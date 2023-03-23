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  •   Galaxy Açıkladı: Altının Yanına Bitcoin’i De Yazalım! Bitcoin Artık Güvenli Liman Mı?

Galaxy Açıkladı: Altının Yanına Bitcoin’i De Yazalım! Bitcoin Artık Güvenli Liman Mı?

Tamamen kaos içerisinde geçen 2022 yılının ardından 23 yılının Mart ayı kelimenin tam anlamıyla kripto para sektörüne ilaç gibi geldi.
00:22
23 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Federal Rezerv’in faiz kararları konusunda belirsizlik sürerken, zincir üzerindeki veriler Bitcoin (BTC) piyasasında iyimserliğin sürdüğünü ortaya koydu ve Galaxy yeni bir raporda birçok kişinin öncü kripto paranın fiyatının daha da artmasını beklediğini belirtti.

Dijital varlık araştırma firması Galaxy, “Bitcoin Verileri Yükseliş Temelini Gösteriyor” başlıklı son raporunda, Silikon Vadisi Bankası’nın 10 Mart’ta kapanmasından bu yana BTC’nin fiyatının %45’in üzerinde arttığını tespit etti. Birçok kişi kripto paranın 30.000 dolar fiyat bölgesine gelmesini beklerken, olumlu duygular piyasayı yönlendiriyor.

BTC Sahipleri İyi Vakit Geçiriyor

Galaxy’ye göre, BTC’nin geleneksel hisse senedi piyasasıyla korelasyonu banka krizinin başlamasından bu yana azaldı. İlginç bir şekilde, aynı dönemde altınla olan korelasyonu keskin bir şekilde arttı.

Altın genellikle güvenli bir liman varlığı olarak görüldüğünden, bu BTC için büyük ölçüde olumlu bir şey. Korelasyondaki artış, BTC’nin aynı zamanda bir değer deposu veya ekonomik belirsizliğe karşı bir koruma olarak görüldüğünü gösteriyor.

Galaxy şu görüşü bildirdi:

Bu korelasyon verileri, en azından son zamanlarda, Bitcoin’in gerçekten de bir risk varlığından ziyade güvenli bir liman varlığı gibi performans gösterdiğini gösteriyor.

BTC önemli ölçüde değişken bir kripto varlık olmaya devam ederken, oynaklığı zaman içinde yavaş yavaş azalıyor. Glassnode’dan alınan verilere göre, SVIB’nin çöküşünün ardından coin’in yıllık dalgalanması artarken, o zamandan beri biraz istikrarlı seyrediyor.

BTC’nin kârda tutulan toplam arzının yüzdesindeki artış, son haftalarda BTC sahipleri arasında artan iyimserliğe katkıda bulunan bir faktör olabilir. Galaxy, raporunda BTC’nin kârda tutulan mevcut arzının Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviye olan %75’e ulaştığını tespit etti.

Arzın önemli bir kısmı 15.500 – 17.000 dolar ve 18.000 – 25.000 dolar aralığında elde edildi ve harcanan çıktı kâr oranı (SOPR) ilk kez 1’in üzerine çıktı, bu da trader’ların daha düşük bir fiyata elde ettikleri coin’leri ellerinden çıkarmaya başladığını gösteriyor olabilir. Bu durum muhtemelen bir boğa piyasası aşamasına yeniden girişin sinyalini verebilir.

BTC Yatırımcıları Çantalarını Doldurdu.

Galaxy’ye göre:

Çok sayıda adres yalnızca Bitcoin aldı. Bunun yanı sıra hiç harcama yapmadılar. Birikim adresleri olarak adlandırılan adreslerin sayısı son bir ay içinde artış gösterdi.

Son olarak, BTC’nin borsalardaki arzı incelenen dönem boyunca istikrarlı bir şekilde azaldı. Galaxy, kripto para borsalarındaki adreslerde tutulan BTC bakiyelerinin Mart 2018’den bu yana en düşük seviyesine düştüğünü tespit etti. Borsa rezervlerindeki düşüş, daha az madeni para satışının gerçekleştiğini gösteren bir yükseliş işareti olabilir.

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