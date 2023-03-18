Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) önümüzdeki hafta 21-22 Mart 2023 tarihlerinde toplanacak. Merkez bankasının enflasyonu kontrol altına alma konusunu ele alması gerekirken, bankacılık krizini de hesaba katması gerekecek.

Hedeften Çok Uzaklar

Amerika Birleşik Devletleri’nde tüketici fiyat endeksi yıllık %6 oranında seyrederken, Fed %2’lik hedefe ulaşmaktan hala çok uzakta görünüyor. Merkez bankası, önümüzdeki haftalarda banka krizinin kötüleşmesi durumunda yatırımcıları korumak için alınacak önlemleri de değerlendirecekmiş gibi görünüyor.

Son 12 ayda artan faiz oranları nedeniyle bankacılık sektörü, belediye tahvilleri, hazine bonoları ve menkul kıymetlere yaptıkları yatırımların daha az kârlı hale gelmesiyle darbe aldı. Bu arada kripto piyasası, Bitcoin fiyatı son bir hafta içinde büyük ölçüde yükseldiği için bankacılık çöküşünden kaynaklanan FUD belirtisi göstermiyor. Ancak, Fed toplantıları öncesinde yaşanan önceki fiyat düzeltme örnekleri gelecek haftaki karar öncesinde tekrarlanabilir.

Zam Olasılığı Var Mı?

Bankacılık krizi dinamikleriyle birlikte piyasanın beklenti algısı değişmiş olsa da, 25 baz puanlık bir faiz artışı, Fed Başkanı’nın faiz artışlarının hızlandırılmasına ilişkin son yorumuna aykırı olduğu için kripto ekosistemi için yükseliş anlamına gelebilir. Jerome Powell, daha güçlü ekonomik veriler ve potansiyel daha yüksek enflasyon bağlamında konuştu ve görüşlerini iletti. Bu aynı zamanda banka hisselerinin kırmızıda işlem görmeye devam etmesi ve dolayısıyla kripto fiyatlarının yükselmesi anlamına da gelmiş olabilir.

Bununla birlikte, analistler Fed’in bu kez artışı duraklatmayı seçebileceğini, ancak hedef olasılığın toplantı öncesinde değişebileceğini de ihtimal dahilinde görmeye devam ediyor. Şu anda, FED’in hedef oranının olasılığını ölçen CME FedWatch aracı, önümüzdeki toplantıda %38 oranında artış yapılmayacağını ve %63 oranında 25 baz puan artış yapılacağını gösteriyor. Makro ortamda ve bankacılık sektöründe artan dinamiklerle birlikte, Bitcoin fiyatı toplantı öncesinde yatay bir hareket ya da küçük bir düzeltme görebilir.