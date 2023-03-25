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Popüler Meme Token Tamam Mı, Devam Mı Noktasında!

Elde edilen verilere göre kripto piyasasında artan FUD ile birlikte, popüler meme token son üç haftadır yatay bir trendde seyrediyor.
16:48
25 Mart 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto piyasasında artan FUD ile birlikte, popüler meme token Shiba Inu (SHIB) son üç haftadır yatay bir trendde seyrediyor. Bu konsolidasyondaki mum kümesi, piyasa katılımcıları arasında belirsizliğe ve belirsiz bir eğilime işaret ediyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, günlük zaman çizelgesinde bu yatay eğilim simetrik bir üçgen formasyonuna dönüştü. Bazı analistler bu durumun bir fırsat sunabileceğine inanıyor.

SHIB’de Fırsat Mı Oluştu?

Analistlerin açıklamalarına göre simetrik üçgen formasyonunun yakınsayan trend çizgisi arasındaki alan, işlem yapılmayan bölge olarak kabul edilebilir. Bu sebeple genel dirençten olası bir kopuş, devam eden düzeltme aşamasının sonuna işaret edebilir. ancak yapılan açıklamalara göre Shiba Inu coin’in gün içi işlem hacmi 202,2 Milyon dolar olup, %2,7’lik bir kayba işaret ediyor.

Öte yandan simetrik üçgen formasyonu, bir varlığın fiyatı bir dizi yüksek dip ve düşük tepe oluşturarak fiyat grafiğinde bir üçgen şekli meydana getirdiğinde oluşuyor. Teorik olarak, simetrik üçgen formasyonu bir devam formasyonu, yani varlık daha önce olduğu gibi aynı yönde hareket etmeye devam etmeden önce tipik olarak mevcut trendde bir duraklamaya girebilir.

Bu nedenle, SHIB fiyatının şu anda alt destek trend çizgisinin kırılması üzerine hakim düşüşü sürdürme olasılığı daha yüksek olabilir. Trend çizgisinin altındaki potansiyel bir kırılma, memecoin’i %10 düşürerek 0.0000096 dolara ulaştırabilir

Teknik Göstergeler

  • Göreceli güç endeksi (RSI): Düşen fiyat hareketinin aksine, günlük RSI eğiminin yükselmesi, altta yatan yükseliş momentumunda bir artışa işaret ediyor ve bu da direnç trend çizgisinin üzerinde bir kırılma olasılığını artırıyor olabilir.
  • EMA’lar: SHIB fiyatının üzerinde biriken günlük EMA‘lar (20, 50, 100 ve 200), alıcıların yükseliş yolunda birden fazla engelle karşılaşabileceğini gösteriyor olabilir.

Bunlara ek olarak analistler şu anda SHIB’de volatilitenin fazla olduğunu ifade ederken ana direnç seviyelerinin 0,0000117 dolar ve 0,000013 dolar, ana destek seviyelerinin ise 0,0000098 dolar ve 0,0000079 dolar olduğunu ifade ediyor.

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