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ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) kurum personelinin federal menkul kıymetler yasalarının ihlal ettiği iddiasıyla şirket aleyhine dava açmasını öneren bir ön karar verildiğini belirten bir Wells Bildirimi aldığını duyurdu. Bildirim, şirketin borsa, staking hizmeti, Coinbase Earn ve Coinbase Wallet hizmetlerini kapsıyor.

SEC’ten Coinbase’e Wells Bildirimi Şoku

Kripto para borsası Coinbase, SEC’ten bir Wells Bildirimi aldığını duyurdu. Wells Bildirimi, SEC tarafından bir şirkete veya bireye verilen ve yaptırım uygulamayı düşünüldüğünün belirtildiği resmi bir bildirimdir. Bildirim genellikle SEC bir soruşturma yürüttükten ve menkul kıymetler yasalarının olası ihlallerine dair kanıt bulduktan sonra gönderilir.

Wells Bildirimi resmi bir suçlama değil, SEC’in yaptırım eyleminde bulunma niyetinde olduğuna dair bir uyarıdır ve şirkete veya bireye yanıt verme ve savunmalarında argüman sunma fırsatı verir. Bu, bildirimin alıcısına SEC’i suçlama yapmamaya ikna etme veya suçlama yapılması durumunda bir savunma hazırlama fırsatı verir. Coinbase örneğinde gönderilen Wells Bildirimi, SEC’in federal menkul kıymetler yasalarının ihlal edildiği iddiasıyla şirkete karşı yaptırım uygulanmasını tavsiye etmek için bir ön karar verdiğini gösteriyor. Bir Wells Bildirimi almanın mutlaka suçlamada bulunulacağı anlamına gelmiyor ve Coinbase’in herhangi bir yaptırım işleminden önce SEC’in iddialarına yanıt verme fırsatına sahip.

Coinbase, SEC’ten Amerikalılar adına kriptolar için makul kıymet kuralları istendiği, ABD’li düzenleyicinin bunun yerine yasal tehditler aldığını” belirtti. Şirket, yayımladığı blog yazısında soruşturmanın detaylarına inerek şu notları düştü:

Coinbase, SEC’ten listelenen belirli dijital varlıklar, Coinbase Earn, Coinbase Prime ve Coinbase Wallet ile ilgili olarak ve bir ön soruşturma sonrasında bir Wells Bildirimi aldı. Bir Wells Bildirimi, bir şirkete SEC’in menkul kıymetler yasalarının olası ihlalleri için yaptırım uygulamadan hemen önce gönderdiği bir bildirimdir. Bu resmi bir suçlama değildir, ancak bir suçlamaya yol açabilir. Bu hayal kırıklığı yaratacak sonuç için hazırlıklıyız. Varlıklarımızın ve hizmetlerimizin yasallığına güveniyoruz. Gerekirse, savunduğumuz yasal netliği sağlamak ve SEC’in dijital varlıklarla ilgili çalışmaları söz konusu olduğunda adil veya makul olmadığını göstermek için yasal bir süreci memnuniyetle karşılıyoruz.

Coinbase, yasal destek için milyonlarca dolar harcadığı ve SEC’i platformundaki herhangi bir varlık hakkında soru sormaya davet ettiği, ancak yanıt alamadığı için bildirimden hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Şirket, SEC’in Ocak ayında yapılması planlanan bir toplantıyı iptal ettiğini ve şimdi Coinbase için kuruma kayıt olma yolundaki duruşunu değiştirmiş göründüğünü de sözlerine ekledi. Kripto para borsası, faaliyetlerini yürütme biçiminden emin olduğunu ve ürün ve hizmetlerinin her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Brian Armstrong Açıklamalarda Bulundu

Öte yandan Coinbase CEO’su Brian Armstrong‘dan da açıklama geldi. Armstrong, yaptığı açıklamalarda SEC’in borsaya olan son adımını şöyle değerlendirdi: