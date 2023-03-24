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  •   Kemerlerinizi Bağlayın! Popüler Borsanın CEO’su Açıkladı: BTC Fiyatı Patlamaya Hazır!

Kemerlerinizi Bağlayın! Popüler Borsanın CEO’su Açıkladı: BTC Fiyatı Patlamaya Hazır!

Dünyaca ünlü kripto para borsasının kurucu ortağı ve CEO'su Bitcoin'in (BTC) patlamaya hazırlandığını belirterek hedef verdi!
23:00
24 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

BitMEX’in kurucu ortağı ve kripto para uzmanı Arthur Hayes, patlayıcı bir rallinin Bitcoin’i (BTC) 1 milyon dolara çıkaracağını ileri sürdü.

“Bitcoin 1 Milyon Dolar!”

Arthur Hayes Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, Federal Rezerv’in para politikasındaki değişiklikler nedeniyle Bitcoin’in mevcut değeri olan 28.179 dolardan %3.400 oranından fazla kazanç göreceğini belirtti.

Uzman isim ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın durgunluk endişelerine karşı koymak için enflasyonu aşağı çekmek için yaptığı sert artışlardan sonra faiz oranlarını düşürmeye başlamak zorunda kalacağını öne sürdü. Arthur Hayes, faiz oranı indiriminin Bitcoin’in fiyatını yükseltmek için katalizör görevi göreceğini belirtti. Ayrıca Bitcoin’in fiyatı, piyasalara daha fazla likidite girdiğinde genellikle iyi sonuç vermişti. Hayes açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Powell ne kadar hızlı yükselirse, o kadar hızlı kesmek zorunda kalacak. BTC’deki tüm düşüşleri satın alacağım. Daha fazla giriş noktası için teşekkürler efendim. BTC = 1 milyon dolar, Banktermfundingprogram = getiri eğrisi kontrolü.

Arthur Hayes, Fed’in zor durumdaki ABD bankalarına likidite sağlamak için bu ay duyurduğu Banka Vadeli Finansman Programının (BTFP), Bitcoin fiyatını yükseltmeye yardımcı olacak piyasalara başka bir likidite enjeksiyonu olduğunu da sözlerine ekledi. BTFP’nin, Fed’in Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.045 dolara (ATH) ulaştığı COVID salgını sırasında ortaya koyduğu teşvik fonu enjeksiyonuna benzer olduğuna inanıyor. Fed’in ayrıca, hükümetin uzun vadeli faiz oranlarını belirli bir hedefte sınırlamak için tahvil satın aldığı bir tür para politikası olan verim eğrisi kontrolüne (YCC) gireceğini tahmin eden isim açıklamalarında şunları söyledi:

ABD Hazine Bakanı Janet, Yellen Getiri Eğrisi Kontrolü yolunda çok yavaş başlıyor. Mali baskının başlangıcına hoş geldiniz. Sermayeniz söz konusu olduğunda ya bir ‘enayi’ ya da bir aziz olabilirsiniz. Sermayenize iyi davranın, o da size iyi davranacaktır. Tekrar söylüyorum BTC = 1 milyon dolar.

BTC’de Çin Etkisi!

BitMEX kurucusu Arthur Hayes, Çin Halk Bankası’nın Rezerv Oranı Gerekliliğini (RRR) %0,25 azaltmasıyla Çin’deki para politikasındaki son değişikliklere tepki olarak Bitcoin için benzer bir tahminde bulundu.

Çin’in hamlesinin piyasalara bir sermaye akışının geldiğinin bir işareti olduğuna inandığını söyledi. RRR, bir ticari bankanın mevduatlarının bir yüzdesi olarak tutması gereken rezerv miktarıdır ve düşürüldüğünde, ticari bankaların ödünç verebileceği veya yatırım yapabileceği miktar artar.

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