Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD ve İsviçre’nin en büyük bankaları iflasın eşiğinde. Avrupa Birliği’nde resmi enflasyon çift haneye yakın. Ve eski Belçika Maliye Bakanı bugünlerde bazı komik açıklamalar yapıyor. Kripto paraları hedef alan isim herkesin yok artık diyeceği şeyler söyledi. Peki geleneksel finans sistemi çatırdarken, kısmi rezerv bankacılığına güvenen vatandaşlar tüm paralarını kaybetme riskiyle uykusuz geceler yaşarken Belçika Eski Maliye Bakanı neler söyledi?

Kripto Paralar Yasaklansın

Bugün Avrupa Parlamentosu üyesi ve eski Belçika maliye bakanı Johan Van Overtveldt, bankacılık sektöründeki son kargaşanın ardından kripto paranın tamamen yasaklanması çağrısında bulundu. Çünkü düşük faiz döneminde riski doğru ayarlamayacak devasa uzun vadeli tahvil alımı yaparak bankaların batmasını sağlayan şey kripto paralardı. Dünyanın en likit varlıklarından olan devlet tahvilleri Fed’in agresif faiz politikası nedeniyle bankalar batırırken odağı kriptoya çevirmek gerçekten gülünçtü.

Van Overtveldt aynı zamanda 64 AB milletvekilinden oluşan grubun ekonomi sözcüsüdür. Yorumları, AB Parlamentosu’nun blok için dönüm noktası niteliğindeki kripto lisanslama kurallarını oylamaya hazırlandığı bir zamanda geldi.

Mevcut bankacılık krizinden çok önemli bir ders çıkarılması gerektiğini ve bunun da kripto para birimleri üzerinde katı bir yasak uygulanması olduğunu söyledi. Varlıkların “ekonomik ya da sosyal değeri olmayan” spekülasyonlardan ibaret olduğunu da sözlerine ekledi.

“Mevcut bankacılık kargaşasından çıkarılması gereken bir başka ders. Kripto para birimleri üzerinde katı bir yasak uygulayın. Kripto para birimleri tamamen yasaklanmalı. Spekülatif bir varlık ve sosyal açıdan en ufak bir etkisi yok. Devletler eğer uyuşturucuyu yasaklıyorsa kripto paraları da yasaklamalıdır”.

Kripto Paralar Yine Suçlu

Overtveldt eğer uyuşturucunun meşrulaştırılmasını savunuyorsa (ki çoğu ülkede sınırlı veya sınırsız şekilde kullanım imkanı var) ya buna yasal olarak sınırlandırmayan ülkelere gitmeli ya da açıkça niyetini ifade etmeli. Burada kripto paraları uyuşturucu ile aynı kefeye koyup yaptığı çağrı özellikle bankacılık sistemi çatırdarken gülünçtür. Velev ki kripto paralar en az uyuşturucu kadar yasak olsun. O halde örneğin Almanya’nın belli bölgelerinde yasal para birimi olarak kabul edilmeli? Çoğu Avrupa ülkesinde uyuşturucuya karşı takınılan tavır kriptodan çok daha yumuşak.

Parlamento’nun 705 milletvekilinin, yönetişim ve tüketici koruma normlarını takip etmeleri halinde cüzdan sağlayıcıları ve borsalar için düzenleyici bir çerçeve sunacak olan Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) yönetmeliğini önümüzdeki ay oylaması bekleniyor. Özellikle Overtveldt, Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi’nde Parlamento’daki beşinci en büyük siyasi grup olan sağcı Avrupa Muhafazakârları ve Reformcularını temsil ediyor. 2014-2018 yılları arasında Belçika’nın maliye bakanlığını yaptı.