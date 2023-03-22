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1 Dolara Kadar Düşebilir! Mart Bu Dev Altcoinin Ayı Olacaktı! Neden Olmadı?

Mart ayında ortalamanın üstünde talep görmesi ve fiyatının artması bekleniyordu. Ancak yaklaşan güncelleme tarihine rağmen ağdaki aktivite zayıflıyor.
11:03
22 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları bugün gelecek faiz kararına odaklandı ancak bu altcoin yeni güncellemesiyle umut vadediyordu. 27 Mart tarihinde başlatılacak ZK ağı sebebiyle layer2 çözümü Polygon geçtiğimiz ay yoğun talep görmüştü. Üstelik son 8 aydaki ortaklıklarıyla fiyatın genel piyasa düşüşünden minimum sevide etkilendiğini gördük. Ancak işler değişti.

Polygon (MATIC)

Polygon, Ethereum’un verim sorunları ve yüksek işlem ücretlerini aşmak için geliştirilmiş bir layer2 projesidir. Layer2 projeler işlemleri ikinci katmanda toplayıp ana ağa ekleyen ve bu sayede daha düşük maliyetle hızlı biçimde işlem yapılmasını sağlayan çözümlerdir. Yani Ethereum ağının güvenirliğini bırakmadan işlemlerin nihai olarak ana ağda güvenceye alırken işlemlere daha az ücret ödersiniz. Son kripto kışında Polygon ekibi devasa şirketler, hedge fonlar ile anlaşmalar imzaladı. Bu sayede birçok altcoin dibe giderken MATIC fiyatının nispeten güçlü kaldığını gördük.

Ancak bir sorun var. Glassnode tarafından son yayınlanan veriler Polygon ağında oluşturulan yeni adreslerin hacminin Aralık 2022’den bu yana istikrarlı bir şekilde azaldığını gösteriyor. Bu düşüş trendi, 12 Nisan’da yapılması planlanan Şangay yükseltmesinin yakın zamanda duyurulmasıyla daha da kötüleşti. Eğer ağın popülerliği azalırsa MATIC fiyatının da zayıflaması muhtemeldir.

MATIC Coin Fiyatı

Polygon ağındaki yeni günlük adres sayısı, 17 Şubat’ta oluşturulan n 1.960 adreslik yerel en yüksek seviyeden 21 Mart itibariyle 1.318 adrese düşerek %32 azaldı. Benzer şekilde, kripto balinaları da ürkmüş görünüyor. Santiment’ten alınan veriler, 10 milyon ila 100 milyon MATIC tokenine sahip adreslerin geçtiğimiz ay yaklaşık 55,9 milyon dolar değerinde 43 milyon MATIC sattığını gösteriyor. 22 Şubat ve 21 Mart tarihleri arasında bu kripto balinaları grubu rezervlerini 253 milyondan 211 milyona düşürdü. Grafiğe daha yakından bakıldığında, 10 milyon ila 100 milyon MATIC tutan kripto yatırımcılarının alım ve satım modelinin fiyatla yakından ilişkili hale geldiği görülüyor.

IntoTheBlock’un Borsa Piyasa Derinliği modeli, önümüzdeki haftalardaki potansiyel MATIC fiyat hareketlerinin veriye dayalı bir tahminini sağlar. Mevcut düşüş eğilimi muhtemelen mevcut fiyatların %5 altında durdurulacaktır. Buna göre MATIC fiyatının ağdaki talep kaybı nedeniyle 1,03 dolara düştüğünü görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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