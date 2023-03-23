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SEC’ten Kripto Para Piyasasına Bir Şok Daha! Dev Borsaya Dava Tehditi!

Coinbase, SEC’den kurum personelinin federal menkul kıymetler yasalarının ihlal edildiği iddiasıyla şirket aleyhine dava açmasını öneren bir “ön karar” verdiğini belirten bir “Wells Bildirimi” aldığını açıkladı.
08:44
23 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 4 Dakika

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) kurum personelinin federal menkul kıymetler yasalarının ihlal ettiği iddiasıyla şirket aleyhine dava açmasını öneren bir ön karar verildiğini belirten bir Wells Bildirimi aldığını duyurdu. Bildirim, şirketin borsa, staking hizmeti, Coinbase Earn ve Coinbase Wallet hizmetlerini kapsıyor.

SEC’ten Coinbase’e Wells Bildirimi Şoku

Kripto para borsası Coinbase, SEC’ten bir Wells Bildirimi aldığını duyurdu. Wells Bildirimi, SEC tarafından bir şirkete veya bireye verilen ve yaptırım uygulamayı düşünüldüğünün belirtildiği resmi bir bildirimdir. Bildirim genellikle SEC bir soruşturma yürüttükten ve menkul kıymetler yasalarının olası ihlallerine dair kanıt bulduktan sonra gönderilir.

Wells Bildirimi resmi bir suçlama değil, SEC’in yaptırım eyleminde bulunma niyetinde olduğuna dair bir uyarıdır ve şirkete veya bireye yanıt verme ve savunmalarında argüman sunma fırsatı verir. Bu, bildirimin alıcısına SEC’i suçlama yapmamaya ikna etme veya suçlama yapılması durumunda bir savunma hazırlama fırsatı verir. Coinbase örneğinde gönderilen Wells Bildirimi, SEC’in federal menkul kıymetler yasalarının ihlal edildiği iddiasıyla şirkete karşı yaptırım uygulanmasını tavsiye etmek için bir ön karar verdiğini gösteriyor. Bir Wells Bildirimi almanın mutlaka suçlamada bulunulacağı anlamına gelmiyor ve Coinbase’in herhangi bir yaptırım işleminden önce SEC’in iddialarına yanıt verme fırsatına sahip.

Coinbase, SEC’ten Amerikalılar adına kriptolar için makul kıymet kuralları istendiği, ABD’li düzenleyicinin bunun yerine yasal tehditler aldığını” belirtti. Şirket, yayımladığı blog yazısında soruşturmanın detaylarına inerek şu notları düştü:

Coinbase, SEC’ten listelenen belirli dijital varlıklar, Coinbase Earn, Coinbase Prime ve Coinbase Wallet ile ilgili olarak ve bir ön soruşturma sonrasında bir Wells Bildirimi aldı. Bir Wells Bildirimi, bir şirkete SEC’in menkul kıymetler yasalarının olası ihlalleri için yaptırım uygulamadan hemen önce gönderdiği bir bildirimdir. Bu resmi bir suçlama değildir, ancak bir suçlamaya yol açabilir.

Bu hayal kırıklığı yaratacak sonuç için hazırlıklıyız. Varlıklarımızın ve hizmetlerimizin yasallığına güveniyoruz. Gerekirse, savunduğumuz yasal netliği sağlamak ve SEC’in dijital varlıklarla ilgili çalışmaları söz konusu olduğunda adil veya makul olmadığını göstermek için yasal bir süreci memnuniyetle karşılıyoruz.

Coinbase, yasal destek için milyonlarca dolar harcadığı ve SEC’i platformundaki herhangi bir varlık hakkında soru sormaya davet ettiği, ancak yanıt alamadığı için bildirimden hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Şirket, SEC’in Ocak ayında yapılması planlanan bir toplantıyı iptal ettiğini ve şimdi Coinbase için kuruma kayıt olma yolundaki duruşunu değiştirmiş göründüğünü de sözlerine ekledi. Kripto para borsası, faaliyetlerini yürütme biçiminden emin olduğunu ve ürün ve hizmetlerinin her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Brian Armstrong Açıklamalarda Bulundu

Öte yandan Coinbase CEO’su Brian Armstrong‘dan da açıklama geldi. Armstrong, yaptığı açıklamalarda SEC’in borsaya olan son adımını şöyle değerlendirdi:

Bugün Coinbase, SEC’den staking ve varlık listelemelerine odaklanan bir Wells Bildirimi aldı. Bir Wells Bildirimi genellikle bir yaptırım eyleminden önce gelir.

SEC, iki yıl önce faaliyetlerimizi ayrıntılı olarak incelemiş ve Coinbase’in halka arzını onaylamıştı. S1’imiz varlık listeleme sürecimizi açıkça açıkladı ve stake etmeye 57 referans içeriyordu. Coinbase, varlıkları titizlikle inceleyen bir süreç yürütür ve platformda listelenmek için başvuran varlıkların yüzde 90’ından fazlasını reddetmiştir.

Tüm bunların finansal sistemimizi yenileme yolculuğunun bir parçası olduğunu anlamakla birlikte, yasalara ve gerçeklere güveniyoruz ve Coinbase’in ve dolayısıyla genel kripto para topluluğunu mahkeme önüne çıkma fırsatını memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu anlarda müşterilerimizi ve sektörü savunmaktan gurur duyuyoruz.

İleriye dönük olarak yasal süreç, tarafsız bir kurum önünde açık ve kamuya açık bir forum sağlayacak ve burada SEC’in adil, makul olmadığını ve hatta dijital varlıklarla ilgili angajmanı söz konusu olduğunda bir amaç ciddiyeti göstermediğini herkesin görmesini sağlayabileceğiz.

Bu arada, Coinbase en iyi yaptığı şeyi yapmaya devam edecek: Finansal sistemi yenilemek ve dünyada daha fazla ekonomik özgürlük yaratma amacımızı ilerletmek için en güvenilir ürün ve hizmetleri geliştirmek.

Kripto para endüstrisini düzenlemek için net kurallar koymaya odaklanan dünyanın dört bir yanındaki tüm ülkeler ve düzenleyicilerle birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz.

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