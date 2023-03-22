Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Undeads, MAYC, BAKC ve Otherdeed NFT’lerinin Ödül Havuzunu Duyurdu

20:37
22 Mart 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 3 Dakika

Merakla beklenen AAA Web3 oyunu Undeads Metaverse, Undeads NFT sahipleri için bir yarışma duyurmaktan heyecan duyduklarını açıkladı.

Yapılan açıklamalara göre yarışma üç ödüle ayrılacak: İlk ödül çok sevilen MAYC NFT, ikinci ödül Bored Ape Kennel Club NFT, üçüncü ödül ise Otherdeed NFT. Her üç NFT de ekibin açıklamalarına göre herhangi bir NFT koleksiyoncusunun portföyünde bulundurmak isteyeceği mavi çip dijital varlıklar olduğundan, her bir ödül için mücadele etmeye değer. Toplam ödül havuzu değerinin ise 20ETH’yi aştığı ifade ediliyor.

Açıklamalar göre yarışma oldukça basit. MAYC NFT’yi kazanmak için katılımcıların belirli özelliklere sahip 4. nadirlik seviyesindeki zombiyi mint etmesi ve ortaya çıkarması gerekiyor. Gerekli zombi özellikleri 10 Nisan’da sona erecek olan yarışmanın kurallarında listelenmiş durumda. BAKC NFT başka bir epik zombi sahibine giderken, Otherdeed NFT belirli özelliklere sahip nadir 3. seviye nadir zombi mintleyen kişiye verilecek.

Bu yarışmanın güzelliği, ekibin açıklamasına göre herkes tarafından erişilebilir olması. Katılmak için tek yapmanız gerekenin ise, kutudan/iksirden belirli bir zombi mint etmek olduğu ifade ediliyor. Ekip, böyle ödüller söz konusu olduğunda, Yuga Labs NFT sahiplerinden yüksek miktarda mint görmeyi beklediklerini ifade ediyor.

Öte yandan açıklamalara göre Undeads Metaverse, dünyanın dört bir yanındaki NFT koleksiyoncularına bu fırsatı sunmaktan heyecan duyuyor. Yarışma, katılımcıların piyasadaki en değerli NFT’lerden bazılarını ellerine geçirmeleri için iyi bir fırsat olarak lanse ediliyor.

Yarışmanın 10 Nisan’a kadar devam edeceğini ifade eden ekip, “Tüm katılımcılara iyi şanslar!” sözlerini kullanıyor.

NFT sahibi olmayanlar ve farklı zombi sahipleri de ekibin açıklamasına göre 11 ETH ödül havuzuna sahip eş zamanlı bir yarışmaya katılmaya teşvik ediliyor. Kazananlar mevcut NFT sahipleriyse, ödülleri standart ödüllerden x10 daha fazla olacak ve katılımcılara %100 nakit para kazanma şansı ile 0,08 ETH gibi düşük bir fiyata mint etmeleri için daha fazla teşvik sağlayacağı ifade ediliyor.

Devam eden, planlanan ve tamamlanan tüm yarışmalar hakkında daha fazla bilgi için Undeads.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Undeads Metaverse Hakkında

Undeads, çok çeşitli oyna-kazan mekanikleri ve 10’dan fazla oynanabilir NFT varlığına sahip yeni nesil bir hayatta kalma MMORPG’si olarak tanımlanıyor. Undeads, oyuncuların oyunu oynarken ve başkalarıyla etkileşime girerken kripto para kazanmalarını sağlamak için inşa edildi. Nihayetinde Undeads, ekibin iddiasına göre ilgili oyunculardan oluşan bir ekosistem yaratmak ve topluluk beklentilerini aşacak nihai oyun deneyimini sunmak için tasarlanmış ilgi çekici etkinliklerle dolu bir Web3 oyuncu topluluğu ve oyuncu odaklı ekonomi oluşturmayı amaçlamaktadır.

Undeads Web3 oyunu, kıyamet sonrası bir metaverse’de geçen aksiyon-savaş içeren izometrik bir modele sahip. Çatışma, iki karşıt grup arasındaki kaynak mücadelesine odaklanıyor: İnsanlar ve zombiler. Oyuncular keşfedilmemiş bölgelere girme, kendi yerleşimlerini kurma ve koruma, kaynakları öğütme, kendi teçhizatlarını inşa etme ve geliştirme, ticaretle uğraşma, ticarette yetenekli olma ve NFT karakterlerini geliştirme görevlerini üstlenirler. Undeads ayrıca gerçek metaverse ve sanal gerçeklik hayranları için yerleşik eğlenceli VR oyunları ile yüklü.

Undead FZE LLC Hakkında

Undeads, Şubat 2022’de Undeads FZE LLC tarafından kuruldu. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Avrupa ve Asya’dan 70’in üzerinde sektör emektarı ve dünya standartlarında ortaklardan oluşan geniş bir ağa sahip.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
İyi ve Güvenilir 5 Bitcoin Sitesi Tavsiyesi
İyi ve Güvenilir 5 Bitcoin Sitesi Tavsiyesi
En Büyük NFT Koleksiyoncuları Undeads Metaverse NFT Drop’a Katıldı
En Büyük NFT Koleksiyoncuları Undeads Metaverse NFT Drop’a Katıldı
Undeads Metaverse’de Yaşayanlar ve Ölümsüzlerin Savaşına Katılın
Undeads Metaverse’de Yaşayanlar ve Ölümsüzlerin Savaşına Katılın
CoinW Yardım Malzemelerinin İlk Partisini Türkiye’de Depremden Etkilenen İhtiyaç Sahiplerine Gönderdi
CoinW Yardım Malzemelerinin İlk Partisini Türkiye’de Depremden Etkilenen İhtiyaç Sahiplerine Gönderdi
CoinW Türkiye Yeni Yıl Etkinliği İstanbul’da Başarıyla Tamamlandı
CoinW Türkiye Yeni Yıl Etkinliği İstanbul’da Başarıyla Tamamlandı
Civilization Network Nedir? Neyi Amaçlıyor?
Civilization Network Nedir? Neyi Amaçlıyor?
Orbeon Protocol (ORBN) Ön Satışta 2 Milyon $’ı Aştı, Ripple (XRP) ve Chainlink (LINK)  Son Durum
Orbeon Protocol (ORBN) Ön Satışta 2 Milyon $’ı Aştı, Ripple (XRP) ve Chainlink (LINK)  Son Durum
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
3 Dolar Yolculuğu Mu? Cardano (ADA) Neden Yükseliyor? ADA Coin Yorum!
Vakti Geliyor! Metaverse Altcoinler Son Durum: MANA, GALA, CEEK VR Coin!
Bugünler Fırsat Olabilir! Chiliz (CHZ) Tahminleri! Chiliz Coin Geleceği!
Kaç Dolar Olacaklar? Güncel APE Coin, CFX ve OMG Coin Yorum!
Ralli Başladı İşte Hedefler! XRP, ADA ve ALGO Coin Yorum! Neden Yükseldiler?
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023