hacmin büyük bir kısmına stablecoin pariteleri hakim oldu. CoinGecko’dan alınan veriler, USDC/WETH ve USDC/USDT’nin son 24 saatteki toplam işlem hacminin %55’inden fazlasını oluşturduğunu gösterdi.

UNI Fiyat Analizi!

Uniswap, akıllı sözleşmesine yatırılan toplam fonlarda da umut verici bir iyileşmeye tanık oldu. USDC de-pegging bölümünden bu yana toplam kilitli değer (TVL) %12’den fazla artarak yazının kaleme alındığı tarihte 3,72 milyar dolara yükseldi. Uzun bir düşüş döneminden sonra UNI, 12 Mart’ta destekten 5.384 dolardan toparlandı. O zamandan beri, 6.11 dolarlık yazı kaleme alınan kadar %14’lük kazançlar kaydetti.

Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) hala negatif bölgede ve bu durum ayıların kontrol altında olduğunu gösterebilir. Göreceli güç endeksi (RSI), satış baskısının arttığına işaret eden nötr 50’nin altına düştü. On Balance Volume (OBV) de düşüş trendindeydi. Ayrıca UNI, yazının kaleme alındığında geçmişte ayılar için güçlü bir bariyer görevi görebilecek düzeydeki destekle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.