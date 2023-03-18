Yatırımcılar Bitcoin fiyatı için sırada ne olduğunu anlamaya çalışırken yakından takip edilen kripto para analisti Michaël van de Poppe hedef seviyeyi verdi.

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ABD ve Avrupa’da patlak veren bankacılık krizi sonrası başlayan Bitcoin‘deki (BTC) yükseliş tüm hızıyla devam ediyor. Yatırımcılar Bitcoin fiyatı için sırada ne olduğunu anlamaya çalışırken yakından takip edilen kripto para analisti Michaël van de Poppe hedef seviyeyi verdi.

28 Bin Dolar İla 30 Bin Dolar Aralığını Bekliyor

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin’in yükselişinin ortasında ilk önemli seviyenin 25 bin 900 dolar olduğunu ve bu seviyenin üzerinde günlük mum kapanışlarının gelmesi gerektiğini belirterek “Bitcoin harika bir hareket yaptı ve 25 bin doları geçerek yılın en yüksek seviyelerine doğru hareket ediyor. Daha düşük zaman dilimlerinde 25 bin 900 doların destek olarak çalışıp çalışmayacağını izliyorum. Eğer fiyat bu seviyenin üzerinde kalamayacak olursa sert bir fiyat düzeltmesiyle karşı karşıya kalınabilir. Eğer kalacak olursa bir sonraki hedef seviye 28 bin dolar ila 30 bin dolar aralığı olacak.” dedi.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 27 bin 546 dolardan işlem görüyor. Bu, BTC fiyatının analistin işaret ettiği seviyenin üzerinde olduğu ve 28 bin dolar ila 30 bin dolar aralığına doğru bir hareket yapmak için hazırlandığı anlamına geliyor.

Bitcoin fiyatındaki hareketlilik sonrası analizinde güncelleme yapan Van de Poppe, “Bitcoin 25 bin 900 doların üzerinde kalmaya devam etti ve neredeyse yeni bir zirve yapıyor. Yükselişin devam etmesi gerekiyor ve bunu yapacak olursa sırada 28 bin dolar ila 30 bin dolar var. Bu yükselişin önümüzdeki saatlerde gerçekleşmesi gerekiyor yoksa fiyatın bir miktar geri çekildiğini görebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Analist, BTC fiyatının 26 bin dolar üzerinde kalması gerektiğini, kalamaması halinde 25 bin dolar seviyelerine doğru bir fiyat düzeltmesi olabileceği konusunda uyararak “Bitcoin’de yatay fiyat hareketleri görülebilir. Fiyatın 26 bin doların üzerinde kalmaya devam etmesi gerekiyor. Eğer kalacak olursa 28 bin dolar ila 30 bin dolar görülecektir. Kalamaması halinde 25 bin dolar seviyelerinin gelmesini bekliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Düzeltmeler Olabileceğini Belirterek Yatırımcıları Uyardı

Öte yandan Van de Poppe, BTC’de hafif fiyat düzeltmeleri görülebilmesi konusunda da yatırımcıları uyardı. Analist, “Görünüşe göre Bitcoin’de küçük fiyat düzeltmeleri görülecek” diyerek fiyat için potansiyel geri çekilmeler için uyarıda bulundu. Analist, Bitcoin için ilk ciddi destek seviyesi olarak 26 bin doları, ikinci ciddi destek seviyesi olarak 25 bin doları işaretlediği bir grafik paylaştı.