Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Uzun Vadede Bitcoin’i Neler Bekliyor? BTC Geleceği Nasıl, BTC Ne Olur?

Uzun vadede en büyük kripto para Bitcoin'i (BTC) neler bekliyor, BTC geleceği nasıl, BTC ne olur? Hazırsanız tüm bu sorulara yanıt vermeye çalıştığımız yazımıza geçelim.
23:58
24 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Silicon Valley Bank ve Signature Bank’ın iflası sonucunda ABD’yi vuran bankacılık krizinden halkın düzenleyicilere ve finansal sisteme olan güveni olumsuz etkilendi. Bu durum alternatif varlıklara yatırım yapılmasına yol açmış ve Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi önde gelen kripto paraların fiyatlarında önemli artışlar görülmesiyle sonuçlandı. Küresel bankacılık sektörünü sarsan krizin ardından, Bitcoin hakimiyeti Mart ayında yüzde 47’yi geçti. Bir önceki haftaya göre değerini yüzde 15 artıran Bitcoin, son dokuz ayın en yüksek seviyesi olan 28 bin doları aştı. Bazıları Bitcoin’in birikim döneminde olduğunu söylerken, diğerleri buna kesinlikle katılmıyor ve Bitcoin’in yakında düşeceğinden endişe duyuyor. Bu noktada analistlerin kafasının bir hayli karışık olduğu, çünkü fiyatın her an değişmesini bekledikleri görülüyor. İşte yükseliş ve düşüş bakış açılarının objektif bir analizi.

Uzun Vadede BTC İçin Yükselişe İşaret Eden Faktörler

Kripto para ekosistemini de kapsayan, finansal çözümler sunan teknoloji odaklı yatırım şirketi Galaxy Digital, Bitcoin’e ilişkin yükseliş görünümünü özetledi ve birikim arttıkça bunun en büyük kripto para için bir yükseliş katalizörü olduğunu belirtti.

Galaxy Digital’e göre BTC için en büyük yükseliş katalizörü 2024’ün Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen dördüncü blok ödülü yarılanması olacak. Yarılanma etkinlikleri her dört yılda bir gerçekleşir ve piyasaya giren yeni BTC miktarını yüzde 50 oranında azaltır. Arzın daralması geçmişte her zaman Bitcoin’in fiyatında yukarı yönde büyük fiyat hareketleriyle aynı döneme denk gelmiştir.

Bitcoin’in 2024’ün Nisan ayı için planlanan bir sonraki blok ödülü yarılanmasıyla ağın enflasyon oranı yüzde 1’in altına düşecek ve her gün yaklaşık 450 yeni BTC piyasaya girecek. Bu noktada önceki üç Bitcoin blok ödülü yarılanmasının (2012, 2016 ve 2020) fiyatta güçlü boğa koşularının yaşanmasına neden olduğunu not etmek gerekiyor.

Galaxy Digital ayrıca artan Bitcoin birikimini başka bir yükseliş gelişmesi olarak tanımlıyor. On-chain (zincir üstü) veriler Bitcoin birikiminin devam ettiğini gösteriyor. Bakiyesi sıfırın üzerinden olan toplam adres sayısı da hızla artıyor. Veriler, şu anda 45 milyon fazla adreste BTC tutulduğunu gösteriyor. Şimdiye kadar on binlerce yeni adres oluşturuldu ve bunların içine BTC konuldu. Geçtiğimiz ay, çok daha fazla sayıda ‘birikim adresi’ ortaya çıktı.

Uzun Vadede BTC İçin Düşüşe İşaret Eden Faktör: Mt. Gox

Öte yandan uğradığı hack saldırısı sonrası iflas eden bir dönemin en büyük Bitcoin borsası Mt. Gox‘tan oldukça yüksek miktardaki BTC alacaklılara verilecek. Alacaklılara verilecek BTC’lerin direkt piyasaya boşaltılması potansiyel düşüş tetikleyicisi olarak görülüyor. 2019’un Eylül ayına ait veriler, alacaklılara verilmek üzere Mt. Gox’un elinde bir miktar nakit para, bir miktar Bitcoin Cash (BCH) ve 141 bin 686 BTC bulunduğunu gösteriyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Kripto Paralar Neden Düşüyor? Bitcoin’de (BTC) Düşüş Hızlanacak Mı?
Kripto Paralar Neden Düşüyor? Bitcoin’de (BTC) Düşüş Hızlanacak Mı?
Avalanche’da (AVAX) Şok Eden Olay! Kripto Para Birimine Etkisi Ne Olacak?
Avalanche’da (AVAX) Şok Eden Olay! Kripto Para Birimine Etkisi Ne Olacak?
Terra Classic 1 Dolar Tartışmasının Merkezinde! Tam 235 Milyar LUNC Yanmayı Bekliyor! Peki Mümkün Mü?
Terra Classic 1 Dolar Tartışmasının Merkezinde! Tam 235 Milyar LUNC Yanmayı Bekliyor! Peki Mümkün Mü?
Kemerlerinizi Bağlayın! Popüler Borsanın CEO’su Açıkladı: BTC Fiyatı Patlamaya Hazır!
Kemerlerinizi Bağlayın! Popüler Borsanın CEO’su Açıkladı: BTC Fiyatı Patlamaya Hazır!
Ripple’ın XRP’sinin Geleceği Nasıl? İşte XRP Coin Geleceği
Ripple’ın XRP’sinin Geleceği Nasıl? İşte XRP Coin Geleceği
Tesla’ya 1 Adım Kaldı! Visa Ve JPMorgan Nal Topladı! Bitcoin Göz Doldurdu! Önlenemez Yükseliş!
Tesla’ya 1 Adım Kaldı! Visa Ve JPMorgan Nal Topladı! Bitcoin Göz Doldurdu! Önlenemez Yükseliş!
Geçmişin Kralında Tam Yüzde 100 Artış Sinyali! Hedef 47 Dolar! Bu Nokta Kırılırsa Engellenmesi Çok Zor!
Geçmişin Kralında Tam Yüzde 100 Artış Sinyali! Hedef 47 Dolar! Bu Nokta Kırılırsa Engellenmesi Çok Zor!
Kripto Para Boğası Neden Kapıda? 393 Milyar Dolarlık Hamle!
Kripto Para Boğası Neden Kapıda? 393 Milyar Dolarlık Hamle!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Fırsat Olabilir, Peki Hedefler? RVN Coin, ADA Coin ve Solana Yorum!
Dip Geldi Mi? KAVA, IMX Coin, Huobi Token (HT), Cosmos (ATOM) ve Toncoin Yorum!
Sonunda Vakti Gelmiş Olabilir! Popüler Altcoin Yüzde 10’un Üzerinde Yükselebilir!
3 Dolar Yolculuğu Mu? Cardano (ADA) Neden Yükseliyor? ADA Coin Yorum!
Vakti Geliyor! Metaverse Altcoinler Son Durum: MANA, GALA, CEEK VR Coin!
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023