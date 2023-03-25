Son dönemlerde oldukça popülerleşen kripto para birimi Arbitrum'da (ARB) son durum ne? ARB coin yatırımcılara gelecek vaat ediyor mu?

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Arbitrum’un (ARB) değeri, 23 Mart’ta token AirDrop’tan sonra satış faaliyetlerinde yaşanan artışla önemli bir gerileme kaydetti. Zincir içi veri sağlayıcısı Glassnode’a göre, değerdeki düşüş, ARB’nin borsalar arasında ticarete açılmasından kısa bir süre sonra başladı. Kripto para birimini önümüzdeki yıllarda nasıl bir yol haritası bekliyor?

ARB Verileri!

CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, yazı kaleme alındığında 1,25 dolardan işlem gören ARB’nin fiyatı, iki gün önceki lansmanından bu yana %89 düştü. Ayrıca Dune Analytics’ten alınan verilere göre, AirDrop token’ı geçtiğimiz haftalarda, yalnızca iki hafta içinde eklenen 400.000’den fazla yeni kullanıcıyla kullanıcı tabanında önemli bir artışa tanık oldu. Bu durum ağdaki kümülatif kullanıcı tabanını 3 milyonun üzerine çıkardı.

Bununla birlikte Arbiscan’ın verilerine göre, Ethereum (ETH) Layer-2 ölçeklendirme sistemi, AirDrop’un ardından 23 Mart’ta günlük işlemlerde önemli bir artış kaydetti. Arbitrum ayrıca 23 Mart’ta 2,73 milyon işlemle yeni bir günlük zirve kaydederek 21 Şubat’ta kaydedilen 1,10 milyon işlemle önceki zirveyi geçti.

ARB’de Düşüş!

Öte yandan artan ARB satışları ve token lansmanı olayını çevreleyen ilginin kademeli olarak dağılmasıyla, Arbitrum’daki günlük işlemlerin sayısı son iki gün içinde düşüş eğilimi gösterdi. 24 Mart itibarıyla zincir, yalnızca 24 saatte %33 oranında bir düşüşü temsil eden toplam 1,82 milyon işlem gördü. Birçoğu hızlı kazançlar elde etmek için AirDrop ARB token’larını bıraktığından, ARB benzersiz holder’ları sayısı son iki gün içinde azaldı.

Dune Analytics’ten alınan verilere göre, benzersiz ARB holder’larının sayısı 24 Mart’ta 291.000’e yükseldi ve ardından düştü. Yazının kaleme alındığı tarihte, metrik 256.000 olarak gerçekleşti. Ayrıca ARB token’ına elde tutma isteğinin azalmasına ve ağdaki işlem sayısındaki keskin düşüşe rağmen Arbitrum’un toplam kilitli değeri (TVL) son iki günde %2 arttı. Basın zamanında Layer-2 ölçeklendirme sisteminin TVL’si, DefiLlama’dan alınan verilere göre 2,13 milyar dolar seviyesinde yer alıyor.