Avalanche (AVAX) ağında yatırımcıları şok eden olay kripto para biriminin fiyatına etki edecek mi? Uzmanlar hangi konuda uyardı?

Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum (ETH) meydan okuyucusu Avalanche’ın (AVAX) C- ve X-zincirleri, ağ yeni bir yazılım sürümüne yükseltilirken kısa bir süre için çöktü.

AVAX’da İşlemler Durduruldu!

Para transferi için kullanılan blok zincirinin değişim zinciri olan X zinciri yavaşladı ve yalnızca birkaç işlemi gerçekleştirerek onu neredeyse kullanılamaz hale getirdi. Akıllı sözleşmeler için kullanılan sözleşme zinciri olan C-zincirinde de blok üretimi durduruldu. Güney Kore merkezli UpBit dahil olmak üzere kripto para borsaları, kesinti nedeniyle AVAX işlemlerini geçici olarak durdurdu. Şirket kesinti hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

AVAX cüzdan sistemi kontrolü nedeniyle AVAX para yatırma ve çekme hizmetini geçici olarak askıya alıyoruz. İnceleme tamamlandıktan sonra, para yatırma ve çekme işlemlerine devam edeceğiz ve bu bildirim aracılığıyla hizmetin yeniden başlatılmasını güncelleyeceğiz.

AVAX’da Teknik Sorun!

AVAX kurucu ortağı Kevin Sekniqi, sorunlara 1.9.12 sürümündeki bir hatanın neden olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

Ağ bir saatten biraz fazladır kararsız. v1.9.12 ile ilgili bir hataydı.

Ancak o zamandan beri sorun, başka bir yükseltmenin kullanıma sunulmasıyla çözüldü. Sekniqi ayrıca Avalanche doğrulayıcılarını mümkün olan en kısa sürede 1.9.14 sürümüne yükseltmeye çağırıyor.

Düzeltme yeni yayınlandı, ağ yeniden dengelenmeye başlıyor. Hepsi iyi! Bu konuda, 1.9.12 sorununu geri almak için hata düzeltmesini zorluyorum. v.1.9.14 yeni yayınlandı, ağın tamamen dengelenmesi için şimdi yükseltilmesi gerekiyor.

Bununla birlikte kripto para birimlerinde yaşanan bu tür ağ kesintileri olayları, ağa bağlı token’ları genellikle olumsuz etkileyebilir. Geçtiğimiz yıllarda popüler akıllı sözleşme platformu olan Solana (SOL) ağında art arda yaşanan benzer olay token’ın ciddi değer kayıplarına neden olmuştu. Solana’ya benzer şekilde AVAX’ında olumsuzluklarının devam etmesi durumunda yatırımcıların fiyat düşüşlerine yönelik dikkatli olmaları konusunda uzmanlar önemli uyarılarda bulundu.