Sizin için Binance'te listelenme potansiyeli bulunan 10 altcoin'i derledik. İşte o altcoin'ler.

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Kripto para piyasası gelişmeye devam ettikçe yatırımcılara yeni yatırım fırsatları sunan yeni altcoin’ler ortaya çıkıyor. Binance, en üst düzey bir kripto para borsası olarak kripto para piyasasını yakından takip ediyor ve platformunda her zaman gelecek vaat eden yeni projeler listeliyor. 2023 yılında kripto para piyasasında önemli oyuncular olma potansiyeline sahip birkaç yeni altcoin’in Binance’te listelendiği görülebilir. Sizin için Binance’te listelenme potansiyeli bulunan 10 altcoin’i derledik. İşte Binance’de listelenebilecek altcoinler.

Rally (RLY)

Rally, içerik oluşturucuları güçlendirmek ve onlarla topluluklar oluşturmak için tasarlanmış bir platformdur. Benzersiz altyapısı, içerik oluşturucuların içeriklerinden para kazanmalarına ve sosyal token’lar aracılığıyla kitlelerini büyütmelerine imkan tanır.

Sosyal token’ların içerik oluşturucuların destekçileriyle yeni ve heyecan verici yollarla etkileşim kurmasını sağlayan özelleştirilmiş altcoin’lerdir. RLY, kullanıcıların satın alabileceği ve topluluk yönetişimine katılmak için kullanabildikleri Rally ağının yerel varlığıdır.

Star Atlas (ATLAS)

Star Atlas, oyuncuların geniş, sürükleyici bir evreni keşfetmelerine ve uzay tabanlı oyunlara dahil olmalarına imkan tanıyan bir oyun metaverse’idir. Star Atlas, Blockchain teknolojisini sürükleyici oyun deneyimleriyle birleştirerek benzersiz bir oyun ekosistemi oluşturmuş durumda. ATLAS, Star Atlas platformunun oyun içi satın alımlar, işlemler ve stake etmek için kullanılabilen yerel varlığıdır.

HydraDX (HDX)

HydraDX, Polkadot ağı üzerine inşa edilmiş bir merkeziyetsiz borsadır (DEX). Hızlı, düşük maliyetli işlemler ve kullanıcı dostu arayüz sunmayı amaçlamaktadır. Platform ayrıca likidite toplama ve zincirler arası birlikte çalışabilirlik sunarak kullanıcıların çeşitli kripto paralarla işlemler yapmasını kolaylaştırmaktadır. HDX ise işlem ücretleri, likidite sağlama ve yönetişim için kullanılan ağın yerel varlığıdır.

Graphlinq Chain (GLQ)

Başlangıçta Ethereum üzerine inşa edilerek piyasaya sürülen ancak kendi ağına geçerek önemli bir değişime giden GraphLinq Chain, Web3’de otomasyonlar oluşturmak ve tek bir satır kod yazmadan merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) oluşturma imkanı sunuyor. GraphLinq ekosistemi, kodlama bilgisi olmadan bir sürecin otomasyonlaştırılması, merkeziyetsiz uygulamalar oluşturma gibi hizmetler sunmak için birden fazla Blockchain ve merkezi veri akışı ile aynı anda çalışan bir IDE ve bir Engine’den oluşan bir dizi araç sağlamaktadır.

GLQ, işlem ücretleri, stake etmek, yakında kurulması beklenen DAO’da yönetişimi sağlamak için ağın yerel token’ı olarak hareket etmektedir.

Toncoin (TON)

Toncoin, 2018 yılında şifreli mesajlaşma platformu Telegram tarafından geliştirilen merkeziyetsiz Layer 1 Blockchain’i olarak piyasaya sürüldü. Ardından TON Vakfı tarafından devralınan proje “Telegram Open Network” yerine “The Open Network” olarak yeniden adlandırıldı. 2020’den bu yana ağın teknolojisi, ticari çıkar gütmeyen bir grup destekçi ve kendilerine TON Vakfı adını veren bağımsız bir topluluk sayesinde geliştiriliyor.

TON, eskiden Gram olarak bilinen Toncoin ağının yerel varlığı olarak hareket ediyor.

Matrix AI Network (MAN)

2016 yılında piyasaya sürülen Matrix AI Network, yapay zeka (AI) için optimize edilmiş ilk Blockchain olarak öne çıkıyor. Projenin geliştirici ekibi, yapay zeka teknolojisini kullanarak düşük işlem hızı, güvenlik eksikliği, kullanım karmaşıklığı ve boşa harcanan kaynaklar gibi dört temel problemi ele alarak hem işlevsel hem de güvenilir bir halka açık Blockchain platformu oluşturduklarını savunuyor. MAN ise Matrix AI Network ağının yerel varlığı olarak hareket ediyor.

PRIMAL (PRIMAL)

PRIMAL, son derece başarılı iki konsept olan STEPN ve Chiliz’i birleştiren, kitlesel benimseme için tasarlanmış bir platform olduğunu savunuyor. Platform, hayranları ünlü sporcularla buluşturmak, en sevilen sporcuların fan token’larının ticaretini yaptırmak, her türlü fitness aktivitesini ödüllendirmek gibi birden fazla seçenek sunuyor. Ağ ile aynı adı taşıyan PRIMAL, ağın yerel varlığıdır.

Arbitrum (ARB)

Üzerinde merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) geliştirmek için son derece popüler bir platform olan Ethereum, son yıllarda benimsenmedeki dramatik artışla işlem ücretlerinin sert yükselmesi, ağ tıkanıklığı gibi birtakım ağ problemleriyle karşı karşıya kalmış durumda. Arbitrum olarak bilinen Layer 2 ölçeklendirme çözümü, tüm bu sorunlara getirdiği yeni çözüm şekli nedeniyle büyük ilgi görüyor.

Arbitrum, 16 Mart’ta uzun zamandır beklenen ARB token AirDrop’unu açıklayarak altcoin yatırımcılarını heyecanlandırdı. Arbitrum Vakfı’ndan yapılan açıklamada ARB token dağıtımının 23 Mart’ta yapılacağı belirtildi. ARB’nin Arbitrum ağının yerel varlığı olarak hareket ettiğini not edelim.

Access Protocol (ACS)

Access Protocol, tüm dijital içerik oluşturucular için yeni bir model para kazanma katmanı sunuyor. İçerik oluşturucular, Access Protocol’ü sitelerine entegre ederek ödeme duvarı oluşturarak destekçilerine özel içerik sunabiliyorlar. ACS, Access Protocol ağının yerel varlığı olarak hareket ediyor.

Energy Web Token (EWT)

Şirketlerin enerji dönüşümünde yol almasına yardımcı olmak için açık kaynaklı Web3 teknolojileri geliştiren Energy Web Token, Energy Web teknolojisi ile onlarca ülkede karbonsuzlaştırma çözümlerine güç veriyor. EWT ise bu teknolojinin yerel varlığı olarak hizmet ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.