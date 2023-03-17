Bill Gates'in göz bebeği Microsoft yeni bir güncellemeye hazırlanıyor. Edge üzerinde gerçekleşecek olan güncelleme tüm dengeleri değiştirebilir.

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Chromium tabanlı Edge tarayıcısı Google Chrome’a şık ve hızlı bir alternatif olarak yaratılmıştı, ancak Microsoft zaman içinde daha fazla gereksiz özellik ekledi. Şimdi ise Microsoft yeni bir girişime ev sahipliği yapmaya hazırlanıyormuş gibi görünüyor. Huzurlarınızda kripto cüzdanı!

Ünlü İsim Bilgi Verdi

Windows ve Microsoft uygulamalarında geliştirilmekte olan özellikleri duyurulmadan önce kullanıcıları bilgilendirme konusunda ciddi bir geçmişe sahip olan Twitter kullanıcısı Albacore, Microsoft Edge için geliştirilmekte olan bir kripto cüzdanının ekran görüntülerini paylaştı. Paylaşımın ardından ise şunları söyledi:

Özellik kendisini sizi güvenli olmayan adreslerden veya uygulamalardan korumak için entegre güvenlik özelliklerine ve Web3 ile etkileşimi kolaylaştıran basitleştirilmiş deneyimlere yönlendirecek.

Microsoft Edge, kripto cüzdanınız için güvenli bir parola oluşturmanızda size yol gösterecek ve işiniz bittiğinde kripto para gönderip alabileceksiniz. Hangi kripto para birimlerinin desteklendiği henüz belli değil, ancak Coinbase ve MoonPay kripto satın alma ve yatırma seçenekleri hali hazırda ihtimaller dahilinde ve Ethereum ve Dai Stablecoin gibi kriptolar ekran görüntülerinde görülebiliyor.

Edge İlk Olmayacak

Microsoft Edge, kripto özelliklerini uygulayan ilk web tarayıcısı olmayacak. Opera, geçtiğimiz birkaç yıl içinde kripto özelliklerine yöneldi, hatta özel bir Opera Crypto Browser oluşturacak kadar ileri gitti. Bu özel uygulama entegre bir kripto cüzdanına, DApp’ler için desteğe (bir şekilde blok zincirleriyle entegre olan web uygulamaları) ve NFT’leri yaratma özelliğine sahipti.

Microsoft’un Edge için bir kripto cüzdanı üzerinde çalıştığını görmek garip, özellikle de geçtiğimiz yıl kripto para birimleri etrafındaki heyecan ve ilginin çoğunun kaybolmasından sonra. Kripto para ekosistemi hala FTX ve BlockFi gibi borsaların çöküşüyle sarsılıyor ve yapay zeka, ChatGPT ve Bing Chat gibi hizmetlerin popülerliğiyle mevcut teknoloji trendi olarak büyük ölçüde kriptonun yerini aldı. Facebook ve Instagram’ın sahibi Meta, kısa bir süre önce NFT ve kripto cüzdanı çalışmalarından vazgeçti çünkü şirket yapay zeka araştırmalarına yöneliyor.

Bu güncellemeyle ilgili Microsoft’un yapacağı resmi açıklama ise merakla beklenilmeye devam edecek.