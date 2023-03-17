FTX borsası ilginç girişimlerde bulunmaya devam ediyor. Gelen son haberler ise LUNC merkezli bir olayın gerçekleştiğinin sinyallerini verdi.

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Yıkımın eşiğindeki kripto borsası FTX’in bu ay Terra Luna Classic (LUNC) token’larını kripto borsaları Kraken ve Binance’e taşımaya başladığı bildirildi. FTX’in Kasım ayında iflas başvurusunda bulunmasının ardından, topluluk FTX’in kripto borsasının sıcak cüzdanında 154,39 milyar LUNC token tuttuğunu tespit etti.

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FTX şu anda iflas işlemlerinden geçerken, FTX ile bağlantılı olduğu bildirilen sıcak cüzdan, Temmuz ayından bu yana cüzdanda boşta duran milyarlarca Terra Luna Classic (LUNC) token’ını taşıyor. Elde edilen verilere göre, Mart ayında 87,34 milyardan fazla LUNC token’ı diğer kripto borsalarına taşındı.

Birisi 2 Şubat’ta cüzdanın sözleşmesini değiştirdi ve 24 Şubat’ta 4,84 milyar LUNC token’ı işlem gördü. En son işlem 14 Mart’ta tamamlandı ve cüzdandan 30 milyar LUNC token çıkarıldı. Classy Crypto da dahil olmak üzere birkaç Terra Classic takipçisi, LUNC token’larının FTX cüzdanından çıktığını bildirdi.

Cüzdanda şu anda yaklaşık 8,5 milyon dolar değerinde 66,88 milyar LUNC token bulunuyor. Bazıları cüzdandan çıkarılan LUNC token’larının yakım adresine gönderilmesi gerektiğini iddia ediyor. Ancak, bu tokenlar muhtemelen FTX müşterilerine aitti ve LUNC yakma oranını artırmak için tokenlar’ı yakma adresine göndermek yanlış olabilir.

Bu arada Terra Luna Classic topluluğu, LUNC yakma vergisini artırmayı amaçlayan teklifleri ve topluluk havuzu için finansmanı artırma teklifini geri çevirdi. Topluluk, yakma vergisinin artırılmasının işlem hacmini etkileyeceğine, Binance’in yakma mekanizmasını geri çekmesine neden olacağına ve projelerin zincire gelmesini engelleyeceğine inandığı için teklifler reddedildi.

Fiyatı Baskı Altında Kalmaya Devam Ediyor

Terra Luna Classic token’larının kripto borsalarına taşınmasının ortasında, daha geniş kripto pazarındaki büyük toparlanmaya rağmen fiyat baskı altında kalmaya devam ediyor. Bu arada, LUNC yakımı yaklaşık 50 milyara ulaştı.

LUNC fiyatı son 24 saatte %2 arttı ve fiyat şu anda 0,000126 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0,000124 ve 0,000130 dolar. Ayrıca, işlem hacmi son 24 saatte %12 oranında azaldı ve bu da trader’lar arasındaki ilginin azaldığını gösteriyor.