Yatırımcılar, özellikle piyasa uzmanlarının Ethereum, Dogecoin, AVAX ve SHIBA yorumlarını merak ediyor. İşte rakamlarla ETH, DOGE, AVAX ve SHIBA.

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Altcoin piyasası, ABD’de patlak veren ve Avrupa’ya da sıçrayan bankacılık krizi ile yukarı yönde atağa geçen Bitcoin (BTC) liderliğinde seyrine devam ederken karışık sinyaller veriyor. Yatırımcılar, özellikle piyasa uzmanlarının Ethereum, Dogecoin, AVAX ve SHIBA yorumlarını merak ediyor. İşte rakamlarla Ethereum, Dogecoin, AVAX ve SHIBA’da son durum.

Ethereum, Dogecoin, AVAX ve SHIBA’de Son Durum

Piyasa değeri ile en büyük akıllı sözleşme platformu olan Ethereum (ETH), CoinMarketCap’in verilerine göre bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 2,17 düşüşle bin 726 dolardan alıcı buluyor. ETH, 211.5 milyar dolar piyasa değeri ile altcoin piyasasına liderlik etmeye devam ederken, yüzde 18,6’lık hakimiyet oranına sahip.

Ünlü milyarder Elon Musk’ın desteklediği en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin’in yerel varlığı DOGE’da da ETH’de olduğu gibi aşağı yönde eğilim söz konusu. DOGE, son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,23 düşüşle 0,07321 dolardan işlem görüyor. Dogecoin’in ardından en büyük ikinci köpek temalı kripto para projesi olan Shiba Inu‘nun yerel varlığı SHIB’de de DOGE’a benzer bir görünüm söz konusu. SHIB, gün içinde kaydettiği yüzde 1’in üzerinde düşüşle 0,00001048 dolardan el değiştiriyor.

Türk kripto para yatırımcıları arasında son derece popüler bir altcoin projesi olan Avalanche‘ın yerel varlığı AVAX ise gün içinde kaydettiği yüzde 3’e yakın düşüşle 16,55 dolardan işlem görüyor.

Altcoin’lerin Kaderi Bitcoin’in Elinde

Piyasa analistleri ve uzmanları, Bitcoin‘in kısa vadede 28 bin 750 dolar seviyesini geçememiş olmasının kısa vadede BTC’nin düşeceğini gösterdiğini ve bunun altcoin yatırımcılarını satış yapmaya ittiğini belirtiyorlar.

Uzmanlar, 28 bin 750 dolar seviyesinin geçilememesi durumunda BTC‘deki değer kaybının derinleşebileceği ve en büyük kripto paranın 25 bin dolara varan bir düşüşle karşı karşıya kalabileceğini belirterek altcoin’lere yatırım yapma konusunda acele edilmemesi.