Ünlü kripto para analisti Smart Contracter, Ethereum (ETH) ile birlikte bir altcoin'de büyük bir ralli beklediğini açıkladı.

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2018’de Bitcoin‘in (BTC) dibe vuracağını dip hareketinin gerçekleşmesi öncesinde haber vermesiyle tanınan ünlü kripto para analisti Smart Contracter, Ethereum (ETH) ile birlikte bir altcoin’de büyük bir ralli beklediğini açıkladı.

Ethereum, Göz Kamaştırıcı Bir Ralli Hazırlığında

Anonim kripto para analisti Smart Contracter, kişisel Twitter hesabından Ethereum‘un fiyattaki düzeltmenin son aşamalarında olduğunu ve yükselmeye hazır göründüğünü söyledi. Analist, “ETH/BTC son altı ayın en düşük seviyesini gördü, ana alım bölgemin sadece yüzde 3 altında. Bunun olmasını beklediğim koşullar altında değil (ETH ve BTC’nin düşeceğini ama ETH’nin daha fazla düşeceğini düşünmüştüm) ama yaklaşmakta olan dev ETH rallisini kaçırma şansım yok.” dedi.

Analistin paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında ETH/BTC‘nin aşağı yönde bir düzeltme içinde olduğu ve yatırımcıların bir sıçrama için olası bir nokta olarak gördükleri 0.618 Fibonacci geri çekilme desteğine dokunmak üzere olduğu görülüyor.

Smart Contracter’ın ETH üzerindeki yükselişi, kripto veri platformu Santiment’in köpekbalığı seviyesi kripto para yatırımcılarının geçtiğimiz yıl 6.13 milyar dolar değerinde 3.61 milyon ETH aldığını açıklamasıyla ortaya çıktı. Ancak, balinalar bu miktarın iki katından fazlasını boşalttı. Santiment, analizinde “Ethereum’daki büyük cüzdan adresleri, ellerinde tuttukları arzı önemli ölçüde boşalttı. 10 ila 10 bin arasında ETH tutan cüzdan adresleri geçtiğimiz yıl 3.61 milyon ETH aldı. Bu olurken 10 bin ila 10 milyon arasında ETH tutan cüzdan adresleri de 9.43 milyon ETH boşalttı.” notunu düşmüştü.

Optimism’in İyi Bir Performans Göstermesini Bekliyor

Smart Contracter, ayrıca Optimism‘de (OP) de yükseliş beklediğini açıkladı. Analist, “OP’un ABD doları, BTC ve ETH işlem çiftlerinde günlük zaman diliminde boğa genişlemesi yapıyor. Bence oldukça iyi performans gösterecek altcoin’lerden biri gibi görünüyor.” dedi.

Dalgalar halinde hareket eden kalabalık psikolojisine dayanarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin eden gelişmiş bir teknik analiz yöntemi olan Elliott Dalga teorisini kullanan Smart Contracter, Optimism‘in düzeltmenin dibinde olduğunu ve yukarı yönde hareket etmek için hazırladığını ekledi.