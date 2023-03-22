Fed başkanı Jemore Powell açıklamalar yapıyor. Yapılan bu açıklamalar kripto dünyasının geleceğini de yakından ilgilendiriyormuş gibi görünüyor.

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Fed başkanı Powell bu yazı yazıldığı sırada açıklamalarda bulunuyor. Kripto paralara yatırım yapanların açıklamalar sırasında ve ardından yüksek hareketlilikle geçebilecek önümüzdeki döneme hazırlıklı olmaları kendileri adına faydalı olabilir. Peki yılın ikinci Fed toplantısında Powell, tüm dünyanın ekonomisini etkileyebilecek ne gibi konulardan bahsediyor?

Powell’ın Açıklamaları

Haberin hazırlandığı sırada FED başkanı Jerome Powell tüm dünya ekonomisini derinden etkileyebilecek bazı açıklamalarda bulunuyor. Bu açıklamaların geçtiğimiz haftalarda yaşanan büyük banka çöküşlerinin ardından yapılıyor olması ise daha büyük bir önem taşıyor. Yapacağı açıklamalar yaşanan bu ekonomik dengesizliğin ortasında yatırımcıların fikir ve düşüncelerinin şekillenmesi konusunda bir yol haritası olabilir. Konuşma, sadece bununla sınırlı kalmayıp önümüzdeki dönemler hakkında da yatırımcılara yol gösterebilir. Saat 22:30’da başlayan konuşma piyasada büyük etkiler yaratabilir. Yatırımcılar her zaman bu gibi durumlara karşı hazırlıklı olmalı. Konuşmada geçen önemli konuları bu haberde sizlerle paylaşıyor olacağız.

22:00’da yapılan açıklamaya göre Fed 25bp faiz artışı kararını oybirliği ile aldı. Powell tarafından yapılacak açıklamanın öncekiler kadar sert olmaması bekleniliyor ve bu durum şimdiye kadar gerçekleşen şahin duruşun tersi bir görünüşün habercisi olabilir. Nitekim bu toplantının, kimilerine göre küçük ama genele bakıldığında dünyayı derinden etkileyebilecek kadar büyük krizlerin hemen ardından gerçekleşiyor olması da büyük bir ilgiyi beraberinde getiriyor.

21:30 Powell konuşmaya başladı.

Tüm mevduat sahiplerinin tasarrufları güvendedir.

Kredi programlarımız bankaların ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılıyor. Kredi programlarımız yeterli likiditenin mevcut olduğunu gösteriyor.

Koşulları yakından izlemeye devam edeceğiz ve gereken tüm araçları kullanacağız. Enflasyon çok yüksek seyretmeye devam ediyor. İşgücü piyasası hala çok sıkı.

Bir kısmı hava koşullarıyla ilgili olsa da tüketici harcamaları bu çeyrekte toparlanmış görünüyor. Konut sektöründeki faaliyetler zayıf kalmaya devam ediyor. Politika yapıcılar genel olarak zayıf büyümenin devam etmesini bekliyor.

Yüksek faizler ve yavaş büyüme işletmeler üzerinde baskı yaratıyor. Ücret artışı bazı gevşeme işaretleri gösterdi.

Son enflasyon verilerinin gücü baskıların yüksek seyretmeye devam ettiğini gösteriyor. Enflasyonu tekrar aşağı çekme sürecinin önünde uzun bir yol var. Bilançomuzu önemli ölçüde küçültme sürecine devam ediyoruz.

Son toplantıdan bu yana ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi, ancak son bankacılık olaylarının daha sıkı kredi koşullarıyla sonuçlanacağını düşünüyoruz. Son bankacılık olayları kredi koşullarının sıkılaşmasına yol açabilir. Bu durum ekonomiyi ve nasıl tepki vermemiz gerektiğini etkileyecektir.

Gelen verileri ve sıkılaşan kredi koşullarının fiili ve beklenen etkilerini yakından izleyeceğiz. Bunları kararlarımız için temel olarak kullanacağız.

Toplantıdan toplantıya kararlarımızı verilerin bütününe dayanarak vereceğiz. Enflasyonu düşürmek için muhtemelen trendin altında bir büyüme dönemi gerekecek. Bankacılık sistemi sağlam ve dirençli, bankacılık sistemindeki mevduat akışları istikrara kavuştu. (Hazine bakanı da benzer bir açıklama yapmıştı)

Düzenlemeleri güçlendirmemiz gerekip gerekmediğini görmek için kapsamlı bir inceleme yürütüyoruz, toplantıdan önceki günlerde bankacılık sistemi konularını değerlendirdik.

İstihdam ve enflasyona ilişkin 2 toplantı arası veriler beklenenden daha güçlü geldi. Duraklamayı düşündük, ancak artırım güçlü bir fikir birliği ile desteklendi. Birkaç hafta önce bankacılık stresinden önce nihai faizi artırmamız gerektiğini düşünüyorduk.

Son iki hafta talep ve enflasyon üzerinde bir ağırlığa neden olacak. Prensipte bankacılık gerginliğini faiz artırımına eşdeğer olarak düşünebiliriz. Daha fazla faiz artırımı ihtiyacını değerlendirirken özellikle kredi sıkılaştırmasının fiili ve beklenen etkilerine odaklanacağız.

Daha fazla artırım ihtiyacı, özellikle kredi sıkılaştırmasının gerçek ve beklenen etkilerine dayanacaktır. Açıklamamız bankacılık sorunlarından kaynaklanan görünümdeki belirsizliği yansıtmaya çalışıyordu.

Bankacılık stresinin azalması ve yapacak daha çok işimizin olması mümkün. Bunun tersi de doğru olabilir. Kredi koşullarındaki olası sıkılaşma, parasal sıkılaştırmanın yapacak daha az işi olduğu anlamına gelebilir.

Toplantıda, kredi koşullarının sıkılaşacağını öngören önemli sayıda katılımcı duydum. Daha sıkı kredi koşulları projeksiyonlarımıza dahil edildi. Toplantılar arası dönemin çoğu daha yüksek faiz oranlarına işaret etti. Bankacılık sorunları çok yeni, çok fazla belirsizlik var. Evet, dezenflasyon kesinlikle gerçekleşiyor.

Mal enflasyonu istediğimizden daha yavaş da olsa düşüyor, konut dışı hizmetler sektöründe hala bir ilerleme işareti yok. Sıkılaşan kredi koşullarının etkisinin boyutunu bilmiyoruz.

Bu kredi sıkılaştırmasının etkisinin ne kadar önemli veya sürekli olacağını bilmiyoruz, ancak bunun oldukça gerçekleşebilir olduğunu düşünüyoruz. Bu da yeni faiz artırımları konusunda tetikte olunması gerektiğini gösteriyor.

Temel düzeyde, SVB yönetimi kötü bir şekilde başarısız oldu. Fed denetçileri bu riskleri gördü ve müdahale etti. Kendi adımıza bir inceleme yapıyoruz ve beni ilgilendiren tek şey neyin yanlış gittiğini tespit etmek. Bankacılık sisteminde geniş çaplı zayıflıklar yok.

Katılımcılar bu yıl faiz indirimi görmüyor. Bu yıl faiz indirimi beklentimiz dahilinde değil. Politika enflasyonu düşürecek kadar sıkı olmalı, bu sıkılığın bir kısmı kredi koşullarından kaynaklanabilir.

Fed, FDIC köprü bankasına borç veriyor ve Fed için risk oluşturmuyor. Şu anda kredi sıkılaştırması olasılığını görüyoruz. Yakın zamanda sağlanan likidite bakiyemizi artırdı, ancak niyet ve etki farklı. Bilanço büyüklüğünü artıran son likidite hükmü para politikasının duruşunu değiştirmeyi amaçlamıyor.

Denetim ekibimiz SVB ile çok yakından ilgilendi ve sorunları gündeme getirdi, ancak bankanın hala nasıl başarısız olduğunu anlamaya çalışmamız gerekiyor. Ekonomiye yönelik bir tehdit olduğunda mevduat sahiplerini koruyacak araçlara sahibiz ve bunları kullanmaya hazırız. Mevduat sahipleri mevduatlarının güvende olduğunu varsaymalıdır.

Credit Suisse’in devralınması olumlu bir sonuç olmuş gibi görünüyor. Bu yıl için işsizlik oranı tahmini oldukça belirsiz bir tahmin. Resesyonlar doğrusal olmama eğilimindedir, bu nedenle modellemek çok zordur.

Son etkilerin yumuşak iniş olasılığını değiştirip değiştirmediğini söylemek için henüz çok erken. Yine de olasılığa yardımcı olduklarını söylemek zor. Hala yumuşak inişe giden bir yol olduğunu düşünüyorum.

Finansal koşullar sıkılaşmış görünüyor ve muhtemelen geleneksel endekslerin söylediğinden daha fazla. Banka kredilerine ilişkin diğer ölçütler bir miktar daha sıkılaşma gösteriyor.

İlk görevimiz bunun sürekli bir sıkılaştırma olup olmadığını görmek, faiz indirimleri baz senaryomuzda yok.

Fed ve Kripto Paralar

Tüm dünyaca yakından takip edilen Fed kararları dünya ekonomisinin yanı sıra kripto paraları da fazlasıyla yakından ilgilendiriyor. Geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana yapılan faiz artışları birkaç hafta önce yaşanan banka krizlerinin en büyük sebeplerinden birisi olarak yorumlandı. Bu süreçte Fed’in ardı ardına gelen yüksek faiz kararları ve ekonomik sıkılaşma politikası Amerikan dolarının değerinin artmasına ve yatırım araçlarının dolar karşısında değer kaybetmesine sebep oldu. Haberin hazırlandığı saat itibariyle Bitcoin yaklaşık 1 yıllık sürecin ardından ilk defa 28.000 dolar seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor.