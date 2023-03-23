Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Kripto Para Dünyası Bunu Konuşuyor! Justin Sun’dan İş Birliği Mesajı!

Kripto Para Dünyası Bunu Konuşuyor! Justin Sun’dan İş Birliği Mesajı!

Tron'un kurucusu Justin Sun, SEC'in kendisi ve kendisine bağlı 3 şirket tarafından satışı yapılan kripto paraların yatırım sözleşmesi niteliği taşıdığını ve satışların yasa dışı olduğunu iddiasıyla dava açmasının ardından açıklamalarda bulundu. 
10:31
23 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tron‘un kurucusu Justin Sun, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) kendisi ve kendisine bağlı 3 şirket tarafından satışı yapılan kripto paraların yatırım sözleşmesi niteliği taşıdığını ve satışların yasa dışı olduğunu iddiasıyla dava açmasının ardından açıklamalarda bulundu.

SEC’in Dava Açtığı Justin Sun’dan Açıklama Geldi

Justin Sun hakkında SEC tarafından dava açıldığı 22 Mart’ta ortaya çıkarken, Tron’un kurucusu bunun düzenleyici tarafından Blockchain ve kripto para sektöründeki tanınmış oyuncuların önüne geçmek amacıyla atılmış yeni bir girişim olduğunu iddia etti.

Sun, SEC tarafından açılan davanın haksızlığa neden olduğunu ve Tron’u en merkeziyetsiz finansal sistem olarak daha da geliştirmeye devam ettiğini sözlerine ekledi. Ayrıca SEC’i kripto para endüstrisindeki çeşitli işletmeleri etkileyen açık düzenleyici kurallar getirmede gecikmesinden dolayı da eleştirdi. Sun “SEC’in kripto paralara yönelik düzenleyici çerçevesinin hala emekleme aşamasında olduğu ve daha fazla geliştirilmeye ihtiyaç duyduğu bir sır değil. Oynayabileceği önemli rol göz önüne alındığında, kripto para endüstrisini düzenlemeleri ve onlarla çalışmak için şeffaf kurallar oluşturmaya kendini adamış hükümetler ve düzenleyici kurumlarla dünya çapında işbirliği yapmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

SEC, açtığı davada Sun için kapsamlı bir şekilde kendi kendine yapılan işlemlere (washing trade) karıştığı, TRX‘in ikincil piyasaları hileli bir şekilde manipüle etmeye çalıştığı gibi çeşitli iddialar yöneltiyor.

ABD’li SEC ve Kripto Para Düzenlemeleri

Kripto para dünyasını şok eden FTX’in çöküşünden bu yana ABD’li SEC’in daha aktif bir şekilde kripto para şirketlerinin peşinden gitme başladığı görülüyor. SEC, her zaman daha iyi yatırımcı koruması için çalıştıklarını iddia etse de önde gelen kripto para oyuncularına göre ABD’li düzenleyicinin yaklaşımı yeniliği desteklemekten ziyade engellemeye dönük.

Öte yandan kripto para endüstrisi SEC ile birlikte çalışmaya ve sektöre düzenleme kurallarını mümkün olduğunca erken getirilmesi için açık davetlerde bulunuyor olsa da ABD’li düzenleyici bu konuya mesafeli yaklaşıyor. ABD’deki kripto para endüstrisi SEC’in eylemlerinin inovasyonu ABD dışına itebileceğinden korkuyor. Custodia Bank’ın kurucusu Caitlin Long bu konudaki görüşlerini açıklarken şunları söyledi:

Biden Yönetimi’nin kripto para endüstrisinin tamamının (hatta yasal olan kısımlarının bile) ABD dışına çıkmasını istediği ŞİMDİYE KADAR ÇOK AÇIK BİR ŞEKİLDE ANLAŞILMALIYDI. ABD’li SEC’in net kurallar getirmek için kripto para endüstrisi ile birlikte masaya oturmasının vakti geldi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Piyasa Gurusu Bitcoin’de Son Noktayı Koydu! Al-Sat Değil, Al-Yat Zamanı!
Piyasa Gurusu Bitcoin’de Son Noktayı Koydu! Al-Sat Değil, Al-Yat Zamanı!
Fed Etkisinden Sıyrılarak BTC’yi Geride Bıraktı! Gözler Bu Altcoinin Üzerinde!
Fed Etkisinden Sıyrılarak BTC’yi Geride Bıraktı! Gözler Bu Altcoinin Üzerinde!
AVAX, XRP, Ethereum ve Dogecoin’de Son Durum Ne? Rakamlarla Popüler Altcoinler!
AVAX, XRP, Ethereum ve Dogecoin’de Son Durum Ne? Rakamlarla Popüler Altcoinler!
Filecoin (FIL), Gala (GALA) ve Solana (SOL) Yorumu! Altcoinlerde Detaylı İnceleme!
Filecoin (FIL), Gala (GALA) ve Solana (SOL) Yorumu! Altcoinlerde Detaylı İnceleme!
Popüler Yatırım Fonu CEO’su Açıkladı: Bitcoin’de Tarihi Yeniden Yazdıracak Durum!
Popüler Yatırım Fonu CEO’su Açıkladı: Bitcoin’de Tarihi Yeniden Yazdıracak Durum!
Aman Dikkat! Yükselişi İle Rakiplerine Toz Yutturan Bu Altcoin İçin Tehlike Çanları Çalmaya Başladı!
Aman Dikkat! Yükselişi İle Rakiplerine Toz Yutturan Bu Altcoin İçin Tehlike Çanları Çalmaya Başladı!
Binance Listelemesiyle Şaha Kalktı! Arbitrum’da (ARB) Zirve Metrikler!
Binance Listelemesiyle Şaha Kalktı! Arbitrum’da (ARB) Zirve Metrikler!
Arbitrum (ARB) Coin Nasıl Alınır?
Arbitrum (ARB) Coin Nasıl Alınır?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sonunda Vakti Gelmiş Olabilir! Popüler Altcoin Yüzde 10’un Üzerinde Yükselebilir!
3 Dolar Yolculuğu Mu? Cardano (ADA) Neden Yükseliyor? ADA Coin Yorum!
Vakti Geliyor! Metaverse Altcoinler Son Durum: MANA, GALA, CEEK VR Coin!
Bugünler Fırsat Olabilir! Chiliz (CHZ) Tahminleri! Chiliz Coin Geleceği!
Kaç Dolar Olacaklar? Güncel APE Coin, CFX ve OMG Coin Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023