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Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!

CoinDesk, Amazon'a ait resmi bir e-posta hesabından e-ticaret platformu üzerinde konumlandırılan bir NFT pazar yerinin varlığını doğrulayan bir e-posta ile teknoloji devinin NFT planlarını hayata geçirmek üzere olduğunu bildirdi.
08:28
25 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

CoinDesk, Amazon‘a ait resmi bir e-posta hesabından e-ticaret platformu üzerinde konumlandırılan bir NFT pazar yerinin varlığını doğrulayan bir e-posta ile teknoloji devinin NFT planlarını hayata geçirmek üzere olduğunu bildirdi.

Amazon’un NFT Planları Ortaya Çıktı

Amazon Prime aboneliğinin otomatik olarak yenilenmesinin ardından işlem onayı olarak CoinDesk’in küresel politika ve düzenlemelerden sorumlu genel yayın yönetmeni Nikhilesh De’e gönderilen e-posta, Amazın’un NFT planlarının doğrulanmasına neden oldu. De, Amazon’dan herhangi bir NFT satın almadığını ve platformun NFT entegrasyonu hakkında herhangi bir bilgisi olmamasına rağmen bu yönde bir bilgilendirme e-postası aldığını belirtti.

Söz konusu e-posta, Amazon’un Web3‘e genişleme planları hakkında yeni bilgiler veriyor ve söz konusu yeni araçların platform üzerinde nerede, ne şekilde yer alabileceğine dair ipuçları sunuyor.

De, ilginç bir şekilde kendisine gönderilen e-postada resmi Amazon’un resmi web sitesinde barındırılan bir galeriye bir NFT yatırıldığının belirtildiğini ancak, e-postadaki bağlantıların henüz çalışmadığını da ekledi. E-postada yeniden satış fırsatlarından bahsedildiği ve NFT’nin kilidi açılana kadar yeniden satışa sunulamayacağının belirtildiği görülüyor. Ayrıca, NFT’yi satmak üzere listelemeden önce satış ortağı olarak kayıt yaptırması şartı göze çarpıyor.

NFT Pazar Yerinin 24 Nisan’da Piyasaya Sürülmesi Bekleniyor

Haftalardır Amazon’un kendi NFT pazar yerini piyasaya sürmeyi planladığına dair iddialar söz konusuydu, ancak teknoloji devinden konuyla ilgili bir resmi açıklama yapılmış değil. Amazon’un kendi NFT pazar yerini piyasa süreceğine dair ilk iddia kripto haber sitesi Blockworks tarafından Ocak ayında bildirildi. O dönem Amazon’un Blockchain tabanlı oyunlara ve ilgili NFT uygulamalarına odaklanacağı belirtildi. Blockworks, ayın başında iddiasını bir adım öteye taşıyarak Amazon’un NFT pazar yerini “Amazon Dijital Pazar Yeri” adıyla 24 Nisan’da piyasaya süreceği yönünde dikkat çeken bir haber servis etti.

Ocak ayında Amazon’un bulut bilişim platformu Amazon Web Services (AWS), kurumsal Blockchain iş birliklerinin kapsamını genişletmek için Ava Labs ile birlikte çalışacağını duyurmuş, ancak duyuruda NFT‘ler veya bir dijital pazar yeri planlardan söz edilmemişti.

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