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Ünlü Kripto Para Milyarderi Scaramucci “Orantısız Güç Kullanıyor” Diyerek SEC’e Yüklendi!

Kripto para milyarderi ve hedge fonu patronu Anthony Scaramucci, SEC'in yetkilerinin daha fazla kripto para yanlısı girişimlerle dengelenmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.
08:10
22 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para milyarderi ve hedge fonu patronu Anthony Scaramucci, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) yetkilerinin daha fazla kripto para yanlısı girişimlerle dengelenmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

“Orantısız Güç Kullanıyor”

SkyBridge Capital CEO’su Anthony Scaramucci, yeni bir CNBC yazısında SEC’in kripto para teknolojilerini düzenlemek için kullanılmasının büyümeyi teşvik eden programlara ihtiyaç duyan bir sektör için neden yeterli olmadığını görüşünü ele aldı. Scaramucci, SEC’in kripto para endüstrisinde orantısız güç kullandığını savunarak şunları söyledi:

Gary Gensler’in SEC’i uzun bir süredir kripto paraların en önde gelen ve en açık sözlü düzenleyicisi oldu. Kurum geçtiğimiz Mayıs ayında kripto paraları uygulama biriminin büyüklüğünü neredeyse iki katına çıkardı. Geçtiğimiz Ekim ayında Kim Kardashian’dan kripto para pump’lamadaki rolü için bir milyon doların üzerinde para talep etti. Geçtiğimiz ay Kraken‘in staking programını 30 milyon dolarlık büyük bir cezayla (Kraken için) çökertti. Bu hamleleri alkışlayan hayran kitlesi pek de büyük sayılmaz.

Scaramucci ayrıca SEC’in şu anda kripto paralar için bir düzenleyici olmadığını çünkü SEC’in bir yaptırım kurumu olduğunu belirterek “SEC bir ot öldürücüdür. Meyve yetiştirmediği için bir ot öldürücüye kızamayız. En iyi ihtimalle, neyin yabani ot olup olmadığını ve az önce püskürtülen şeyin yabani ot öldürücüsü olup olmaması gerektiğini tartışabiliriz.” dedi.

“Sadece SEC İle Olmaz”

SkyBridge CEO’su, kripto para endüstrisini büyütmeye yönelik akıllı bir yaklaşımın sadece yaptırımların ötesine geçebileceğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

İyi hazırlanmış hükümet politikası sadece kötü aktörleri durdurmaz. Aynı zamanda ilerlemeyi ve refahı da teşvik eder. İyi bitkiler için bir kafes olduğu kadar yabani ot öldürücüdür de… Gözden kaçırdığımız şey bu. İşte bu yüzden sadece SEC olamaz. Federal düzeyde daha bütüncül bir yaklaşıma ihtiyacımız var. İşte bu nedenle hükümet yetkililerinin anlatıyı dengelemesine ve Amerikan halkının, ister finansal hizmetleri daha kapsayıcı ve daha sürtünmesiz hale getirmek, ister Blockchain teknolojisinin yeni ve heyecan verici uygulamalarını finanse etmek ya da sadece Amerikan inovasyon ruhunu desteklemek olsun, bunun bebeği korumakla ilgili olduğunu görmesine yardımcı olmasına ihtiyacımız var.

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