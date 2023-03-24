Uzun vadede en büyük kripto para Bitcoin'i (BTC) neler bekliyor, BTC geleceği nasıl, BTC ne olur? Hazırsanız tüm bu sorulara yanıt vermeye çalıştığımız yazımıza geçelim.

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Silicon Valley Bank ve Signature Bank’ın iflası sonucunda ABD’yi vuran bankacılık krizinden halkın düzenleyicilere ve finansal sisteme olan güveni olumsuz etkilendi. Bu durum alternatif varlıklara yatırım yapılmasına yol açmış ve Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi önde gelen kripto paraların fiyatlarında önemli artışlar görülmesiyle sonuçlandı. Küresel bankacılık sektörünü sarsan krizin ardından, Bitcoin hakimiyeti Mart ayında yüzde 47’yi geçti. Bir önceki haftaya göre değerini yüzde 15 artıran Bitcoin, son dokuz ayın en yüksek seviyesi olan 28 bin doları aştı. Bazıları Bitcoin’in birikim döneminde olduğunu söylerken, diğerleri buna kesinlikle katılmıyor ve Bitcoin’in yakında düşeceğinden endişe duyuyor. Bu noktada analistlerin kafasının bir hayli karışık olduğu, çünkü fiyatın her an değişmesini bekledikleri görülüyor. İşte yükseliş ve düşüş bakış açılarının objektif bir analizi.

Uzun Vadede BTC İçin Yükselişe İşaret Eden Faktörler

Kripto para ekosistemini de kapsayan, finansal çözümler sunan teknoloji odaklı yatırım şirketi Galaxy Digital, Bitcoin’e ilişkin yükseliş görünümünü özetledi ve birikim arttıkça bunun en büyük kripto para için bir yükseliş katalizörü olduğunu belirtti.

Galaxy Digital’e göre BTC için en büyük yükseliş katalizörü 2024’ün Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen dördüncü blok ödülü yarılanması olacak. Yarılanma etkinlikleri her dört yılda bir gerçekleşir ve piyasaya giren yeni BTC miktarını yüzde 50 oranında azaltır. Arzın daralması geçmişte her zaman Bitcoin’in fiyatında yukarı yönde büyük fiyat hareketleriyle aynı döneme denk gelmiştir.

Bitcoin’in 2024’ün Nisan ayı için planlanan bir sonraki blok ödülü yarılanmasıyla ağın enflasyon oranı yüzde 1’in altına düşecek ve her gün yaklaşık 450 yeni BTC piyasaya girecek. Bu noktada önceki üç Bitcoin blok ödülü yarılanmasının (2012, 2016 ve 2020) fiyatta güçlü boğa koşularının yaşanmasına neden olduğunu not etmek gerekiyor.

Galaxy Digital ayrıca artan Bitcoin birikimini başka bir yükseliş gelişmesi olarak tanımlıyor. On-chain (zincir üstü) veriler Bitcoin birikiminin devam ettiğini gösteriyor. Bakiyesi sıfırın üzerinden olan toplam adres sayısı da hızla artıyor. Veriler, şu anda 45 milyon fazla adreste BTC tutulduğunu gösteriyor. Şimdiye kadar on binlerce yeni adres oluşturuldu ve bunların içine BTC konuldu. Geçtiğimiz ay, çok daha fazla sayıda ‘birikim adresi’ ortaya çıktı.

Uzun Vadede BTC İçin Düşüşe İşaret Eden Faktör: Mt. Gox

Öte yandan uğradığı hack saldırısı sonrası iflas eden bir dönemin en büyük Bitcoin borsası Mt. Gox‘tan oldukça yüksek miktardaki BTC alacaklılara verilecek. Alacaklılara verilecek BTC’lerin direkt piyasaya boşaltılması potansiyel düşüş tetikleyicisi olarak görülüyor. 2019’un Eylül ayına ait veriler, alacaklılara verilmek üzere Mt. Gox’un elinde bir miktar nakit para, bir miktar Bitcoin Cash (BCH) ve 141 bin 686 BTC bulunduğunu gösteriyor.