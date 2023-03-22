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Ralli Başladı İşte Hedefler! XRP, ADA ve ALGO Coin Yorum! Neden Yükseldiler?

3 popüler altcoin son 24 saatin en iyi performans gösterenleri oldu. Peki ama neden? Sıradaki hedefleri hangi bölgeler?
11:55
22 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Kripto para yatırımcıları en büyük 100 kripto para arasında bu üçünün günlük zaman diliminde kazanç lideri olduğunu gördü. Fiyatları %10’un üzerinde arttı ve yükselen Bitcoin hakimiyetine rağmen başlayan ralliler yatırımcıları heyecanlandırdı. Peki kısa vadede hangi seviyelerin geri alınması gerekiyor. Pozitif seyir yatırımcılara neler getirecek.

Cardano (ADA)

Cardano ekibi COTI ile birlikte DJED isimli bir stablecoin piyasaya sürdü. Bu algoritmik stablecoin %400 teminatlı şekilde kurgulandı. Üstelik ADA ile rezervlerini destekleniyor. Günlük işlem hacmi yakın zamanda 100 bin dolar civarındayken artık 500 bin dolar eşiğine dayandı. Yeni bir algo stablecoinin hızla işlem hacmini artırması kolay değil. Diğer taraftan DJED ekibi BSC gibi alternatif ağlara da tokenin dağıtılacağı müjdesini verdi. Yani DJED artık diğer ağlara da açılıyor. USDC sarsıntısında bile 1 dolara yakın durabilen DJED eğer başarılı olursa algoritması nedeniyle ADA Coin talebini artıracağı için en büyük yedinci kripto parayı daha da yukarı çekebilir. Diğer ağlarda faaliyet gösterme müjdesi ADA Coin’e olan talebi doğal olarak şimdiden artırdı. LUNA ve UST’nin şatafatlı günlerindeki hikayesini hatırlayalım, DJED başarılı olursa tam olarak böyle bir parabolik yükseliş tetikleyebilir.

ADA Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,376 dolarda bulunuyor. Bankacılık iflasının zor günlerinde 0,30 dolar dibine kadar düşen fiyat %20’nin üzerinde artış yaşadı. RSI nötr bölgenin üzerinde ve 0,37 dolar üzerinde tutunduğu sürece yükselişini devam ettirmeye istekli olacaktır. Kısa vadede 0,3947 ve 0,425 dirençleri yakından izlenmeli. Yükselişin devam ettiği senaryoda 0,446 dolara kadar fiyat artış yaşayabilir.

Ripple (XRP)

Artık dava bitiyor ve Hinman belgelerinin halka biçimde ilan vaktinin yaklaştığını dün yazmıştık. Ripple davasında kesin bir zafer elde edemeyen SEC diğer taraftan Grayscale tarafından sıkıştırılıyor. CFTC ile yetki kavgasını devam ettiren SEC başkanı tüm altcoinleri menkul kıymet olarak sınıflandırsa da yasal düzenleme netleşip yetkiler dağılmadan söylenen her şey boş. XRP Coin yatırımcıları 2020 sonundan bu yana bu davanın sona ermesini bekliyordu önümüzdeki 6 ay içinde de davanın büyük ihtimalle biteceği düşünülüyor. Bu tarih yaklaştıkça XRP Coin fiyatı artan taleple yükselebilir. Peki ya davayı kaybederse? Ripple yönetimi 100 milyon dolara kadar finansmanı olası para cezası için ayırdığını daha önce duyurmuştu. Peki ya borsalar delist etmek zorunda kalırsa? O ihtimal de ortadan kalktı SEC ikinci piyasalarda token satışını menkul kıymet işlemi olarak kanıtlayamadı. Yani XRP dava bitimiyle artık özgürleşecek. Diğer altcoinler dava tedirginliğini yaşarken hukuki açıdan güvenli liman arayanlar ona yönelebilir (Şubat ayında artan DOT Coin talebi gibi) peki fiyat?

RSI nötr bölgenin üzerinde ve aşırı alıma yaklaşıyor. Dört saatlik grafikte 200 günlük hareketli ortalamalar geri alındı. Fiyat 0,4697 dolar üzerinde kapanışlar yapabilirse 0,5 ve ötesine doğru yeniden gidebilir. Son testin ardından 0,429 dolara kadar kısa süreli bir test görebiliriz.

Algorand (ALGO)

2021 sonunda piyasaları kasıp kavuran ALGO Coin ciddi kan kaybetmişti. El Salvador ve diğer haberler ona ciddi kazançlar getirse de 0,2 doların altına kadar gitti. Ancak son Bitcoin rallisinden nasibini aldı. RSI dört saatlik grafikte nötr bölgenin üzerinde ve güçlü kalması gerekiyor. Kısa vadede 0,2337 dolarlık çizginin (200 günlük ortalama) üzerinde kapanışlara ihtiyacı var.

Fiyat bu bölgeyi tutabilirse 0,25 ve 0,2862 dolara kadar yükselişini sürdürebilir. Tersi senaryoda 0,2144 dolara kadar düşmesi muhtemeldir.

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