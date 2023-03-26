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Kral kripto para birimi 28.000 doların üzerinde kalıcılık elde edemedi ve ABD’nin kripto baskısı katlanarak artıyor. Yatırımcıların borsalarla uyumlu çalışan bankalara erişmekte yaşadıkları zorluk gelecekte daha büyük problem doğurabilir. Diğer taraftan SEC yeni davalara hazırlık yapıyor “gibi göründüğü için” hafta sonu risk iştahı zayıftı.

Kripto Paralarda Son Durum

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 27.500 dolarda bulunuyordu. Son 24 saatte neredeyse hiç hareket etmeyen BTC ilgi kaybı yaşıyor. Kripto para piyasalarındaki kümülatif işlem hacmi 32 milyar dolara kadar geriledi. Kripto paraların kümülatif değeri ise 1,15 trilyon dolarda bulunuyor. ETH, BNB, XRP, ADA ve diğer birçok altcoin düne göre neredeyse aynı fiyat seviyesinde bulunuyor. Devam eden bankacılık krizinin daha büyük bir yıkımı tetikleme riski yatırımcıların ilgisini azalttı.

Genel olarak hafta sonlarının çok düşük hacimli geçtiğini düşünürsek son durgunluk makul karşılanabilir. Öte yandan Bitcoin piyasa hakimiyeti %46 seviyesinde bulunurken Dolar Endeksi (DXY) yeniden 103 bölgesine yaklaştı.

Haftanın Öne Çıkan Altcoinleri

En büyük 100 kripto para arasında yazı hazırlandığı sırada devasa kazançlarını koruyan altcoinler yoktu. FLR, NEXO, XRP, XDC ve LTC haftayı %10’u aşkın kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Son 24 saatte ise FLR, XDC ve NEXO dışında en büyük 100 kripto arasında kayda değer yükseliş yaşayan olmadı. Bu hafta Fed faiz kararı piyasalara yön verecekken SEC’in saldırgan tutumu 25bp artışa rağmen risk iştahını önemli ölçüde köreltti. Yatırımcılar daha fazla soruşturma ve savcılık şikayetinin sırasını beklediğinden endişelendiği için altcoinlerden uzaklaşıyor. Yakın zamanda Ripple davasının neticesini görürsek ve XRP zafer elde ederse tüm altcoinler için hızlı yükselişlere şahitlik edebiliriz.

Haftanın bir de kırmızıya boyananları vardı. Listenin başında yeni airdrop yapılan Arbitrum (ARB) token var. İlk listelendiği dakikalarda 10 dolara kadar sıçrayan fiyat daha önce de ifade ettiğimiz gibi adil değeri olan 1,5 dolar seviyelerine geriledi. Yazı hazırlandığı sırada haftalıkta %89 kayıpla 1,1 dolarda bulunuyordu. IMX ve RNDR ise haftayı sırasıyla %27, %21 kayıpla kapatmaya hazırlanıyor..