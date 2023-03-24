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Terra Classic 1 Dolar Tartışmasının Merkezinde! Tam 235 Milyar LUNC Yanmayı Bekliyor! Peki Mümkün Mü?

Kripto para dünyasının çöküşünün en büyük mimarlarından birisi olarak görülen Luna için gelişmeler devam ediyor. Tam 235 milyar token yakımı bekliyor.
23:20
24 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tartışmalı Teklif 11398, Terra Luna Classic topluluğunda bazı üyelerin desteklemek istemesi nedeniyle tartışmalara yol açtı. Teklif, topluluğun Oracle Havuzundaki tüm token’ları yakmayı amaçlıyor. Teklif hala depozito aşamasında olmasına rağmen, projeler, gelişmeler ve ağın bakımı için finansmanı etkileyeceği için topluluğa ve blok zincirine doğrudan bir saldırı olarak görülüyor.

LUNC İçin Bu İlk Teklif Değil

11398 sayılı teklif, topluluğun son haftalarda birkaç yakım teklifini oyladığı bir zamanda geldi. Topluluğun Oracle Havuzu %0,2’lik yakma vergisinin %10’u ile finanse edilmekte, ancak topluluğun 11242 sayılı teklifi kabul etmesinin ardından geliştirme fonu devre dışı bırakılmıştı. Şu anda Terra Luna Classic topluluk havuzunda yaklaşık 235 milyar LUNC ve 804 milyon USTC bulunmakta.

Teklif, popüler doğrulayıcı ve Terra etkileyicisi LUNC DAO’nun topluluk havuzundaki tüm token’ları yakmak için “Hepsini yak, $LUNC to $1″ diyerek tweet atmasının ardından büyük ilgi gördü. 235 milyar LUNC’un yakılması Terra Classic’in yakılma oranını artıracak olsa da, uzun vadede topluluğa zarar verebilir. Çekirdek geliştirici Edward Kim’in yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) yeteneklerini tanıtarak Terra Classic’i bir AI zinciri haline getirme planı gibi ağ geliştirme çalışmaları etkilenebilir.

Teklif şimdiye kadar 381.994 LUNC topladı; bu rakam yeterli çoğunluğa yakın ancak oylama aşamasına girmek için asgari 1 milyon LUNC sınırından hala uzak. Teklif ilk olarak 255,415 LUNC ve en son 75,000 LUNC depozito aldı.

235 milyarlık Yakım Fiyatı 1 Dolara Çıkarabilir Mi?

Terra Classic topluluğu şimdiye kadar yalnızca 50 milyar LUNC token’ı yaktı. Binance, 2 Mart’ta aylık yakma mekanizmasının bir parçası olarak 8,85 milyar LUNC yaktı. 235 milyar LUNC token yakılması Terra LUNA Classic fiyatını büyük ihtimalle 1 dolara ulaştırmayacak.

LUNC fiyatı şu anda son 24 saatte %4 düşüşle 0,000122 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0,000122 ve 0,000126 dolar oldu. Do Kwon’un tutuklanması da haftanın ilginç gelişmelerinden birisi oldu ve bu konuya ilişkin tartışmalar da topluluğu böldü.

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