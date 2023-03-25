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Analistin Bir Şartı Var! Bu Senaryo Gerçekleşirse İki Altcoin Uçuşa Geçer!

Kıdemli kripto para analisti Bitcoin (BTC) ve üç popüler altcoin ile ilgili şartını paylaşıp yatırımcılara ralli sinyali verdi!
21:00
25 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 3 Dakika

Popüler bir kripto para stratejisti, daha geniş altcoin piyasası için yakın vadeli fiyat hareketini tahmin ederken Aptos (APT) ve Chainlink (LINK) hakkındaki görüşlerini bildirdi.

Aptos ve Chainlink!

Altcoin Sherpa takma adıyla bilinen kripto para analisti Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, Layer-1 blok zinciri ve Ethereum (ETH) rakibi Aptos’un muhtemelen önümüzdeki haftalarda hareketli bir fiyat yolu izleyeceğini belirtti. Altcoin Sherpa’ya göre APT, Bitcoin (BTC) bir nefes aldığında yukarı yönlü bir patlamaya tanık olabilir. Ayrıca uzman kısa vadede, Aptos’un 10 ila 13,75 dolar arasında işlem yapmasını beklediğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

Aptos: Pek çok altcoin’in buna benzer görünmesini isterdim. BTC bir ara verdiğinde, bu altcoin uçar (muhtemelen birkaç hafta içerisinde)

Ardından Altcoin Sherpa, Chainlink’i (LINK) ele alarak kripto para biriminin yaklaşık bir yıl boyunca yaklaşık 9,50 dolar ile en düşük 5,50 dolar arasında yatay bir yol izleyeceğini belirterek şunları söyledi:

LINK: yaklaşık bir yıldır değişken bir hareket sürdürüyor. Geçen sefer dersimi aldım. Daha dikkatli davranacağım.

Bitcoin ve FET!

Bununla birlikte Altcoin Sherpa, yapay zeka odaklı bir kripto projesi olan Fetch.ai’yi (FET) inceliyor. Kripto para analisti, FET’in şu anda yükseliş yorgunluğuyla karşı karşıya olduğuna ve önemli bir devalüasyon görebileceğine inanıyor. Uzman analist konu hakkında şunları vurguladı:

FET: Bence bu altcoin 0,26 dolar veya altına gidiyor, bence bir sonraki likidite alanı bu. Genel olarak, trend yorgun görünüyor. AI anlatısının daha fazla ayağı olup olmadığını göreceğiz.

Son olarak Altcoin Sherpa, Bitcoin rallisinin bir sonraki ayağı ateşlemeden önce daha güçlü bir alıcı tabanı oluşturmak için daha yatay fiyatlanacağını belirtti. Kripto para stratejistine göre, BTC için bir konsolidasyon dönemi, altcoinlerin ses çıkarması için kapıyı açabilir. Altcoin Sherpa açıklamalarını şunları vurgulayarak sonlandırdı:

Hacim profiline bakıldığında, aslında düşündüğümüzden daha erken bir altcoin koşusu için bir argüman olabilir. BTC fiyatının 25.000 dolar ile 30.000 dolar arasında göreceli bir boşluğu var. Genellikle fiyatın bunu doldurduğunu ve orada alım satım yapıldığını görürsünüz. Bu ne anlama gelir? Bu durum genel ticaret faaliyetinde büyük bir boşluk olduğunda, yatırımcıların  ‘boşluğu biraz doldurmayı’ ve o alanda ticaret yapmayı sevdiği anlamına gelir. BTC’nin bu alanı doldurmak için 25.000-30.000 dolar arasında olduğunu görebiliriz ve bu bence altcoinlerin uçmasına neden olur.

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