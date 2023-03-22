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Ripple Labs’ın, Ripple ağının yerel kripto para birimi olan XRP’nin bu hafta içerisinde %35 oranında bir yükselişe yol açmasının ardından yüz milyonlarca XRP token’ı hareket ettirdiği söyleniyor.

Ripple Alarmı!

Balina araştırma hizmeti şirketi olan Whale Alert’in yeni zincir içi verilerine göre, ödeme şirketi aniden 120.000.000 XRP’yi (aktarım sırasında yaklaşık 58 milyon dolar değerinde) Ripple’dan bilinmeyen bir kripto para cüzdanına taşıdı. Esas olarak Ripple Labs ağında işlem yapmak için kullanılan XRP, yazı kaleme alındığı tarihte son 24 saat içerisinde %4,2 ve yedi günün en düşük seviyesi olan 0,372 dolardan yaklaşık %35 oranında bir artışla 0,448 dolardan işlem görüyor.

SEC Davası Yorumu!

Bu ayın başlarında XRP yanlısı avukat John Deaton, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) XRP’yi kayıtsız menkul kıymet olarak sattığı iddiasıyla Ripple Labs aleyhine açtığı davanın bir sonuca varmak üzere olduğunu belirtmişti. O sırada John Deaton, davanın birkaç hafta içinde sonuçlanmasını beklediğini ve kararın SEC aleyhine olacağını tahmin ettiğini öne sürdü. Ancak uzman isim alınan kararın Ripple için de tam bir kazanç olmayabileceği konusunda ayardı. John Deaton açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

SEC’in kaybedeceğini düşünüyorum. Ancak bu durum Ripple’ın da kesin bir galibiyet alacağı anlamına gelmiyor. Ama bence SEC, birlikte gittikleri teori nedeniyle özet kararda kaybedecek… Normalde, bir destekçinin peşine düştüğünüzde, ‘Belirli bir günde, kayıt dışı bir menkul kıymet arzı veya satışı yaptınız’ dersiniz. Ve o özel işlem bir menkul kıymetti, bir yatırım sözleşmesiydi.’ Şimdi, tüm XRP satışlarının, token’ın kendisinin bir menkul kıymet olduğunu söylüyorlar.

Öte yandan uluslararası ödeme şirketi olan Ripple (XRP), uzun bir süredir ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) davasıyla mücadele ediyordu. Kripto para biriminin üzerinde oluşan olumlu duygu ve genel piyasa yükselişiyle kısa süre içerisinde önemli bir yükseliş kaydetti.