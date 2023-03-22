Amerika'da bulunan şirketlerin hiçbiri Bitcoin kadar kazandırmamış görünüyor. Gelen veriler Bitcoin ile ilgili önemli bilgileri ortaya koydu.

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Kripto para piyasası, halihazırda birkaç büyük bankacılık kurumunu yerle bir eden mali krizden cesurca çıkmaya devam ederken, Bitcoin (BTC) 2023’ün üçüncü ayında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki önde gelen 500 halka açık şirketin neredeyse %99’undan daha iyi sonuçlar kaydetti.

Kripto eğitim platformu CryptoManiaks tarafından 22 Mart’ta paylaşılan verilere göre, 10 Mart’tan bu yana Bitcoin’in fiyatı %37,06 ve yıl başından bu yana %72’nin üzerinde artarken, kripto para birimi, FedEx (NYSE: FDX), Apple (NASDAQ: AAPL) ve Amazon (NASDAQ: AMZN) dahil olmak üzere S&P 500 şirketlerinin 488’inden veya %97,6’sından yılbaşından bugüne daha iyi (YTD) getiri kaydetti.

Bitcoin’in Diğer Başarıları

Tüm bunlara kıyasla, S&P 500’den yalnızca 12 şirket YTD getirilerinde %35 eşiğini geçmeyi başardı; bu da Bitcoin’in FedEx’in %27,2’lik YTD getirisinden, Apple’ın elde ettiği %19,3’lük YTD getirisinden ve Amazon’un kaydettiği %17,8’lik YTD getirisinden daha iyi performans gösterdiği anlamına geliyor.

Bloomberg’in emtia uzmanı Mike McGlone’a göre, Bitcoin 2023’te emtiaları, özellikle de en iyi performans gösteren eski muhafız emtia diye tanımlanan altını neredeyse 10 kat geride bıraktı ve bu da bir ‘süper döngü’ içinde olabileceğini gösteriyor.

Bitcoin sahiplerinin %70’inden fazlasının şu anda kârda olması ve çoğunun ilk merkezi olmayan finans (DeFi) varlığını bir yıl veya daha uzun süredir elinde tutması nedeniyle başka alanlarda da başarılarını yazıyor.

Bunun da ötesinde, Kasım 2021’de Bitcoin’i 69.000 dolarlık zirve fiyatından dolar-maliyet ortalamasıyla (DCA) almaya başlayan yatırımcılar, Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yüksek fiyatından (ATH) önemli ölçüde düşük olmasına rağmen, şu anda düzenli yatırımlarından %10 getiri kaydediyor.

Bitcoin Fiyat Analizi

En son CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin’in yazının yazıldığı sırada 27.000 dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu da önceki yedi günde %16,38 ve aylık grafikte %18,89’luk birikmiş kazançlara ek olarak son 24 saatte %4.5’lik bir düşüş yaşamış görünüyor.

Geleneksel finansa kıyasla başarılarından bir diğeri olarak, piyasa değerine göre en büyük kripto varlık, 2023’te piyasa değerine 200 milyar doların üzerinde bir değer ekledi ve aynı zamanda bankacılık sektörü kayıplar vermeye devam ederken en büyük beş ABD bankasından birikmiş 100 milyar dolar bir anda havaya karıştı.