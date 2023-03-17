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Alım Fırsatı Mı? BONE, HNT, MKR, FLR ve CORE Yorum!

5 altcoin de devasa kayıplar yaşadı. Peki yaşadıkları düşüşün arkasındaki sebepler nelerdi? Bu seviyelerden alım teknik verilere göre mantıklı mı?
19:30
17 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Bitcoin (BTC) yükseliyor ve bugün 27.000 dolar sınırına kadar (Binance borsasında) dayandı. Ancak altcoinleri bir kısmı kan kaybediyor. BONE, HNT, MKR, FLR ve CORE haftanın kaybedenler listesinde üst sıralarda yer alıyor. Peki onların fiyatının bu denli erimesindeki sebep ne? Her biri özelinde güncel görünüm bize ne anlatıyor?

Altcoin Sepeti

Eğer Bitcoin yükselirken bile düşen altcoinlerden bir sepet yapmak istiyorsanız BONE, HNT, MKR, FLR ve CORE Coin tam size göre olabilir. Bu dönemde değer kaybetmiş olmalarının sebebi neydi? Yatırımcılar bu seviyelerden alım yapabilir mi? Güncel teknik göstergeler ve altcoinler özelinde düşüşün sebeplerini ele alıyoruz.

Bone ShibaSwap (BONE)

BONE Token fiyatındaki kayıp %17’ye ulaştı. Shibarium kodunun çalıntı olduğu iddiaları popüler altcoinin fiyatını aşağıya çekti. BONE, ağda gas ücretleri için kullanılacaktı ve Shiba Coin’den fiyat olarak son zamanlarda daha iyi performans göstermesini buna borçluydu. BONE fiyatı, Mart ayının başında 1,95 dolarlık direnç alanının onu reddetmesinden bu yana düştü. Fiyat 1,45 dolardan sıçrasa da dün yeniden düşüşe geçti. Şimdilik BONE Token destek bölgesinin üzerinde 1,17 dolardan işlem görüyor. Eğer yukarı yönlü hareket devam ederse 1,45 dolar bölgesi test edilebilir tersi senaryoda 0,6 dolara kadar düşüş görebiliriz.

Helium (HNT)

Binance, HNT Coin için delist kararı aldı ve düşüşü şaşırtıcı değildi. HNT fiyatı Şubat ayının sonundan bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Hat, en son 14 Mart’ta olmak üzere çok sayıda redde neden oldu. Bu da 1,60 dolarlık yatay destek alanına düşüşe neden oldu. Fiyat bu bölgeden düşerse, 1 dolara kadar sarkabilir. HNT fiyatı sıçrarsa direnç çizgisinin hedefleyecektir.

Maker (MKR)

MKR Coin 675 ile 950 dolar aralığında 1,5 aydır işlem gördü ve 14 Mart’ta yüksek aralıkta ret yedi. Fiyat sıçrama yaparsa, 833 dolardan direnç bölgesine ulaşabilir. Ancak, aşağı kırılırsa 475 dolar ihtimal dahilinde görülüyor.

Flare (FLR)

FLR fiyatı 29 Ocak’tan bu yana alçalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Bu çizgi 20 Şubat’ta reddedilerek düşüş hızını artırdı. 15 Mart’ta tüm zamanların en düşük seviyesi olan 0,025 dolara gerileyen fiyat destek bulamadığı için erimeye devam edebilir. Ripple airdrop sürecinde ciddi tepki çeken altcoin şimdilerde pek talep görmüyor.

Huobi Token (HT)

Token artık Justin Sun ile birlikte anılıyor ve Sun’ın yaşadığı sorunlar HT Token için daha fazla düşüş anlamına gelebilir. Buıgünlerde Sun’ın diplomatik dokunulmazlığını ve DSÖ elçiliği unvanını kaybettiği iddiaları sosyal medyada dolaşıyor. ICO sürecindeki usulsüzlükleri (Verge, Justin Sun dosyasındaki iddialara detaylı değinmiştik) sebebiyle Çin ana karasına dönemeyeceği için Justin Sun’ın ne yapacağı merak konusu. Eğer iddialar doğrulanırsa TRX, HT ve Sun ile bağlantılı diğer tokenler zor durumda kalabilir.

HT Tokene dönersek fiyat 9 Mart’ta 4,20 dolarlık yatay destek alanının altına indi. Şu anda bunu direnç olarak doğrulama sürecinde. BTC düşüşü sırasında spekülatif bir hareket gördük ve banka iflasları yaşanırken HT Token fiyatı devasa biçimde düştükten sonra kayıplarının bir kısmını telafi etti. Eğer bahsedilen bölge direnç olarak doğrulanırsa 1,50 dolara kadar bir düşüş izleyebilir. Öte yandan, HT fiyatı 4,20 dolar seviyesini geri alırsa 5,25 dolar test edilebilir.

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