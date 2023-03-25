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Polygon (MATIC) bazı metrikler alarm veriyor. MATIC ağındaki işlemler milyon doları aştı. Altcoin bu sayıları kaydeden ilk 10 kripto para birimi arasında yer alıyor.

MATIC’e Balina İlgisi!

Polygon dışında Fetch (FET) ve The Sandbox’da (SAND) benzer bir büyüme kaydetti. Ayrıca kripto para birimine balinaların yoğun ilgisinin de olduğu belirtiliyor. Santiment grafiklerine göre, MATIC’in en iyi adresler tarafından tutulan arzının, yatırımcıların token’a olan güvenini yansıtarak geçen hafta arttığını ortaya koydu. Balinalar sadece daha fazla MATIC biriktirmekle kalmadı, diğer cephelerde de büyüme kaydedildi. Örneğin Dune’un grafiği, MATIC’in benzersiz kullanıcılarının artan bir trendde olduğunu ve bu da ağın daha fazla kullanıldığını ve benimsendiğini gösteriyor.

Bu büyümenin birkaç nedeni olsa da en önemli olanlarından biri, MATIC’in önde gelen bir Web3 oyun platformu olan Immutable ile son ortaklığına bağlanabilir. Bireysel adres sayısı artarken, NFT satışlarında düşüş kaydedildi. CRYPTOSLAM’ın grafiğine göre, MATIC’in NFT satış hacmi son yedi günde %38’in üzerinde düştü. Sadece bu da değil, 2023 Şubatının sonlarında yaşanan ani artışın ardından MATIC’in Polygon pazaryerlerindeki haftalık hacmi keskin bir şekilde geriledi.

MATIC Verileri!

NFT ekosistemindeki düşüşe rağmen, ağın gelişimi hakkında güncellemeler yayınlayan popüler bir Twitter hesabı olan Polygon Daily, OpenSea’de en çok işlem gören NFT koleksiyonu hakkında tweet attı. Paylaşılan Tweet’e göre, CollectTrumpCards bir kez daha listenin başında yer aldı, ardından The Sandbox ve Lens Protocol geliyor. Zincir üstü performansı açısından işler MATIC için oldukça iyi göründüğü belirtiliyor. Örneğin, MATIC’in döviz rezervi azaldı, bu da satış baskısının azaldığını gösterebilir. Token’ın borsa dışındaki arzı da arttı, bu durum uzmanlara göre tipik bir boğa sinyali.

İşlemlerdeki büyük artış sayesinde, MATIC’in ağ büyümesi geçen hafta yüksek kaldı ve bu durum MATIC’i aktarmak için daha fazla yeni adresin kullanıldığını gösteriyor. Metrikler iyi olmasına rağmen MATIC’in fiyat hareketi son zamanlarda düşüş eğilimi gösterdi. CoinMarketCap’e göre token fiyatı son 24 saatte %1,8’in üzerinde düştü. Yazı kaleme alındığında 9.6 milyar dolardan fazla piyasa değeriyle 1.11 dolardan işlem görüyor. Polygon’un günlük grafiği de düşüş eğilimi gösterdi ve daha fazla fiyat gerilemesi önerdiği belirtiliyor. MATIC’in Göreceli Güç Endeksi (RSI), düşüş eğilimi gösteren hafif bir gerileme kaydetti. Bollinger Band’ın bulguları, MATIC’in fiyatının daha az değişken bir bölgede olduğunu ve yakın vadede aşağı yönlü bir kırılma olasılığını daha da azalttığını gösterdi.