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Bitcoin ve Ethereum’dan Daha İyi Performans Gösterdi: Popüler Altcoin’i Ne Bekliyor?

Küresel dijital varlık piyasası, banka krizinin ortasında büyük bir toparlanmaya tanık olduktan sonra Cumartesi günü hafif bir düşüş kaydetti. 
15:50
25 Mart 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Küresel dijital varlık piyasası, devam eden banka krizinin ortasında büyük bir toparlanmaya tanık olduktan sonra Cumartesi günü hafif bir düşüş kaydetti. Ancak, Ripple (XRP) fiyatı yükselmeyi başarırken, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi en büyük kripto para birimleri fiyat düşüşü kaydetti.

XRP Dikkat Çekiyor!

Veriler, XRP’nin son 24 saat içinde en büyük 50 kripto arasında en çok kazanan olarak ortaya çıktığını gösteriyor. Bununla birlikte, XRP son 7 gün içinde en büyük 100 kripto arasında da en çok kazanan oldu. Bu artış, Ripple Labs ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki yasal savaşın Özet Karar aşamasına geldiği noktada görüldü.

XRP fiyatı son 7 günde %16 artarken, Bitcoin ve Ethereum fiyatları sırasıyla %1 ve %4’lük bir düşüş kaydetti. Ancak bu süre zarfında Bitcoin 28 bin dolar fiyat seviyesini yeniden yakalamayı başardı.

Verilere göre, XRP fiyatı son 24 saatte %2’den fazla artarken, diğer büyük dijital varlıklarda düşüşler görüldü. Yazının kaleme alındığı sırada 0,44 dolardan işlem görüyor. Buna ek olarak 24 saatlik işlem hacmi %26 oranında düşerek 1,47 milyar dolar oldu.

Kripto Balinaları

XRP fiyatındakin bu hareketlere ek olarak WhaleAlert tarafından sağlanan verilere göre, kripto balinaları son 24 saat içinde birden fazla işlemde 383 milyondan fazla XRP yani yaklaşık olarak yaklaşık 172 milyon dolar değerinde Ripple taşıdı. İzleyici tarafından kaydedilen en büyük işlem, bilinmeyen bir cüzdandan diğerine 79,8 milyon dolar değerinde XRP oldu.

Bununla birlikte, bir kripto balinası tek seferde 22,5 milyon XRP satın aldı ve OKX kripto borsasından 10 milyon dolar değerinde XRP ekledi.

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