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Hayır ana akım medyadaki yüzlerce öldü manşetinden elbette bahsetmiyoruz. Bu daha teknik bir olaydı. Bu arada bugüne kadar ana akım medya en az 473 kez Bitcoin öldü manşeti attı. İşin ilginç yanı ABD’nin en büyük 16’ncı bankası SVB resmen iflas etmişken Bitcoin halen çalışmaya devam ediyor. O kadar önemli değil ama fiyatı da yükseliyor. Ve Fed, bilançosunu 300 milyar dolar genişletiyor.

Bitcoin Öldü Mü?

Bitcoin dünya genelindeki son madenci ve node elektriğe erişim sağladığı sürece ölmeyecek. Medya manşetlerine göre Bitcoin 473’ten fazla kez öldü, ancak her zaman mezardan sıçrayıp hayır ölmedim diyor. Bugünlerde de 27.000 dolara doğru yapılan test biraz da buna benziyordu. O halde yakında ana akım medyanın “Bitcoin bir balon” manşetlerini görürüz. Belki de aylar sonra bugün nasıl Bitcoin’in ölmediğinden bahsediyorsak o gün de Bitcoin’in balon olmadığından bahsedeceğiz.

Bitcoin fiyatı 1 haftalık zaman diliminde korkunç “ölüm çaprazını” geri aldığından, kripto piyasasının yeniden dirilişi şu anda gerçekleşiyor olabilir. Ölümden dönüyor oluşunun teknik grafikteki karşılığı da aslında budur.

Bitcoin Death Cross

Ölüm haçı, kesişmesi veya çaprazı ya da Death Cross ne dersek diyelim bu genellikle piyasada büyük bir düşüş sinyali olarak kabul ediliyor. Ölüm kesişiminin kendisi düşüş eğilimindedir ve bu da düşüş eğilimli short pozisyon arayan yatırımcılara moral verir. BTC fiyatı haftalık grafikte bir death cross oluşturuyordu. Haftalık ölüm kesişmesi ve 50 aylık hareketli ortalamanın altındaki BTCUSD, düşüş bekleyenlerin en güçlü argümanlarından biriydi. Bitcoin bu kurulumu bozuyor. Son olarak, günlük fiyat grafikleri altın haçı doğruladı ve uzun vadeli hareketli ortalama yukarı doğru dönmeye başlıyor. Bu death cross’un tam tersidir ve kesişim oluşurken veya oluştuktan sonra büyük bir yükseliş evresinin yaşanması beklenir.

Bitcoin, haftalık ölüm haçının üzerinde olduğuna göre artık resmen ölümden döndü. Yatırımcılar önümüzdeki hafta Powell tarafından yapılacak açıklamaları keyifle izlemelidir. Eğer çok büyük bir sürpriz olmazsa Powell’ın genişleme politikasına döndüklerini ancak enflasyonla mücadelenin devam edeceğini anlattığını göreceğiz. Bu son derece enteresan olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.