Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Bankalar Çökerken Komik Kripto Para Teklifi Belçika’dan Geldi!

Bankalar iflas ederken eski Belçika Maliye Bakanı enteresan bir çağrıda bulundu.
18:35
17 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD ve İsviçre’nin en büyük bankaları iflasın eşiğinde. Avrupa Birliği’nde resmi enflasyon çift haneye yakın. Ve eski Belçika Maliye Bakanı bugünlerde bazı komik açıklamalar yapıyor. Kripto paraları hedef alan isim herkesin yok artık diyeceği şeyler söyledi. Peki geleneksel finans sistemi çatırdarken, kısmi rezerv bankacılığına güvenen vatandaşlar tüm paralarını kaybetme riskiyle uykusuz geceler yaşarken Belçika Eski Maliye Bakanı neler söyledi?

Kripto Paralar Yasaklansın

Bugün Avrupa Parlamentosu üyesi ve eski Belçika maliye bakanı Johan Van Overtveldt, bankacılık sektöründeki son kargaşanın ardından kripto paranın tamamen yasaklanması çağrısında bulundu. Çünkü düşük faiz döneminde riski doğru ayarlamayacak devasa uzun vadeli tahvil alımı yaparak bankaların batmasını sağlayan şey kripto paralardı. Dünyanın en likit varlıklarından olan devlet tahvilleri Fed’in agresif faiz politikası nedeniyle bankalar batırırken odağı kriptoya çevirmek gerçekten gülünçtü.

Van Overtveldt aynı zamanda 64 AB milletvekilinden oluşan grubun ekonomi sözcüsüdür. Yorumları, AB Parlamentosu’nun blok için dönüm noktası niteliğindeki kripto lisanslama kurallarını oylamaya hazırlandığı bir zamanda geldi.

Mevcut bankacılık krizinden çok önemli bir ders çıkarılması gerektiğini ve bunun da kripto para birimleri üzerinde katı bir yasak uygulanması olduğunu söyledi. Varlıkların “ekonomik ya da sosyal değeri olmayan” spekülasyonlardan ibaret olduğunu da sözlerine ekledi.

“Mevcut bankacılık kargaşasından çıkarılması gereken bir başka ders. Kripto para birimleri üzerinde katı bir yasak uygulayın. Kripto para birimleri tamamen yasaklanmalı. Spekülatif bir varlık ve sosyal açıdan en ufak bir etkisi yok. Devletler eğer uyuşturucuyu yasaklıyorsa kripto paraları da yasaklamalıdır”.

Kripto Paralar Yine Suçlu

Overtveldt eğer uyuşturucunun meşrulaştırılmasını savunuyorsa (ki çoğu ülkede sınırlı veya sınırsız şekilde kullanım imkanı var) ya buna yasal olarak sınırlandırmayan ülkelere gitmeli ya da açıkça niyetini ifade etmeli. Burada kripto paraları uyuşturucu ile aynı kefeye koyup yaptığı çağrı özellikle bankacılık sistemi çatırdarken gülünçtür. Velev ki kripto paralar en az uyuşturucu kadar yasak olsun. O halde örneğin Almanya’nın belli bölgelerinde yasal para birimi olarak kabul edilmeli? Çoğu Avrupa ülkesinde uyuşturucuya karşı takınılan tavır kriptodan çok daha yumuşak.

Parlamento’nun 705 milletvekilinin, yönetişim ve tüketici koruma normlarını takip etmeleri halinde cüzdan sağlayıcıları ve borsalar için düzenleyici bir çerçeve sunacak olan Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) yönetmeliğini önümüzdeki ay oylaması bekleniyor. Özellikle Overtveldt, Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi’nde Parlamento’daki beşinci en büyük siyasi grup olan sağcı Avrupa Muhafazakârları ve Reformcularını temsil ediyor. 2014-2018 yılları arasında Belçika’nın maliye bakanlığını yaptı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Santiment İşaret Etti: Ne Ethereum Ne Solana! Türklerin Gözdesi Olan Bu Ağ Daha Ne Kadar Büyüyecek?
Santiment İşaret Etti: Ne Ethereum Ne Solana! Türklerin Gözdesi Olan Bu Ağ Daha Ne Kadar Büyüyecek?
Destansı Yükseliş 2021’de Bu Altcoin’de Olmuştu! Küllerinden Doğması Mümkün Mü? İşte Son Seviyeler!
Destansı Yükseliş 2021’de Bu Altcoin’de Olmuştu! Küllerinden Doğması Mümkün Mü? İşte Son Seviyeler!
Geçen Yılın Kripto Kahini Açıkladı! 1 Ay Sonra Ortaya Çıktı!
Geçen Yılın Kripto Kahini Açıkladı! 1 Ay Sonra Ortaya Çıktı!
Peter Schiff: Bu Daha Hiçbir Şey! Kriptoya Kaçış!
Peter Schiff: Bu Daha Hiçbir Şey! Kriptoya Kaçış!
575 Milyar Dolarlık Operasyon! Bitcoin ve Altcoinleri Nasıl Etkiler?
575 Milyar Dolarlık Operasyon! Bitcoin ve Altcoinleri Nasıl Etkiler?
Ünlü Kripto CTO’su: 90 Gün İçinde Bitcoin (BTC) Buraya Gelecek!
Ünlü Kripto CTO’su: 90 Gün İçinde Bitcoin (BTC) Buraya Gelecek!
12 Kritik Gelişme Bu Hafta Bitcoin ve Kriptoya Yön Verecek! BTC İçin Artık Kırılma Noktası!
12 Kritik Gelişme Bu Hafta Bitcoin ve Kriptoya Yön Verecek! BTC İçin Artık Kırılma Noktası!
Beklenen Oldu! Kripto Paralarda Son Durum Ne?
Beklenen Oldu! Kripto Paralarda Son Durum Ne?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
DOGE Fiyat Analizi: 2023 Dogecoin Yorumları ve Dogecoin’in Geleceği
Shiba Coin Artar mı? İşte Shiba Yorumları
Bu Altcoinde Halving Unutuldu! Fiyatı Aylar İçinde Patlayabilir!
Alım Fırsatı Mı? BONE, HNT, MKR, FLR ve CORE Yorum!
Fiyatlar Uçtu, Ralli Sürecek Mi? CFX, STX, AGIX, IMX ve RNDR Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023