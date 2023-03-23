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Akıllı sözleşme özellikli Ethereum blok zincirine güç veren kripto para birimi ve piyasa değerine göre dünyanın ikinci en değerli kripto para birimi olan Ethereum (ETH), en önemli Fed politika duyurularından biri olarak lanse edilenlerin sonrasında ne durumda?

Ethereum Fiyat Tahmini!

Federal Rezerv mevcut krizle mücadele eden bankalar için daha fazla sorun yaratırsa, yatırımcılar fonları geleneksel finans sektöründeki zayıflığa karşın “koruma” olarak kabul edilen varlıklara aktardığından, bu durum bir kez daha kripto para birimlerine fayda sağlayabilir. Bununla birlikte ETH/USD paritesi boğaları, mevcut seviyelerden %12 oranından daha fazla bir ralli ile geçen Ağustos’un 2.030 dolar seviyesindeki “Birleşme” öncesi zirvelerini test ediyor olabilir. ABD’deki küresel bankacılık sektörlerinde sorunların ortaya çıkması, lider akıllı sözleşme platformunun 2023 yılı görünümü üzerinde büyük bir etkisi olabilecek geleneksel varlık sınıflarını ve kripto para birimlerini yönlendiren makro anlatılarda önemli bir değişime işaret etmiş gibi görünüyor.

ETH Analizi!

Uzmanlara göre Fed açıklamaları ETH gibi kripto para birimleri için tarihsel olarak yükseliş eğilimi gösteren 2023 yılının geri kalanı için görünümün daha sıkı finansal koşullar yerine çok daha kolay olduğu anlamına geliyor. Ayrıca Bitcoin liderliğindeki kripto para birimlerinin de güvenli bir liman akışlarından faydalanıyor gibi göründüğü belirtildi.

ABD bankacılık alanındaki kriz yayılmaya devam ederse, bu durum muhtemelen Ethereum’un yükselişine engel olmak yerine fayda sağlayabilir. ETH/USD paritesi, 200 Günlük Hareketli Ortalamasından son zamanlarda güçlü bir şekilde sıçradı ve son golden cross (ETH’nin 50DMA’sı Şubat ayı başında 200DMA’nın üzerine çıktı) uzun vadeli yükseliş teknik sinyaller olduğu öne sürüldü. Sonuç olarak kripto para analistlerine göre parite, belirgin bir olasılık olarak token başına 2.000 doların üstüne/ortasına doğru bir itişle, önümüzdeki haftalarda ve aylarda yükselmeye devam edebilir.