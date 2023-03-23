Tron'un kurucusu Justin Sun, SEC'in kendisi ve kendisine bağlı 3 şirket tarafından satışı yapılan kripto paraların yatırım sözleşmesi niteliği taşıdığını ve satışların yasa dışı olduğunu iddiasıyla dava açmasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Tron‘un kurucusu Justin Sun, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) kendisi ve kendisine bağlı 3 şirket tarafından satışı yapılan kripto paraların yatırım sözleşmesi niteliği taşıdığını ve satışların yasa dışı olduğunu iddiasıyla dava açmasının ardından açıklamalarda bulundu.

SEC’in Dava Açtığı Justin Sun’dan Açıklama Geldi

Justin Sun hakkında SEC tarafından dava açıldığı 22 Mart’ta ortaya çıkarken, Tron’un kurucusu bunun düzenleyici tarafından Blockchain ve kripto para sektöründeki tanınmış oyuncuların önüne geçmek amacıyla atılmış yeni bir girişim olduğunu iddia etti.

Sun, SEC tarafından açılan davanın haksızlığa neden olduğunu ve Tron’u en merkeziyetsiz finansal sistem olarak daha da geliştirmeye devam ettiğini sözlerine ekledi. Ayrıca SEC’i kripto para endüstrisindeki çeşitli işletmeleri etkileyen açık düzenleyici kurallar getirmede gecikmesinden dolayı da eleştirdi. Sun “SEC’in kripto paralara yönelik düzenleyici çerçevesinin hala emekleme aşamasında olduğu ve daha fazla geliştirilmeye ihtiyaç duyduğu bir sır değil. Oynayabileceği önemli rol göz önüne alındığında, kripto para endüstrisini düzenlemeleri ve onlarla çalışmak için şeffaf kurallar oluşturmaya kendini adamış hükümetler ve düzenleyici kurumlarla dünya çapında işbirliği yapmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

SEC, açtığı davada Sun için kapsamlı bir şekilde kendi kendine yapılan işlemlere (washing trade) karıştığı, TRX‘in ikincil piyasaları hileli bir şekilde manipüle etmeye çalıştığı gibi çeşitli iddialar yöneltiyor.

ABD’li SEC ve Kripto Para Düzenlemeleri

Kripto para dünyasını şok eden FTX’in çöküşünden bu yana ABD’li SEC’in daha aktif bir şekilde kripto para şirketlerinin peşinden gitme başladığı görülüyor. SEC, her zaman daha iyi yatırımcı koruması için çalıştıklarını iddia etse de önde gelen kripto para oyuncularına göre ABD’li düzenleyicinin yaklaşımı yeniliği desteklemekten ziyade engellemeye dönük.

Öte yandan kripto para endüstrisi SEC ile birlikte çalışmaya ve sektöre düzenleme kurallarını mümkün olduğunca erken getirilmesi için açık davetlerde bulunuyor olsa da ABD’li düzenleyici bu konuya mesafeli yaklaşıyor. ABD’deki kripto para endüstrisi SEC’in eylemlerinin inovasyonu ABD dışına itebileceğinden korkuyor. Custodia Bank’ın kurucusu Caitlin Long bu konudaki görüşlerini açıklarken şunları söyledi: