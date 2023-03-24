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  •   Tesla’ya 1 Adım Kaldı! Visa Ve JPMorgan Nal Topladı! Bitcoin Göz Doldurdu! Önlenemez Yükseliş!

Tesla’ya 1 Adım Kaldı! Visa Ve JPMorgan Nal Topladı! Bitcoin Göz Doldurdu! Önlenemez Yükseliş!

Dünya ekonomisinde yaşanan son olaylar Bitcoin'i olumlu etkilemiş görünüyor. Kripto para dünyanın en büyük şirketleriyle yarışır hale geldi.
20:50
24 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’in (BTC) son dönemde artan alım baskısı, bankacılık sistemindeki kaosun ortasında önemli bir sermaye girişi çekerek varlığa yukarı yönlü bir ivme kazandırdı ve yatırım ürünleri arasındaki sıralamasını yükseltti.

Bu doğrultuda, 24 Mart’ta Company Market Cap’ten alınan verilere göre Bitcoin’in piyasa değeri 524,14 milyar dolara ulaşarak piyasa değerine göre küresel çapta en yüksek 11. varlık haline geldi.

Bitcoin Çok Yaklaştı

Tüm bu yaşananlar Bitcoin’i, şu anda 602,09 milyar dolarlık piyasa değeriyle elektrikli araç üreticisi Tesla (NASDAQ: TSLA) tarafından işgal edilen en değerli varlıkların ilk on kategorisine yeniden girmekten sadece bir nokta uzağa yerleştiriyor.

En son sermaye girişi, ilk kripto para birimini şu anda 460,16 milyar dolarlık piyasa değeriyle 15. sırada yer alan ödeme platformu Visa (NYSE: V) ve 365,24 milyar dolarlık piyasa değeriyle 21. sırada yer alan bankacılık devi JPMorgan Chase (NYSE: JPM) gibi geleneksel finans devlerini de geride bıraktı.

Bitcoin Bankacılık Krizinin Ortasında Yükseliyor

21 Mart’ta yayınlanan bir rapor, Bitcoin’in bankacılık sektörü krizinin ardından sergilediği performansa dikkat çekerek, ABD’nin önde gelen beş bankasının 2023’te toplam 108,92 milyar dolar piyasa değeri kaybederken, Bitcoin’in aynı dönemde piyasa değerine 219,86 milyar dolar eklediğini ortaya koydu.

Bankacılık sektöründeki kriz, Silvergate Bank, Silicon Valley Bank ve Signature Bank gibi yüksek profilli kreditörlerin çöküşüyle daha da vurgulanırken, İsviçreli bankacılık devi Credit Suisse, sıkıntıya girdikten sonra UBS’e satıldı.

Bitcoin’in geleneksel finans krizinin ortasında büyümesi, destekçilerinin güvenli liman statüsünü güçlendirebilecek bir paradigma değişimi olduğuna inanmalarına yol açtı. Başlangıçta Federal Rezerv’in faiz artırımlarında yavaşlama olasılığına bağlanan Bitcoin, kurumun faiz oranlarını art arda dokuzuncu kez artırmasına rağmen kazançlarını sürdürdü.

Durum hakkında yorum yapan Bitcoin şüphecisi ve Euro Pacific Asset Management CEO’su Peter Schiff, devam eden durumun 2008 kriziyle karşılaştırılabilir olduğuna inanıyor ve bunu daha kötü olacak bir devam olarak tanımlıyor.

BTC Fiyat Analizi

Şu anda Bitcoin haftalık %6 kazançla 27.690 dolardan işlem görüyor ve birkaç ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yeni seviyeleri hedefliyor. Justin Sun ile ilgili SEC tarafından ortaya koyulan eylemin ardından gelen fiyat düşüşü bir miktar toparlanmış görünüyor.

Son fiyat hareketinin ardından Bitcoin, yatırımcıların varlığın faiz artırımlarına nasıl tepki vereceğini merakla izlemesiyle, 40.000 $’a doğru olası bir yörüngeyi başlatabilecek bir pozisyon olan 30.000 $’ı geri almayı hedefliyor.

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