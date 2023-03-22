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Bitcoin 28.000 doların üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor ve altcoinlerde hareketlilik başladı. Saatler sonra yön belli olacak. Beklenti Fed’in ay başına göre daha yumuşak bir duruş sergileyeceği yönünde olduğu için BTC güçlü duruşunu devam ettiriyor. Ancak saat 21:00 itibariyle gelen kararın ardından %10’u aşan aşağı/yukarı hareketler göreceğiz. Peki APE, CFX ve OMG Coin için hedefler neresi?

APE Coin (APE)

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülse de metaverse altcoinler arasında APE Coin birincilik tahtına oturdu. Piyasa değeri 1,5 milyar doların üzerinde ve MANA Coin’in 1,12 milyar dolarına göre daha iyi konumda bulunuyor. NFT coşkusunun zayıflamasıyla birlikte APE Coin etrafındaki hype da zayıfladı. Ancak fiyat 4 dolar desteğinde tutunmaya devam ediyor. Son 1 haftada %7 oranında düşen altcoin BTC rallisinden nasibine düşeni alabilmiş değil. Yani akşam gelecek haberin olumlu olması halinde APE fiyatında yükseliş için daha fazla alan olduğunu görebiliriz.

Yükselişin başlayabilmesi için 3,98 dolar tabanının tutulması ve 4,47 dolar direncinin aşılması gerekiyor. Fiyat eğer direnç üzerinde kapanışlar görürse 5,9 dolar seviyesine kadar hızla toparlandığını görebiliriz. Öte yandan desteğin kaybedilmesi 3,63 dolara kadar hızlı bir geri çekilmeyi tetikleyebilir.

Conflux (CFX)

Son 30 günde CFX Coin fiyatının 0,134 dolardan 0,484 dolar üstüne kadar hareket ettiğini gördük. İşlem hacmi bugün %13 oranında düştü ve fiyat 0,4 dolar eşiğini tutmaya çalışıyor. Çin’den gelen haberlerle yükselen fiyat Haziran ayında Hong Kong bireysel yatırımcılara kripto paraları serbest bıraktığında bu seviyenin daha da ötesinde olabilir. Yatırımcılar Haziran ayına kadar CFX Coin cephesinde daha fazla yükseliş görebilir.

Mevcut yükselişe ara verilmesi halinde 0,33 dolara kadar düşüş görebiliriz. Öte yandan bu düşüş öncesinde 0,38 dolar desteği yakından izlenmeli. Mart 2021 zirvesi olan 1,8 dolar eğer Hong Kong geri adım atmazsa ana hedef olacaktır.

OMG Coin Yorum

Son günlerde hacim ve fiyat anlamında OMG Coin ciddi toparlanma gördü. Fiyat 2,5 doların üzerinde kapanışlar yapamadığı için 1,82 doların altında bulunuyor. Eğer bu bölgenin altında daha fazla kapanış görürsek 1,37 dolara kadar düşüş devam edebilir. Peş peşe gelen satış mumları yatırımcıların önemli bir kısmının kar aldığını gösteriyor.

Öte yandan hacim %70 oranında düştü. Bu bize rallinin artık sona ermiş olabileceğini söylüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.