Son zamanlarda fiyat tahminleri yapılırken makineler tarafından ortaya koyulan fikirler de yatırımcılar tarafından sıklıkla göz önünde bulunduruluyor.

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XRP’nin fiyatı, Ripple ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında devam eden yasal mücadeleden daha olumlu tetikleyiciler bulmasıyla, genel kripto para piyasasından önemli ölçüde farklılaştı.

XRP’de Neler Oluyor?

XRP için yeni keşfedilen momentum, token’ın önceki destek pozisyonunu yeniden kazanmasına yol açtı. CoinCodex’in teknik analiz göstergeleri dikkate alındığında, 2023 Paskalya Pazarında XRP fiyatı için bir fiyat tahmini elde edildi.

22 Mart’ta elde edinilen bilgilere göre, XRP’nin 9 Nisan’da 0,50 dolarlık direncin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Ulaşılması beklenen fiyat 0,509 dolar olsa da, bundan bir ay sonra, 21 Nisan’da 0,444 dolardan işlem görmesi bekleniyor.

Buna karşılık, makine öğrenimi algoritması tabanlı kripto izleme platformu PricePredictions, token’ın fiyat hareketine bir bakış sunan başka bir araç olarak dikkat çekiyor. Aracın fiyat tahminine ve 22 Mart’ta elde edilen verilere göre, XRP yatırımcıları 9 Nisan’da 0,464 dolardan işlem görmek için varlığın değerlemesinde biraz daha düşük bir yükseliş bekliyor.

Tahmin, özellikle Bollinger Bantları (BB), hareketli ortalamalar (MA), hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), göreceli güç endeksi (RSI) ve diğerleri gibi farklı teknik göstergeleri dikkate alıyor.

XRP Fiyat Analizi

Şu anda XRP, son 24 saatte %6,01 ve haftalık grafikte önceki yedi günde %21,70 artışla 0,4459 dolardan işlem görüyor.

XRP son zamanlarda genel olarak piyasanın olumlu gidişatını takip ederken, olağanüstü kazanç Ripple’ın SEC davasında nihai olarak galip geleceğine dair artan umutlara bağlanabilir. Bu, blok zinciri firması için özet karara kadar giden bir dizi olumlu olayın ardından geldi.

Bu davadaki sanıkların kısa bir süre önce ek yetki mektubu Bildirimi sunmasıyla XRP yatırımcıları yeniden heyecanlandı. 20 Mart’ta avukat James Filan, New York Güney Bölgesi ABD İflas Mahkemesi Yargıcı Michael E. Wiles’ın bir SEC argümanını çok muğlak olduğu gerekçesiyle reddettiği farklı bir davaya atıfta bulunarak sanıkların adil bildirim savunmalarını desteklemeye çalıştıklarını gösteren bir mahkeme belgesinin bir kopyasını tweet’ledi.

Ripple’a göre, SEC’in menkul kıymet kurallarının kripto varlıklara uygulanması konusundaki şeffaflık eksikliği nedeniyle piyasa kargaşa içinde. Bu da piyasa oyuncularının yasalara uyum sağlamak için ne yapmaları gerektiğini bilmelerini zorlaştırıyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, şirketin davanın yılın ilk yarısı bitmeden çözüleceğinden hala emin olduğunu söyledi.