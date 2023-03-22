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Shibburn web sitesine göre, Shib yakma oranı son 24 saat içinde %4636,07 gibi şaşırtıcı bir oranda arttı. Son 24 saat içinde toplam 754.187.142 adet SHIB token’ı yakıldı. Shib yakma oranı, yok edilen veya dolaşımdan kaldırılan Shib token miktarını ifade eder. Bu işlem yakma olarak bilinir ve token arzını azaltmak için yapılır, bu da zaman içinde değerini artırabilir. En büyük işlem 733.024.321 milyon Shib token’ın yakımı oldu.

Shiba Inu Değeri Yükseliyor

Kripto para incelendiğinde ise, Shiba Inu fiyatı son birkaç saat içinde %4,81 oranında yükseldi. Her bir SHIB token’ı şu anda 0,00001092 dolardan işlem görüyor. Kripto para son 7 günde %9,54’ün üzerinde değer kazandı. Bununla birlikte, piyasa değeri 6,43 milyar dolara düştü ve işlem hacmi %30,22 arttı.

Shiba Inu projesi, kullanıcılara SHIB token’ını kullanarak işlem yapabilecekleri, hisse alabilecekleri ve yönetişime katılabilecekleri bir platform sunmayı amaçlayan merkezi olmayan bir ekosistem olarak yatırımcıların karşısına çıktı. Bu arada, Shiabrium Beta 11 Mart 2023 tarihinde yayına girmişti. Çok beklenen lansman, Shiba Inu’nun fiyatındaki son artışın da destekçisi olmuş olabilir.

FUD Shibarium’u Çevreliyor

Shibarium, Shiba Inu kripto para birimi için merkezi olmayan bir borsa (DEX) ve likidite havuzu oluşturmayı amaçlayan bir proje olarak dikkat çekti. Proje, Shiba Inu topluluğu tarafından onaylanmış ve son aylarda önemli bir ilgi ve destek kazanmıştı. Bununla birlikte, bazı kişiler projenin ve proje geliştiricilerinin meşruiyetine ilişkin endişelerini dile getirmiş ve projenin tanıtım belgesinin teknik hususlar ve uygulama planları konusunda ayrıntıdan yoksun olduğunu belirtmişti.

Diğerleri ise platform için bir yardımcı token olarak oluşturulan SHIBArium (SHIBA) adlı proje tokenı hakkında endişelerini dile getirdi. Bazı eleştirmenler, token’ın gerçek bir faydası olmadığını ve yalnızca proje için fon toplama aracı olarak kullanıldığını savundu.

Bu endişelere rağmen Shib Army, projenin güçlü bir topluluk desteğine sahip olduğunu ve şeffaf ve açık bir şekilde geliştirildiğini savundu. Projenin ilerlemesinin kanıtı olarak projenin yol haritasına ve geliştirme güncellemelerine işaret ettiler.