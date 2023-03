Okuma Süresi: 3 Dakika

Son 12 ayın belki de en heyecan verici Fed kararıydı. Yatırımcılar haftalardır her detayı yakından izliyor. Powell’ın verdiği ifadede tutun gelen enflasyon verisine hatta PMI verilerine kadar her türlü detay didik didik edildi. Fed üyelerinin açıklamaları yakından izlendi. Her ipucu titizlikle izlenirken aniden bankacılık krizi patlak verdi.

Fed Faiz Kararı Mart

Bankacılık krizinin ardından kripto para yatırımcıları Fed’in önceki 50bp faiz artışı beklentisinden uzaklaşmasını bekledi. Daha da önemlisi faizlerde artık zirve noktaya ulaşıldığıyla alakalı açıklamalar beklenmeye başlandı. Bugün öğlen saatlerine kadar yaygın kanaat Fed’in 25bp faiz artışı yaparak müşterilerin bankalarda mevduatlarının garanti altında olduğunu taahhüt etmesiydi. Ayrıca faiz tavanıyla ilgili de 21:00’da gelecek verilere odaklanılmıştı. Şimdi tüm belirsizlik ortadan kalktı. Fed’in 2023 sonu için faiz hedefi ve bu toplantıda aldığı karar net. Yarım saat sonra (21:30’da) Fed başkanı Powell alınan bu kararın detayları ve güncel duruma dair açıklamalarda bulunacak.

Faizler 25bp artırıldı.

Fed sonu faiz tahmini (Açıklanan:%4,3 Önceki: %5,1) (2024 ilk çeyrek)

İstihdam yaratımı hızlandı ve şu anda hızlı bir şekilde ilerliyor. Bilançoyu planladığımız gibi küçültmeye devam edeceğiz.

Fed Politika Yapıcıları: 2023’te daha yavaş GSYH büyümesi, daha düşük işsizlik ve enflasyonda Aralık ayına göre daha az ilerleme görüyoruz.

Fed: ABD’de bankacılık sistemi sağlam ve dirençli. Kredi koşulları muhtemelen sıkılaşacak ve ekonomik faaliyet, işe alımlar ve enflasyon üzerinde baskı yaratacak.

ABD merkez bankası, son dönemde yaşanan bir dizi banka iflasının ardından bu hamlenin mali kargaşayı arttırabileceği endişelerine rağmen faiz oranlarını yeniden yükseltti. Federal Rezerv, temel faiz oranını 0,25 puan artırdı ve tüketici fiyatları tırmanmaya devam ederken daha fazla eylemin “uygun” olabileceğini söyledi. Fed, ekonomiyi yavaşlatmak ve fiyatları yukarı iten baskıları hafifletmek için borçlanma maliyetlerini yükseltiyor.

Kripto Paralar Yorum

Fed kararının ardından Bitcoin fiyatı 28.800 dolar direncini hedefledi ancak Fed kararındaki daha fazla sıkılaşma gereklidir detayı satıcıları yeniden cesaretlendirdi. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 28.360 dolarda bulunuyor. Fed faizleri önümüzdeki 1 yıl için %4,3 seviyesine çekecek ve ikinci yılki hedefini %3,1 olarak revize etti. Bu da tavan faizle ilgili hedefe yaklaşmış olduğumuzu gösteriyor. FedWatch önümüzdeki ay için 25bp artış ihtimalini %62 görüyor.

Önümüzdeki yılın ilk çeyreği için %4,3’ü hedefleyen Fed şimdilik şahin bir duruş sergiliyor. Saat 21:30’da Powell konuşmaya başlayacak ve yapacağı açıklamalar en az faiz kararı kadar kritik öneme sahip. Yıl sonuna kadar %5,1 seviyesini hedefleyen Fed önümüzdeki yılın ilk üç ayında %4,3’e indirecek. Bankacılık krizinin Fed’e geri adım attırmadığını görüyoruz. Yatırımcıların ani düşüş riskine hazırlıklı olması gerekiyor.