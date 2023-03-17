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Shiba Inu’da Son Viraj! Grafikler Her Şeyi Gösterdi! Fiyat Hangi Seviyeye Gidiyor?

Shiba Inu kripto para dünyasının en gözde altcoin'lerinden biri olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. İşte altcoin'de son durum!
21:45
17 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralar denildiğinde meme coinler onların değişilmez bir parçası olarak ön plana çıkıyor. Bunlar içerisinde 2 tanesi ise (Dogecoin ve Shiba Inu) diğerlerinden ayrışıyormuş gibi görünüyor. Shiba Inu (SHIB) incelendiğinde ise fiyatı uzun vadeli bir direnç çizgisinden çıktı ve tamamlanmış bir düzeltmenin emarelerini gösteriyor olabilir.

Shiba Inu Fiyatında Son Durum

Shiba Inu coin fiyatı Ocak ayının sonunda azalan bir direnç çizgisinden çıktı. Daha sonra, düşmeden önce 0,0000154 dolar ile yeni bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Düşüş, 7 Mayıs’ta çizginin destek olarak onaylanmasına neden oldu (siyah simge). Fiyat o zamandan beri sıçrama yapmış olsa da, günlük RSI hala 50’nin altında. Bu nedenle trendin yükseliş yönünde olduğu net değil.

Artış devam ederse, Shiba Inu’nun fiyatı 0,0000147 dolar direnç alanına ulaşabilir. Ancak, azalan direnç çizgisinin altına düşerse, trendin düşüş eğiliminde olduğunu teyit edilebilir. Bu durumda, aşağı yönlü hareket 0,00000850 dolar seviyesindeki bir sonraki en yakın desteğe doğru hızlanabilir.

Shiba Inu (SHIB) Fiyat Düzeltmesi Tamamlandı mı?

Altı saatlik zaman dilimindeki teknik analiz, tüm SHIB fiyat düzeltmesinin tamamlanmış olabileceğini gösteriyor. Bunun nedeni dalga sayısı olarak ifade edilebilir. SHIB, Ocak ayında başlayan beş dalgalık bir yukarı yönlü hareketi tamamlamış ve sonrasında A-B-C yapısında düşmüştü. A:C dalgaları tam olarak 1:1 oranına sahipti.

Dahası, mevcut en yüksek seviye ile A dalgasının en düşük seviyesi (kırmızı çizgi) arasındaki örtüşme düzeltmenin tamamlandığını gösteriyor. Kısa vadeli alçalan direnç çizgisinden bir kırılma ve 0,618 Fib (beyaz) desteğinin geri kazanılması bunu doğrulayabilir. Bununla birlikte, SHIB token fiyatı kırılamazsa, 0,00000850 dolar desteğine bir düşüş izleyebilir.

Sonuç olarak, SHIB fiyatının bir A-B-C düzeltmesini tamamlaması ve en az 0,0000160 dolara doğru artması mümkün. Bununla birlikte, azalan direnç çizgisinden çıkamazsa, 0,00000850 dolar destek alanına bir düşüş gelebilir.

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