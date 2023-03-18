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  •   Dört Uzman Konuştu! Kripto Para Piyasalarında Önemli Kilometre Taşı!

Dört Uzman Konuştu! Kripto Para Piyasalarında Önemli Kilometre Taşı!

Kripto para birimlerini ve genel piyasaları ele alan dört uzman kritik yorumlarda bulundu! Kripto piyasalarındaki kilometre taşı yeniden kazanıldı!
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18 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 3 Dakika

Toplam kripto para piyasası kapitalizasyonu yedi günde %26 artarak 17 Mart’ta 1,16 trilyon dolara ulaştı. Bitcoin (BTC), %31,5 artışla ilk 20 kripto para arasında en çok kazanan oldu, ancak bu dönemde bazı altcoinler %50 veya daha fazla kazandı.

Kripto Para Piyasa Değeri!

Kripto para birimi fiyatlarındaki artış, Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezerv’inin bankalara acil durum fonlarında 300 milyar dolar borç vermeye zorlanmasıyla meydana geldi. Elde edilen son verilere göre, paranın yaklaşık yarısı iflas eden finans kurumları Silicon Valley Bank ve Signature Bank’a temin edildi ve sigortasız mevduat sahiplerine ödeme yapmak için kullanıldı. Kalan 153 milyar dolar, bankaların 90 güne kadar borç almalarına olanak tanıyan ve “discount window” olarak bilinen uzun süredir devam eden bir program aracılığıyla elde edildi.

Bununla birlikte Conflux Network (CFX), KuCoin Ventures’ın Ethereum ve Conflux ağlarında bulunan stabilcoin ihraççısı ve blok zinciri tabanlı ödeme hizmeti sağlayıcısı CNHC’ye 10 milyon dolarlık yatırım yaptığını duyurmasının ardından %97,6 değer kazandı. Ağın 20 Mart’ta yeni özellikler ve iyileştirmeler içeren Stacks 2.1’i kullanıma sunacak bir yükseltmeden geçmesi planlandığından Stacks (STX) %75,7 arttı.

Kripto Paralarda Uzman Görüşü!

Aktivist milyarder yatırımcı Bill Ackman’a göre, Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) için ek fon sağlama ve Fed kaynaklarını kullanan kredi kolaylaştırma, bankacılık sektörünü koruyor gibi görünse de sonuçta “yanlış bir güven duygusu” yaratıyor. Serbest fon Pershing Square’i yöneten Ackman, ABD’li düzenleyiciler tarafından First Republic Bank’ta (FRB) büyük bir likidite krizinden kaçınmak için tasarlanan 30 milyar dolarlık planın “cevapladığından daha fazla soruyu gündeme getirdi” dedi. Ayrıca Ackman, “Güven krizi olduğunda yarım önlemlerin işe yaramadığını” belirtti.,

Bankacılık krizi kötüleşirken, 650 milyar dolarlık bir mali holding olan Berkshire Hathaway’in (BRKB) en büyük hissedarı ve kurucu ortağı Warren Buffett, varlıklarının hızla kötüye gittiğini belirtti. Örneğin Berkshire Hathaway, yılbaşından bu yana %15,5 düşen Bank of America (BAC) hisselerinin en büyük sahibi. Bu pozisyon tek başına Buffett’ın yatırım aracına 5,2 milyar dolara mal oldu.

Tanınmış bir kripto para birimi eleştirmeni olan Buffett, net değeri yaklaşık 102 milyar dolar olan 91 yaşındaki Bitcoin’in hiçbir şey üretmediğini, oysa tarım arazilerinin ve konut gayrimenkullerinin ürettiğini iddia etti. Ancak 17 Mart’tan önceki altı ayda Bitcoin’in fiyatı %31,5 artarken, Berkshire’ın hissesi %5,8 arttı. Yani, şimdilik, Buffett’in bir zamanlar Bitcoin’i tanımladığı gibi sözde “fare zehiri”, kendi finansal yönetim şirketini geride bırakıyor.

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