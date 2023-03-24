Okuma Süresi: 2 Dakika

Arbitrum (ARB), son zamanlarda hem merkezi hem de merkezi olmayan borsalarda gözlemlenen yerel tabandan yaklaşık %1000 artan değeriyle piyasada inanılmaz derecede güçlü bir performans sergiledi.

Arbitrum Artışı!

Yatırımcılar arasında gözlenen en yüksek satış fiyatı, öncelikle düşük likidite nedeniyle yaklaşık 10 dolara ulaştı. Mevcut konum itibariyle yaklaşık 1,4 dolar seviyesinde işlem gören ARB, tüm yatırımcılar henüz airdrop’larını talep etmediği için aşırı dalgalanma yaşıyor. Büyük fiyat artışı, Arbitrum ağının airdrop olayını çevreleyen heyecan ve uzun vadeli potansiyelinin beklentisi dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlanabilir. Daha fazla yatırımcı, airdrop token’larına talep ettikçe ve ağla etkileşime girdikçe, ARB’ye olan talep önemli ölçüde yükseldi. Bu durum borsalardaki sınırlı likidite ile birleştiğinde, sert fiyat dalgalanmalarına ve token için genel bir yükseliş eğilimine yol açtı.

Güçlü performansa rağmen özellikle aşırı fiyat volatilitesi göz önüne alındığında, ARB’ye yatırım yapmanın doğasında var olan riskleri ve belirsizlikleri tanımak önemli. Piyasa, airdrop olayına tepki vermeye devam ettikçe ve daha fazla yatırımcı token’larına talebi arttıkça, token değerinin kısa vadede daha fazla dalgalanma yaşaması mümkün.

Ripple İnceleme!

Bununla birlikte ciddi artışlar yaşayan XRP tersine döndü. Sadece dört gün önceki etkileyici %30’luk rallinin ardından XRP, çok sayıda yatırımcının long pozisyonlarını kapatmasıyla bir tersine dönüş yaşadı. Piyasa duyarlılığındaki bu değişimin arkasındaki birincil sebep, muhtemelen piyasa katılımcıları arasında yaygın olan kar elde etmedir. Son XRP rallisi, kripto para biriminin aylardır görülmeyen fiyat seviyelerine itti ve yatırımcılara uzun süreli bir düşüş trendi ve tekrarlayan kayıplar yaşadıktan sonra kar elde etme fırsatı sağladı. Fiyat artışıyla birlikte, birçok yatırımcı kayıplarının bir kısmını telafi edebildi ve bu da onların kazançlarını kilitlemek için pozisyonlarını kapatmalarına yol açtı. Kar elde etme gerçekleştikçe, XRP üzerindeki satış baskısı artabilir ve bu da fiyatı aşağı çekebilir ve daha fazla yatırımcı karlarını almaya karar verdiği için bir domino etkisi yaratabilir.

Bu zincirleme reaksiyon, son günlerde XRP’de görüldüğü gibi kısa vadeli bir fiyat tersine dönüşe yol açabilir. Ek olarak, genel kripto para piyasası, düzenleyici gelişmeler ve makroekonomik değişimler gibi dış faktörlerin piyasa duyarlılığını etkilemeye devam etmesi nedeniyle oldukça değişken olmaya devam ediyor. Sonuç olarak yatırımcılar, fiyatların daha fazla değer kazanması beklentisiyle pozisyonlarını korumak yerine kısa vadeli kazançlar üzerinden kar elde etmeye daha meyilli olabilirler