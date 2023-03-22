Okuma Süresi: 3 Dakika

Merakla beklenen AAA Web3 oyunu Undeads Metaverse, Undeads NFT sahipleri için bir yarışma duyurmaktan heyecan duyduklarını açıkladı.

Yapılan açıklamalara göre yarışma üç ödüle ayrılacak: İlk ödül çok sevilen MAYC NFT, ikinci ödül Bored Ape Kennel Club NFT, üçüncü ödül ise Otherdeed NFT. Her üç NFT de ekibin açıklamalarına göre herhangi bir NFT koleksiyoncusunun portföyünde bulundurmak isteyeceği mavi çip dijital varlıklar olduğundan, her bir ödül için mücadele etmeye değer. Toplam ödül havuzu değerinin ise 20ETH’yi aştığı ifade ediliyor.

Açıklamalar göre yarışma oldukça basit. MAYC NFT’yi kazanmak için katılımcıların belirli özelliklere sahip 4. nadirlik seviyesindeki zombiyi mint etmesi ve ortaya çıkarması gerekiyor. Gerekli zombi özellikleri 10 Nisan’da sona erecek olan yarışmanın kurallarında listelenmiş durumda. BAKC NFT başka bir epik zombi sahibine giderken, Otherdeed NFT belirli özelliklere sahip nadir 3. seviye nadir zombi mintleyen kişiye verilecek.

Bu yarışmanın güzelliği, ekibin açıklamasına göre herkes tarafından erişilebilir olması. Katılmak için tek yapmanız gerekenin ise, kutudan/iksirden belirli bir zombi mint etmek olduğu ifade ediliyor. Ekip, böyle ödüller söz konusu olduğunda, Yuga Labs NFT sahiplerinden yüksek miktarda mint görmeyi beklediklerini ifade ediyor.

Öte yandan açıklamalara göre Undeads Metaverse, dünyanın dört bir yanındaki NFT koleksiyoncularına bu fırsatı sunmaktan heyecan duyuyor. Yarışma, katılımcıların piyasadaki en değerli NFT’lerden bazılarını ellerine geçirmeleri için iyi bir fırsat olarak lanse ediliyor.

Yarışmanın 10 Nisan’a kadar devam edeceğini ifade eden ekip, “Tüm katılımcılara iyi şanslar!” sözlerini kullanıyor.

NFT sahibi olmayanlar ve farklı zombi sahipleri de ekibin açıklamasına göre 11 ETH ödül havuzuna sahip eş zamanlı bir yarışmaya katılmaya teşvik ediliyor. Kazananlar mevcut NFT sahipleriyse, ödülleri standart ödüllerden x10 daha fazla olacak ve katılımcılara %100 nakit para kazanma şansı ile 0,08 ETH gibi düşük bir fiyata mint etmeleri için daha fazla teşvik sağlayacağı ifade ediliyor.

Devam eden, planlanan ve tamamlanan tüm yarışmalar hakkında daha fazla bilgi için Undeads.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Undeads Metaverse Hakkında

Undeads, çok çeşitli oyna-kazan mekanikleri ve 10’dan fazla oynanabilir NFT varlığına sahip yeni nesil bir hayatta kalma MMORPG’si olarak tanımlanıyor. Undeads, oyuncuların oyunu oynarken ve başkalarıyla etkileşime girerken kripto para kazanmalarını sağlamak için inşa edildi. Nihayetinde Undeads, ekibin iddiasına göre ilgili oyunculardan oluşan bir ekosistem yaratmak ve topluluk beklentilerini aşacak nihai oyun deneyimini sunmak için tasarlanmış ilgi çekici etkinliklerle dolu bir Web3 oyuncu topluluğu ve oyuncu odaklı ekonomi oluşturmayı amaçlamaktadır.

Undeads Web3 oyunu, kıyamet sonrası bir metaverse’de geçen aksiyon-savaş içeren izometrik bir modele sahip. Çatışma, iki karşıt grup arasındaki kaynak mücadelesine odaklanıyor: İnsanlar ve zombiler. Oyuncular keşfedilmemiş bölgelere girme, kendi yerleşimlerini kurma ve koruma, kaynakları öğütme, kendi teçhizatlarını inşa etme ve geliştirme, ticaretle uğraşma, ticarette yetenekli olma ve NFT karakterlerini geliştirme görevlerini üstlenirler. Undeads ayrıca gerçek metaverse ve sanal gerçeklik hayranları için yerleşik eğlenceli VR oyunları ile yüklü.

Undead FZE LLC Hakkında

Undeads, Şubat 2022’de Undeads FZE LLC tarafından kuruldu. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Avrupa ve Asya’dan 70’in üzerinde sektör emektarı ve dünya standartlarında ortaklardan oluşan geniş bir ağa sahip.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.