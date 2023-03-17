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  •   Asla Iskalamıyorlar! Solana İçin Mart Sonu Tahmini Ortaya Çıktı! Sadece 14 Gün Kaldı!

Asla Iskalamıyorlar! Solana İçin Mart Sonu Tahmini Ortaya Çıktı! Sadece 14 Gün Kaldı!

Coinmarketcap topluluğu yaptığı oylamalarla fiyat tahminlerini ortaya koymaya devam ediyorlar. Buna bağlı olarak Solana'nın fiyat tahmini geldi.
21:20
17 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

2021 yılı Kasım ayında yaşanan muhteşem boğa sezonu finalinin ardından başlayan düşüşte bir çok kripto para gerçek anlamda dibi gördü. Geçtiğimiz 2 yılda önce krallığını ilan eden, ardından FTX borsasının çöküşüyle yerin yedi kat altına bir yolculuğa çıkan geçmişin gözde kripto parası Solana ayakta kalma mücadelesine devam ediyor. Söylenildiği üzere gerek FTX borsasının çöküşü gerekse ağda yaşanan aksaklıklar kripto paranın fiyatında yaşanan büyük çöküşlerin tetikleyicisi oldu.

Solana’da Son Durum

Kripto para piyasası, bankacılık sektöründeki yaygın krize rağmen toparlanmaya devam ediyor ve Solana (SOL) da bir istisna değil, kripto para topluluğunun özellikle 2023’ün üçüncü ayının sonunda fiyatının daha da artacağına dair yorumlar gelmeye devam ediyor. Geldiğimiz noktada Bitcoin 27.000 dolar seviyesini test ediyor.

Nitekim, yazım saatine kadar kripto takip platformu CoinMarketCap üyeleri tarafından kullanılan 1.062 oya göre, 17 Mart’ta alınan en son verilere göre, Solana’nın 31 Mart 2023’te ortalama 21,8 dolar fiyatına ulaşması bekleniyor.

Erişilen bilgilere göre, topluluğun tahminleri gerçekleşirse, yazım sırasında 20,28 dolar fiyattan işlem gören Solana’nın mevcut fiyatında %7,46 veya +1,513 dolarlık bir artışla sonuçlanabilir.

SOL Teknik Analizi

Bununla birlikte, topluluğun Solana konusundaki iyimserliği, finans izleme web sitesi TradingView’deki teknik analizine (TA) dayanan bir günlük duyarlılık göstergelerine henüz yansımadı; osilatörler 2’de satın al ve hareketli ortalamalar (MA) 1’de nötr bölgede, 10’da ise hala büyük ölçüde nötr.

Grafiklerin de gösterdiği gibi, Solana şu anda 20,28 dolar fiyattan işlem görüyor ve gün içinde %3,58 artış gösterdi, ayrıca geçtiğimiz ay fiyatlara yansıyan %6,88’lik kayıpları tersine çevirerek önceki yedi gün içinde %17,35 yükseldi.

Solana’nın topluluğun tahminlerini gerçekleştirmeyi başarıp başaramayacağı büyük ölçüde, balinaların önemli miktarda SOL’u kripto ticaret platformu Coinbase’e taşıması ve Helium (HNT) ağının Solana’ya yaklaşan göçü gibi ekosistemi çevreleyen gelişmelerin yanı sıra daha geniş kripto ve makroekonomik ortamdaki atmosfere bağlı olabilir.

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